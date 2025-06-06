Деньги под контролем: как предпринимателю зарабатывать на колебаниях валют

Почему валютный рынок — не только про риски

Валютный рынок — это самая ликвидная финансовая площадка в мире. Ежедневно на нем совершаются сделки на триллионы долларов, и предприниматели, обладающие достаточной финансовой дисциплиной и базовыми знаниями, могут использовать его возможности в свою пользу.

Это не игра и не ставка на удачу — это часть продуманной стратегии.

Заработок на валютных колебаниях возможен, если вы:

понимаете экономические закономерности,

умеете работать с данными,

обладаете четкой системой контроля рисков.

И, самое главное, не рассматриваете торговлю как «быстрые деньги», а относитесь к этому как к дополнительному направлению управления капиталом.