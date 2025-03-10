«Битрикс24» для финансового департамента: лайфхаки, которые сэкономят ваше время

Что такое Битрикс
«Битрикс24» — одна из лидирующий платформ автоматизации бизнес-процессов, которая объединяет в себе множество онлайн-инструментов для управления и оптимизации. Битрикс24 способен значительно облегчить работу всей компании — и в том числе финансового отдела, автоматизировать рутинные задачи и улучшить взаимодействие между сотрудниками. Здесь можно вести базу данных, управлять процессами согласования и выполнения задач, подписывать документы и даже контролировать платежи.
Сервис берет на себя множество мелких, но трудоемких операций, например напоминания сотрудникам или проверку оплат. Это не только экономит время, но и снижает риск ошибок. Дополнительный плюс — удобство взаимодействия внутри команды: сотрудники могут обмениваться файлами, обсуждать задачи в чате и совместно работать над проектами.
Если вы бухгалтер с собственной аутсорсинговой фирмой или думаете о ее создании, используйте «Битрикс24» как полноценную CRM-систему для работы с клиентами.
Представьте: вы ведете учет клиентов вручную с помощью Excel или Google-таблиц. Менеджеры и бухгалтеры фиксируют каждое взаимодействие с клиентами, отмечают этапы сделки, сроки окончания договоров и даты предстоящих контактов.
На первый взгляд, такая система кажется эффективной и удобной, но на практике возникают проблемы. Сотрудники не всегда вовремя обновляют информацию, и данные устаревают. Отсутствие актуальных сведений усложняет контроль за состоянием сделок. В результате компания теряет клиентов, но причины остаются неясными, так как нет аналитики. Более того, данные могут оказаться у конкурентов, так как их несложно скопировать.
«Битрикс24» решает эти вопросы: это удобная CRM-система для бухгалтерской компании. Сервис сам напоминает клиенту о необходимости продления тарифа, уведомляет о предстоящих сроках уплаты налогов или текущих акциях. Данные в CRM надежно защищены от копирования.
Вот некоторые общие функции «Битрикс24», которые помогут в управлении бухгалтерской фирмой или финансовым департаментом любой компании:
Совместная работа. Вы можете обмениваться файлами и редактировать документы в реальном времени с другими сотрудниками, обсуждать проекты.
Лента. Для обмена новостями и обратной связью есть внутренняя корпоративная социальная сеть.
Календарь. Это удобный инструмент для планирования личных и корпоративных встреч.
Диск. Вы сможете хранить данные и получать быстрый доступ к файлам компании на общем диске.
Мессенджер. Чат и видеозвонки позволяют общаться с коллегами. Можно совершать звонки прямо из задач или встреч.
Работа с внешними контрагентами. При необходимости с помощью «Битрикс24» можно общаться с поставщиками и клиентами компании (если, нужно, например провести сверку) — для этого предусмотрен инструмент «Коллабы».
С помощью CRM «Битрикс24» вы всегда будете на связи с контрагентами и коллегами и сможете сохранить историю всех взаимодействий. В следующем разделе расскажем об особенных функциях «Битрикс24», полезных именно для финансового отдела.
Специфические функции, полезные бухгалтеру
Совместная работа с документами
Работа с документами — одна из основных задач финансового отдела. Встроенный онлайн-редактор «Битрикс24» позволяет командам совместно редактировать договоры, планы и другие документы в режиме реального времени.
Все изменения автоматически сохраняются: риск потери данных исключен. Вы всегда можете просмотреть историю изменений и восстановить предыдущие версии файлов.
Документы удобно систематизированы в отдельном разделе — это упрощает поиск нужного. Доступ к файлам можно гибко настраивать. Также они легко прикрепляются к задачам, постам или событиям в календаре.
Автоматизация процессов с помощью роботов
Другая полезная функция «Битрикс24» — роботизация процессов. Встроенные программные роботы RPA позволяют автоматизировать рутинные операции, например согласование документов или оплату счетов. Это ускоряет выполнение задач и минимизирует ошибки, связанные с человеческим фактором.
Робот работает по заранее заданным алгоритмам. Например, при переводе документов из одной стадии в другую он действует так: после заполнения полей документ автоматически переходит на утверждение руководителем, затем — в бухгалтерию для оплаты. На каждом этапе участники процесса получают уведомления, а в случае просрочки задачи роботы отправляют напоминания.
Такой подход делает процессы четкими и прозрачными. Вы всегда можете отследить, на каком этапе находится документ.
«Битрикс24» КЭДО
Функция КЭДО (кадрового электронного документооборота) в «Битрикс24» позволяет подписывать документы с сотрудниками онлайн. Для подписания не нужно приходить в офис или заказывать электронные ключи. Поставить подпись можно онлайн непосредственно в сервисе.
Практически все кадровые документы можно подписывать в цифровом формате. Исключение составляют всего четыре документа: приказ об увольнении, инструктажи по охране труда, акт о несчастном случае, трудовая книжка, если сотрудник не перешел на ее электронный вариант.
Эта функция особенно полезна для дистанционных команд или сотрудников, которые часто находятся в разъездах. Все задачи, документы и общение остаются в рамках одного сервиса — так процесс работы становится более комфортным и эффективным.
«Битрикс24»: лайфхаки для финансового отдела
Чтобы расширить функции «Битрикс24», используйте готовые приложения, доступные в Маркете. Эти решения разработаны с учетом различных бизнес-запросов и позволяют адаптировать платформу под конкретные задачи компании.
Компания Off Group предлагает разные приложения для удобной работы финансового департамента. Все решения опубликованы в Маркете и доступны при наличии подписки. Возможна индивидуальная доработка приложений под ваш бизнес.
«Банк Коннект»
Приложение «Банк Коннект» позволяет объединить данные по счетам компании из разных банков на одном дашборде. Это избавляет от необходимости авторизовываться в каждом банковском приложении отдельно.
С помощью решения можно:
Просматривать баланс каждого подключенного расчетного счета.
Отслеживать приходы и расходы по счетам в выбранном периоде.
Анализировать историю операций с возможностью фильтровать их.
Видеть общий баланс по всем счетам компании в реальном времени.
В настоящее время поддерживается интеграция с «Т-Банком» и банком «Точка». Если ваш банк не подключен, вы можете обратиться к разработчикам, чтобы добавить его.
«Инвест.Проекты»
Приложение «Инвест.Проекты» автоматизирует работу с инвестиционными проектами, представленными на портале. С помощью решения данные о них можно переносить в «Битрикс24» всего в один клик, создавая лиды или сделки.
Как это работает:
На портале в карточке проекта появляется кнопка с логотипом «Битрикс24».
При нажатии на нее информация о тендере автоматически переносится в CRM.
Данные распределяются по соответствующим полям лида или сделки, которые можно настроить заранее.
«Контур.Проверка контрагентов»
Приложение «Контур.Проверка контрагентов» позволяет получать отчеты о компаниях с помощью их ИНН прямо из сервиса «Контур Фокус». Данные выводятся на отдельной вкладке в карточке компании в «Битрикс24».
С помощью решения можно получить следующую информацию:
реквизиты компании;
данные о владельцах и связанных лицах;
сведения о финансовом состоянии организации;
стоимость бизнеса и др.
«Закупки.Клик»
Приложение «Закупки.Клик» упрощает работу с тендерами, размещенными на портале госзакупок. Решение позволяет в один клик переносить информацию о закупках в «Битрикс24» через создание лидов или сделок.
Особенности приложения:
Работает через браузер Google Chrome с установкой специального расширения.
На сайте госзакупок появляются кнопки для быстрого импорта данных в CRM.
Вся информация о тендере автоматически распределяется по соответствующим полям.
«Коннектор платежных систем Off Payments»
Приложение «Коннектор платежных систем Off Payments» позволяет интегрировать различные платежные сервисы с «Битрикс24» и организовать прием платежей непосредственно из CRM. Это упрощает процесс оплаты счетов и управление финансовыми операциями.
Вы можете подключить эквайринг «Т-Банка», «Альфа-Банка», «СБЕРа» и других сервисов, таких как Paykeeper, Cloud Payments, Robokassa, ЮKassa (+СБП) и других. Приложение позволяет использовать их в разных сценариях оплаты — от штатных до выставления ссылок на оплату роботами и формирования графиков платежей.
Компания Off Group предлагает и другие приложения для «Битрикс24»: полный список решений и их описание вы найдете на сайте. Они помогут автоматизировать рутинные процессы, повысить точность данных и сэкономить время. Также наши специалисты предлагают индивидуальную доработку приложений под специфику вашего бизнеса.
Избегайте рисков при работе с облачным Битриксом
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