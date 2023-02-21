Признаки подмены трудовых отношений с самозанятыми. Позиция ФНС и судов

Рассмотрим, как происходит проверка и какую позицию во всем этом занимают суды.

Что ищут налоговики

Основной «маркер»: организационная зависимость. Именно на нее рекомендуют обращать внимание в центральном аппарате ФНС, а также на местах (письмо УФНС по Подмосковью от 27.07.2020 № 10-17/051757).

Вскрыв, в частности, следующие обстоятельства:

заказчик требует регистрацию в качестве плательщика НПД – как обязательное условия для заключения договора;

заказчик, ориентируясь на производственную необходимость , распределяет исполнителей по маршрутам, объектам, то есть контролирует и организует процесс как работодатель;

заказчик устанавливает режим работы ;

самозанятый работает иждивением заказчика (из его материалов, его инструментами, на его оборудовании);

оплата производится по принципам, аналогичным заработной плате.

Эти и другие признаки организационной зависимости могут стать отличным основанием для переквалификации договора ГПХ в трудовой, тем более что эти же признаки считает «трудовыми» ВС (постановление от 29.05.2018 № 15).

Подчеркнем еще раз: перечень не закрытый! Любые обстоятельства и признаки, которые могут свидетельствовать о том, что самозанятый лишен независимости, характерной для предпринимательской самостоятельности, по мнению налоговиков, могут указывать на трудовые отношения (см. письма ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674, от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@).

ФНС предписывает обращать внимание на следующие документы (см. упомянутое письмо № ЕА-4-15/4674):

пропуска;

журналы учета прихода и ухода;

графики (отпусков, сменности, командировок);

расчетные листки о начислении зарплаты;

ведомости выдачи наличных;

товаросопроводительные документы (например, накладные) подписанные самозанятым.

Также во внимание могут быть приняты аудио- и видеозаписи, свидетельские показания и прочие.

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Из залов судов

И тут порадовать нечем: в большинстве случаев суды поддерживают налоговиков. Выявленные признаки трудовых отношений – железное основание для переквалификации договора в трудовой. За что последует привлечение нарушителя к ответственности за нарушение трудового и налогового законодательства, а также доначисления (п. 12 постановления Пленума ВС от 23.12.2021 № 45).

Кроме того работодатель должен будет по судебному решению выплатить самозанятому все, что причиталось бы ему по трудовому договору (п. 24 постановления Пленума ВС от 29.05.2018 № 15).

Причем оправдываться будет именно работодатель, то есть позиция «вам надо – вы и доказывайте» не работает. Именно работодатель должен доказать отсутствие трудовых отношений. Ну а если остаются неустранимые сомнения, то все они толкуются в пользу работника и наличия трудовых отношений (см. п. 18 обзора, утв. Президиумом ВС 27.04.2022).

Если налоговики выдвинут доводы о том, что заключение договора с самозанятым – элемент незаконной схемы минимизации налогообложения, то, скорее всего, они найдут понимание в суде (определение ВС от 14.02.2019 № 304-КГ18-25124).

В подавляющем большинстве регионов судебная практика по переквалификации договоров ГПХ в трудовые складываться не в пользу работодателей (см., в частности, постановления Первого Арбитражного апелляционного суда от 06.02.2020 по делу № А43-5895/2019, Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 08.07.2021 по делу № А33-36428//2018, Дальневосточного округа от 11.09.2020 № Ф03-3529/2020, Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25.12.2020 по делу № А03-20987/2018)

Обобщая выводы судов, можно утверждать, что ни в коем случае нельзя:

Указывать в договоре на то, что самозанятый обязан на постоянной, регулярной основе выполнять определенную работу в определенном объеме (не должно быть схожести с трудовой функцией).

Допускать указания на то, что вас как заказчика интересует не результат, а процесс.

Устанавливать ежемесячную оплату, в определенном (особенно неизменяемом в течение календарного года) размере.

Включать самозанятого в производственную деятельность, указывая на подчиненность конкретному должностному лицу и тем более внутреннему трудовому распорядку.

Упоминать возможность привлечения к дисциплинарной ответственности, допускать включение в договоры о материальной ответственности по аналогии с ТК.

Указывать на регистрацию в качестве самозанятого (или ИП) как условие для заключения договора (это, пожалуй, самое опасное, особенно если после прекращении оплаты самозанятый (или ИП) тотчас снимется с учета).

Указывать на централизованное предоставление отчетности силами заказчика.

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