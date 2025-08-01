Разработка сервиса продажи редких вин по подписки и обучения

Функционал: как работает платформа

Главная страница

Путешествие клиента начинается с главной страницы. Здесь всегда в центре внимания — бестселлеры, яркие акции и промо-материалы, помогающие сразу увидеть новые предложения и выбрать что-то из самых популярных позиций.

Выделенные баннеры рассказывают о главных преимуществах сервиса, а навигационная панель в верхней части сайта быстро приведет к каталогу, подпискам, обучающим материалам и личному кабинету.

Поиск товаров — максимально прост. В подвале удобно собраны ссылки на важные разделы, социальные сети и подписку на новости.

Уже на этом этапе пользователь чувствует: все продумано до мелочей.