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Разработка сервиса продажи редких вин по подписки и обучения

Разработка сервиса продажи редких вин по подписки и обучения

Cellar Collective — Южно-Африканская компания, с головным офисом в Кейптауне, специализирующаяся на продаже редких вин Нового света по подписке. Миссия компании — повышение винной грамотности клиентов, привлечение внимания к отечественным производителям.

Подпискаэто главная фишка онлайн-магазина — открывает богатый ассортимент редких вин, а также доступ к общению в винном клубе, обучающим видео и другому полезному контенту. Основная цель — предложить клиенту лучшие вина без ожидания, с гарантией высочайшего уровня сервиса и эксклюзивности.

Цели и задачи

Задача проекта: создать современный сервис, позволяющий клиентам приобретать вино по подписке с персонализированными рекомендациями, скидками, полезной информацией и комьюнити.

Что реализовано:

  • Удобный премиальный онлайн-магазин редких и премиальных вин.

  • Опции подписки с возможностью выбора частоты доставки и типа напитка.

  • Личный кабинет клиента.

  • Расширенный функционал оплаты посредством банковских карт и криптовалюты.

  • Функционал подписки с рекуррентными платежами. 

  • Система доступов в зависимости от уровня подписки.

  • Управляемая система персональных рекомендаций.

  • Настраиваемая система персональных скидок.

  • Удобный интерфейс оформления заказа и доставки.

  • Доступ к образовательным материалам в зависимости от уровня: от новичка до эксперта.

Решение

Если вы любите вино, представьте себе, что у вас есть личный сомелье, заботящийся о своевременном пополнении вашей домашней коллекции. Необычный проект Cellar Collective уже реализовал вашу мечту, правда на территории ЮАР.

Пользователь получает полный доступ к ряду редких вин, может быстро подобрать и заказать понравившиеся бутылки онлайн, оплатить удобным способом и оперативно получить покупку. Новых клиентов встречают ознакомительные материалы и приветственная скидка. Оформив подписку, клиент открывает новые уровни привилегий: индивидуальные скидки, эксклюзивные подборки, доступ к бонусному контенту. Это формирует уникальное предложение на рынке и создает сообщество ценителей вина нового формата.

Функционал: как работает платформа

Главная страница

Путешествие клиента начинается с главной страницы. Здесь всегда в центре внимания — бестселлеры, яркие акции и промо-материалы, помогающие сразу увидеть новые предложения и выбрать что-то из самых популярных позиций.

Выделенные баннеры рассказывают о главных преимуществах сервиса, а навигационная панель в верхней части сайта быстро приведет к каталогу, подпискам, обучающим материалам и личному кабинету.

Поиск товаровмаксимально прост. В подвале удобно собраны ссылки на важные разделы, социальные сети и подписку на новости.

Уже на этом этапе пользователь чувствует: все продумано до мелочей.

Авторизация и регистрация

Ознакомившись с ассортиментом, пользователь может зарегистрироваться — достаточно лишь базовых данных: имя, электронная почта, телефон. Все просто и удобно. Подтверждение регистрации приходит на e-mail, после чего открывается доступ к персональному кабинету, истории заказов и подписке на регулярные винные поставки.

Каталог и карточка товара

Каталог сайта — это тщательно подобранная коллекция вин, каждая бутылка сопровождается подробной карточкой: описание, сорт, регион, объем, стоимость. Для удобства поиска реализованы фильтры по цене, типу, региону и рейтингу. Премиальные вина выделяются особым оформлением, подчеркивая статус предложения. Добавление в корзину — в один клик.

Акции и подписки 

В специальном разделе акций всегда доступны свежие промо-предложения, сезонные скидки и подробное описание всех уровней подписки.

Каждый план подписки подробно раскрывает бонусы: регулярные поставки, доступ к уникальному контенту, индивидуальные скидки. Клиент легко поймет преимущества и подберет вариант по своим интересам.

Обучающие материалы

В разделе статей и видео любой посетитель может познакомиться с экспертным контентом о винах — от вводного видео до статей о дегустации, подборе и хранении напитков. Это позволяет оценить качество образовательных материалов еще до оформления подписки.

Информационные разделы

На сайте детально описана политика обработки личных данных и безопасности, а FAQs дают быстрые ответы на все типовые вопросы — от регистрации до нюансов оформления подписки. Все прозрачно и понятно.

Контактная форма 

Связаться с командой можно в пару кликов: простая форма обратной связи позволяет получить консультацию или помощь максимально быстро.

Личный кабинет

После регистрации пользователю становятся доступны:

  • избранные товары для быстрого возврата и заказа;

  • история и статус заказов;

  • управление подписками и настройками поставки;

  • редактирование личных данных;

  • возможность приостановить или отменить подписку, изменить ее уровень;

  • Безопасность профиля обеспечивается возможностью сменить пароль или удалить аккаунт.

Список заказов и управление подписками

Все, что нужно знать о прошлых и текущих заказах, — всегда под рукой. Можно просматривать детали, контролировать доставку и, при необходимости, управлять своими подписками: менять уровень, делать апгрейд или понижать тариф, подавать запрос на премиум-уровень.

Формирование заказа и способы оплаты

Сделать покупку можно быстро — как зарегистрированным пользователям, так и гостям. Оформление заказа продумано до мелочей: все видно в корзине, от количества бутылок до выбора подарочной упаковки (рассчитывается автоматически).

Оплата принимается как картой (через надежный сервис PayFast, с безопасным хранением данных и ускоренной повторной оплатой), так и криптовалютой (через Coinbase) — по актуальному курсу и с выбором удобного кошелька.

Оплата подписки и рекуррентные платеж

Оформить подписку можно через специальную форму: все детали (уровень, преимущества, бонусы, стоимость) предоставлены наглядно. Интеграция с PayFast позволяет подключить автоплатежи сразу на 12 месяцев — пользователь не отвлекается на ежемесячные расчеты, а владелец бизнеса может отслеживать поступления через удобную админ-панель. При желании подписку можно отменить или приостановить с любой из сторон — все прозрачно и гибко.

 Преимущества подписки

Каждый уровень подписки гарантирует индивидуальные скидки, автоматическую отправку винных наборов, подарки и эксклюзивный контент, а премиальная подписка дополнительно дает бесплатную доставку и самые выгодные условия.

Таким образом, реализованный сайт продажи вина с подписочной системой отражает современные требования онлайн-торговли и высокий уровень заботы о пользователях.

Мы стремились создать интуитивно понятный и функциональный сервис, сочетающий широкий выбор вин, простой заказ, гибкую систему подписок и качественную информационную поддержку.

Образовательный раздел и персонализированный кабинет усиливают вовлеченность, позволяя клиентам не только совершать покупки, но и расширять свои знания о мире вина.

Все это делает наш сайт не просто интернет-магазином, а полноценной платформой удовольствия, обучения и индивидуального подхода к каждому клиенту.

Избегайте рисков при работе с облачным Битриксом

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