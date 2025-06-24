Подписаться

Clear Aligners: цифровизация производства элайнеров и обучения ортодонтов через личный кабинет

Мы помогли производителю элайнеров, компании Clear Aligners, модернизировать клиентский опыт и внутренние процессы, создав комплексный личный кабинет. Решение направлено на упрощение заказа, автоматизацию обучения ортодонтов, повышение лояльности и увеличение доходов.

814 просмотров 8 открытий Комментировать