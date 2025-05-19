Сайт для бизнеса: тенденции 2025

Интеграция чат-ботов для взаимодействия с клиентами

Чат-боты с искусственным интеллектом активно используют компании для ведения переписки с клиентами и ответов на несложные вопросы. У этого решения много плюсов:

Быстрая реакция и доступность 24/7. Чат-боты моментально отвечают на вопросы пользователей независимо от времени суток и решают проблему долгого ожидания. А это, в свою очередь, улучшает впечатление аудитории от взаимодействия с сайтом и с компанией в целом.

Снижение нагрузки на службу поддержки. Чат-бот способен справиться со стандартными запросами, поэтому операторы могут сосредоточиться на более сложных обращениях. Компаниям удается оптимизировать нагрузку и снизить затраты на данное направление.

Рост продаж. Чат-боты помогают пользователям быстро находить нужную информацию и оказывают поддержку при оформлении заказов. Результат — превращение потенциального клиента и покупателя и увеличение дохода.

При этом чат-боты легко масштабируются. Но нужно учитывать, что просто интегрировать готовый чат-бот — не лучшая идея. Да, он сможет отвечать пользователям, но не всегда так, как хотелось бы.