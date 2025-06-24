Clear Aligners: цифровизация производства элайнеров и обучения ортодонтов через личный кабинет
Ключевые функции личного кабинета
Удобный мультиязычный интерфейс: поддержка нескольких языков, галерея кейсов с управлением из CRM, автоматическое создание заявок в Битрикс24.
Четырехэтапный процесс заказа: выбор услуги из гибкого каталога, добавление пациента с интерактивной схемой зубов, загрузка необходимых файлов (сканы, фото, анкеты), онлайн-оплата.
Полный цикл работы с заказом: отслеживание статуса, чат с поддержкой, утверждение/отправка на доработку 3D-моделей, история заказов с фильтрацией.
Образовательная платформа: доступ к платным курсам, видеоуроки с домашними заданиями, запись на онлайн-консультации, проверка заданий с обратной связью.
Интеграция с Битрикс24: автоматическое создание сделок, единое пространство для общения клиента и менеджера, централизованное управление учебными материалами.
Избегайте рисков при работе с облачным Битриксом
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