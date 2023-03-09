Налоговые проверки и самозанятые в штате: где скрывается угроза

Как ФНС выявляет незаконные схемы работы с самозанятыми

Работать с самозанятыми, безусловно, выгодно: не требуется вести кадровый учет, нет взносов в бюджет, низкая налоговая ставка (6%), минимум отчетности. Все эти плюсы привлекают бизнесменов, и они оформляют персонал как плательщиков НПД.

Однако, если проверяющие выявят незаконные схемы перевода сотрудников на самозанятость, предпринимателю выпишут штраф и доначислят НДФЛ.

Налоговики постоянно анализируют собственную деятельность, совершенствуют методики проверок на основе наработанной практики. В апреле 2022 ФНС подготовило письмо от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674 «О направлении информации по проведению мероприятий налогового контроля по НПД».

Согласно данному письму налоговая квалифицирует гражданско-правовой договор как трудовой, если:

сотрудник выполняет определенную функцию, а не оказывает разовые услуги;

сторонами не оговорен результат работ;

оплата фиксированная на протяжении года, перечисляется ежемесячно;

сотрудник включен в производственную деятельность;

установлен режим, график, правила работы;

систематический характер договоров;

на исполнителя возложена дисциплинарная и (или) материальная ответственность;

работодатель контролирует деятельность специалиста;

работодателем обеспечены условия труда, исполнитель работает с материалами и оборудованием работодателя, на его территории;

после прекращения отношений исполнитель снимается с учета в ФНС как самозанятый.

Сейчас инспекторы уже не ищут нарушения вручную. За них работают специальные программы. Организациям автоматически присваиваются риск-баллы подмены трудовых отношений.

Анализ строится на восьми критериях:

Работа с самозанятым более трех месяцев. Заказы организации являются единственным источником дохода самозанятого. Чеки формируются только по работе с одним заказчиком на протяжении всего времени. Одновременная постановка на учет в качестве плательщиков НПД значительного количества персонала через один электронный адрес. Формирование чеков сотрудников через одно устройство. Персонал массово переходит в подконтрольную организацию, оставаясь самозанятыми. Ежемесячное перечисление вознаграждения. Привлечение самозанятого гражданина, который был работником организации менее двух лет назад.

Чем больше баллов наберет организация, тем выше риски налоговых проверок. Однако, наличие или отсутствие нарушения будет зависеть от конкретной ситуации.

Что говорят суды

Арбитражные суды еще не наработали обширную практику, однако общие тенденции уже заметны. Решение по делу зависит от того, насколько аргументированно налоговый орган изложит свою позицию.

Например, в Тамбове индивидуальный предприниматель привлек к работам по изготовлению окон 14 самозанятых граждан. Проверка ФНС выявила подмену трудовых отношений. Предпринимателя оштрафовали и доначислили налог. В связи с этим он обратился в суд.

В удовлетворении требований бизнесмена было отказано по следующим причинам:

сотрудники выполняли трудовую функцию, в актах отражен процесс труда, а не результат;

ИП имеет производство, что предполагает наличие занятых на данном производстве лиц;

самозанятые подчинялись мастеру цеха;

специалисты использовали мощности ИП;

длительный срок работы граждан (от 4 до 9 месяцев);

физлица не оказывали аналогичных услуг другим заказчикам;

регистрация самозанятого происходила с одновременным заключением договора с ИП.

В данном деле ФНС была собрана мощная доказательственная база: протоколы осмотров территории, журналов по технике безопасности и форменной спецодежды, допросы, фотоматериалы (решение Арбитражного суда Тамбовской области от 16.01.2023 по делу № А64-7939/2022).

Однако, если налоговый орган делает выводы о подмене трудовых отношений на основе нескольких формальных признаков, без сбора достаточных доказательств, суды встают на сторону предпринимателей.

Так, в Татарстане ФНС проверила деятельность АО «Агропромышленный комплекс «Русский Мрамор» и выявила факт подмены трудовых отношений с самозанятым водителем. ФНС доначислила налог по причине того, что сотрудник ранее работал в этой организации и не имел иного источника дохода. Общество обжаловало решение налоговой инспекции.

Суд встал на защиту бизнеса, отменив решение ФНС по следующим причинам:

не установлен режим работы сотрудника;

за работником нет контроля;

вознаграждение выплачивается после подписания акта;

договором не предусмотрены выплаты денежных средств, аналогичных отпускным, что характерно для трудового законодательства.

Суд учел, что стороны договора находятся в сельской местности, поэтому самозанятому гражданину затруднительно найти еще одного заказчика. Кроме того, водитель работал лично, поэтому не мог взять несколько заказчиков в разных местах с точки зрения логистики (решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 25.02.2022 по делу № А65-31075/2021).

Как грамотно оформить отношения с самозанятым

Анализ судебной практики и писем ФНС позволяет сформулировать следующие правила оформления отношений с самозанятым.

Не привлекать в качестве самозанятого лицо, работающее в этой же фирме по трудовому договору. Не заключать договор с плательщиком НПД, работавшим в организации менее двух лет назад. Самозанятый должен: выполнять задание самостоятельно, с использованием своих материалов и оборудования, без контроля со стороны заказчика; выполнять задачу, не подчиняясь графику работы, внутреннему режиму организации; выполнять определенный объем работ и подтверждать их сдачу актом. Деятельность самозанятого не должна быть ограничена сменами, обязательным нахождением на производстве, дисциплинарной и материальной ответственностью. Плательщик НПД не должен фигурировать в кадровых документах: графиках предоставления отпусков; штатном расписании; журналах регистрации персонала; документах по охране труда; приказах о дисциплинарной ответственности; договорах о материальной ответственности; документах по заработной плате; справках о медкомиссиях и др.

Кроме того, необходимо учитывать и косвенные факторы, которые ФНС может интерпретировать как подмену трудовых отношений. Например, при размещении вакансий не стоит указывать в объявлении должностные обязанности, режим работы, полную занятость и др.

Заключение договоров необходимо осуществлять через юридический отдел, а не через отдел кадров.

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