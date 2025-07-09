Главное рабочее пространство: как мессенджер Битрикс24 меняет корпоративные коммуникации

Преимущество перед массовыми мессенджерами

В Битрикс24 рабочее общение отделено от личного и интегрировано с бизнес-процессами. Здесь сразу можно создавать задачи, подключать AI ассистентов, а также быть уверенным в безопасности корпоративных данных.

Бизнесу уже недостаточно просто переписываться — нужны инструменты, которые делают командную работу проще, продуктивнее и безопаснее. Интеграция мессенджера в экосистему Битрикс24 — ответ на современные требования рынка.

Как вы считаете, готовы ли компании массово отказываться от привычных мессенджеров ради более продвинутых корпоративных решений?

Избегайте рисков при работе с облачным Битриксом В чек-листе рассказали, как защитить свой портал Заполните форму, вышлем чек-лист вам на e-mail: Отправить

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