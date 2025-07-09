Главное рабочее пространство: как мессенджер Битрикс24 меняет корпоративные коммуникации

Новое обновление «Невесомость» в Битрикс24 меняет привычную парадигму коммуникаций. Мессенджер становится центром взаимодействия команды, объединяя чат, задачи, встречи и искусственный интеллект в единой защищенной среде.
Встроенная безопасность
Вся коммуникация внутри компании — только для своих. Новый сотрудник сразу появляется во всех рабочих чатах, увольнение автоматически закрывает доступ к переписке. Это исключает появление посторонних лиц, предотвращает спам, фишинг и обеспечивает конфиденциальность данных.
Работа в одном окне
Создавать задачи, назначать встречи, обсуждать идеи и тут же переводить их в рабочий процесс можно без переключения между приложениями. Все просто: появилась идея — зафиксировали, обсудили, оформили задачу. Такой подход экономит время и предотвращает путаницу.
Опросы как инструмент вовлечения
Моментальные опросы помогают быстро собрать мнение команды, принять решение или оценить новую инициативу. Все прозрачно и демократично: результат виден сразу, дискуссия становится короче, решение — объективнее.
AI CoPilot — умный помощник под рукой
Новый корпоративный ИИ выполняет сразу несколько функций: помогает формировать цели, упрощает анализ информации, сжимает объемы текста для отчетов и презентаций, а также решает сложные кейсы по различным бизнес-направлениям. Готовые профессиональные роли и возможность создавать свои — мощный инструмент для эффективной работы.
Гибкое хранение данных
Автоматическое удаление сообщений важно для компаний, где вопросы конфиденциальности выходят на первый план. Задается срок хранения информации — переписка исчезает, минимизируя риски утечек.
Преимущество перед массовыми мессенджерами
В Битрикс24 рабочее общение отделено от личного и интегрировано с бизнес-процессами. Здесь сразу можно создавать задачи, подключать AI ассистентов, а также быть уверенным в безопасности корпоративных данных.
Бизнесу уже недостаточно просто переписываться — нужны инструменты, которые делают командную работу проще, продуктивнее и безопаснее. Интеграция мессенджера в экосистему Битрикс24 — ответ на современные требования рынка.
Как вы считаете, готовы ли компании массово отказываться от привычных мессенджеров ради более продвинутых корпоративных решений?
Избегайте рисков при работе с облачным Битриксом
В чек-листе рассказали, как защитить свой портал
Заполните форму, вышлем чек-лист вам на e-mail:
Реклама: ИП Кудрявцев Г.Ю., ИНН 100122575295, erid: 2W5zFJKL8QQ
Начать дискуссию