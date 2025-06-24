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Clear Aligners: цифровизация производства элайнеров и обучения ортодонтов через личный кабинет

Мы помогли производителю элайнеров, компании Clear Aligners, модернизировать клиентский опыт и внутренние процессы, создав комплексный личный кабинет. Решение направлено на упрощение заказа, автоматизацию обучения ортодонтов, повышение лояльности и увеличение доходов.
Clear Aligners: цифровизация производства элайнеров и обучения ортодонтов через личный кабинет
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Ключевые функции личного кабинета

  • Удобный мультиязычный интерфейс: поддержка нескольких языков, галерея кейсов с управлением из CRM, автоматическое создание заявок в Битрикс24.

  • Четырехэтапный процесс заказа: выбор услуги из гибкого каталога, добавление пациента с интерактивной схемой зубов, загрузка необходимых файлов (сканы, фото, анкеты), онлайн-оплата.

  • Полный цикл работы с заказом: отслеживание статуса, чат с поддержкой, утверждение/отправка на доработку 3D-моделей, история заказов с фильтрацией.

  • Образовательная платформа: доступ к платным курсам, видеоуроки с домашними заданиями, запись на онлайн-консультации, проверка заданий с обратной связью.

  • Интеграция с Битрикс24: автоматическое создание сделок, единое пространство для общения клиента и менеджера, централизованное управление учебными материалами.

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