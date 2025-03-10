«Битрикс24» для финансового департамента: лайфхаки, которые сэкономят ваше время

«Битрикс24» — одна из лидирующий платформ автоматизации бизнес-процессов, которая объединяет в себе множество онлайн-инструментов для управления и оптимизации. Битрикс24 способен значительно облегчить работу всей компании — и в том числе финансового отдела, автоматизировать рутинные задачи и улучшить взаимодействие между сотрудниками. Здесь можно вести базу данных, управлять процессами согласования и выполнения задач, подписывать документы и даже контролировать платежи.

Сервис берет на себя множество мелких, но трудоемких операций, например напоминания сотрудникам или проверку оплат. Это не только экономит время, но и снижает риск ошибок. Дополнительный плюс — удобство взаимодействия внутри команды: сотрудники могут обмениваться файлами, обсуждать задачи в чате и совместно работать над проектами.

Если вы бухгалтер с собственной аутсорсинговой фирмой или думаете о ее создании, используйте «Битрикс24» как полноценную CRM-систему для работы с клиентами.

Представьте: вы ведете учет клиентов вручную с помощью Excel или Google-таблиц. Менеджеры и бухгалтеры фиксируют каждое взаимодействие с клиентами, отмечают этапы сделки, сроки окончания договоров и даты предстоящих контактов.

На первый взгляд, такая система кажется эффективной и удобной, но на практике возникают проблемы. Сотрудники не всегда вовремя обновляют информацию, и данные устаревают. Отсутствие актуальных сведений усложняет контроль за состоянием сделок. В результате компания теряет клиентов, но причины остаются неясными, так как нет аналитики. Более того, данные могут оказаться у конкурентов, так как их несложно скопировать.

«Битрикс24» решает эти вопросы: это удобная CRM-система для бухгалтерской компании. Сервис сам напоминает клиенту о необходимости продления тарифа, уведомляет о предстоящих сроках уплаты налогов или текущих акциях. Данные в CRM надежно защищены от копирования.

Вот некоторые общие функции «Битрикс24», которые помогут в управлении бухгалтерской фирмой или финансовым департаментом любой компании:

Совместная работа. Вы можете обмениваться файлами и редактировать документы в реальном времени с другими сотрудниками, обсуждать проекты.

Лента. Для обмена новостями и обратной связью есть внутренняя корпоративная социальная сеть.

Календарь. Это удобный инструмент для планирования личных и корпоративных встреч.

Диск. Вы сможете хранить данные и получать быстрый доступ к файлам компании на общем диске.

Мессенджер. Чат и видеозвонки позволяют общаться с коллегами. Можно совершать звонки прямо из задач или встреч.

Работа с внешними контрагентами. При необходимости с помощью «Битрикс24» можно общаться с поставщиками и клиентами компании (если, нужно, например провести сверку) — для этого предусмотрен инструмент «Коллабы».

С помощью CRM «Битрикс24» вы всегда будете на связи с контрагентами и коллегами и сможете сохранить историю всех взаимодействий. В следующем разделе расскажем об особенных функциях «Битрикс24», полезных именно для финансового отдела.