Как привлекать самозанятых в компанию

Самозанятость – эксперимент властей, целью которого был вывод из тени фрилансеров. По результатам 4 лет его можно назвать успешным.

Самозанятых привлекает деятельность в рамках закона с невысокими налоговыми ставками. А бизнесу выгодно закрывать с помощью самозанятых проектные задачи, не привлекая лишний персонал по найму..

Подробнее о выгодах сотрудничества бизнеса с самозанятыми писали здесь.

Где искать самозанятых

По традиции поиск самозанятых исполнителей начинается через HR-отдел или HR-специалиста компании. Специалист по подбору персонала может выложить объявления на сайтах по поиску персонала и через них вести поиск и подбор самозанятых внештатников.

Но, как правило, на таких сайтах чаще встречаются пользователи, которые рассчитывают на официальное трудоустройство, нежели чем на разовую работу по ГПД.

Плательщиком НПД может стать уже знакомый бизнесу подрядчик. Главное помните, что ваш бывший штатник, не может сотрудничать с вами, как самозанятый, если с момента его увольнения прошло меньше двух лет (согласно закону от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Когда для выполнения конкретной срочной задачи нужен один исполнитель или несколько, то искать удобнее и быстрее на специальных биржах или платформах по работе с самозанятыми.

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Как отобрать кандидатов

Самозанятого привлекают на конкретную задачу или проект. Он не заменит штатного специалиста, который нужен постоянно для непрерывного исполнения каких-либо функций (например: отвечать на звонки с 9 до 18 пять дней в неделю). Обязанность самозанятого – выполнить в срок объем работ, который указан в договоре.

Поэтому важно не только быстро найти нужного исполнителя, но и оценить уровень его подготовки, чтобы получить качественный результат. На биржах можно найти информацию о квалификации и качестве исполнения задач самозанятым, отзывы предыдущих заказчиков.

После указания требований к работе, количества исполнителей и места выполнения работы, платформы сами проводят отбор, что существенно экономит время.

Можно отобрать несколько претендентов и дать тестовое задание или запросить примеры выполненных работ. Например, если нужен высококвалифицированный специалист из digital сферы.

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Как оформить сотрудничество

В первую очередь необходимо запросить ИНН у самозанятого и проверить на сайте налоговой его статус в качестве плательщика НПД на текущую дату. Важно убедиться, что оформляется сотрудничество именно с самозанятым, а не с физлицом, так как в противном случае, с вознаграждения придется удержать НДФЛ, заплатить страховые взносы и сдать отчетность.

Чтобы обезопасить себя от переквалификации отношений с самозанятым в трудовые, а также зафиксировать права и обязанности сторон, нужно заключить гражданско-правовой договор.

После проведения оплаты самозанятому важно получить от него чек. Только на основании чека сумму вознаграждения можно учесть в расходах компании.

Подробнее, как исключить риски в работе с самозанятыми писали здесь.

Оптимальным и наиболее безопасным решением для бизнеса является автоматизация всех этапов сотрудничества с внештатными сотрудниками – от поиска исполнителей до закрывающих документов. Поможет в этом сервис для расчетов с исполнителями – QIWI Business.

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