Нюансы работы с самозанятыми: от оформления до выплаты вознаграждения

Бизнесу удобно и выгодно закрывать с помощью самозанятых разовые и проектные задачи, не привлекать для этого штатный персонал.

Подробнее о выгодах сотрудничества бизнеса с самозанятыми писали здесь.

Но есть еще и те, кто боятся правовых и экономических последствий, поэтому не сотрудничают с плательщиками НПД. И напрасно.

Самозанятость регулирует закон от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ. В нем прописаны все особенности режима. Если правильно выстроить отношения с самозанятыми, учесть все нюансы, то бизнес сможет получить нужные работы или услуги с меньшими затратами и без лишней отчетности.

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Нюансы работы с самозанятыми

Есть ряд нюансов, которые стоит учесть заказчику, чтобы сотрудничать с самозанятыми безопасно, без последствий в виде доначислений и штрафов.

Важно проверять не нарушаются ли ограничения режима

По видам деятельности. Самозанятому нельзя заниматься перепродажей чужих товаров, реализацией подакцизных товаров и товаров, подлежащих маркировке, добычей и реализацией полезных ископаемых. Также запрещено работать в интересах другого лица, то есть на основании договоров поручения, комиссии или агентских договоров.

По сумме годового дохода. У самозанятого есть лимит годового дохода – не более 2,4 млн рублей. Поэтому если самозанятый приближается к годовому лимиту, а заказчик перечислит сумму, превышающую годовой лимит, то с суммы сверх лимита придется удержать НДФЛ, а также заплатить страховые взносы.

Самозанятому запрещено нанимать сотрудников , но он может привлекать подрядчиков.

Самозанятому запрещено совмещать НПД с другими налоговыми режимами.

Самозанятому запрещено сотрудничать с настоящим и бывшим работодателем, если с момента увольнения прошло менее двух лет. Поэтому важно проверить не было ли трудовых отношений с самозанятым за последние два года.

При нарушении хотя бы одного из ограничений, самозанятый лишается статуса плательщика НПД. Отношения после этого должны будут строиться, как с физлицом без специального статуса – с обязанностью удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ и платить страховые взносы, а также сдавать соответствующую отчетность в налоговую и СФР.

Проверка актуальности статуса самозанятого

Самозанятый может не только лишиться своего статуса, но и сняться самостоятельно с учета. Поэтому важно в начале оформления отношений с ним, а также перед каждой выплатой проверять актуальность его статуса.

Сделать это можно по ИНН с помощью бесплатного сервиса на сайте налоговой или запросить справку из приложения «Мой налог» у самого самозанятого.

Если заказчик не узнает о снятии исполнителя с учета в качестве плательщика НПД, а продолжит переводить вознаграждение как самозанятому, то налоговая доначислит налоги, страховые взносы, пени, а также штрафы за просрочку отчетности.

Заключение правильного договора с самозанятым

Основной инструмент, который минимизирует риск переквалификации отношений с самозанятым в трудовые, – это правильно оформленный договор. В договоре важно прописать все спорные моменты и уделить должное внимание правам и обязанностям сторон.

Если сумма вознаграждения самозанятому меньше 10 тысяч рублей, и сделка выполняется сразу после обсуждения условий, то можно обойтись устным договором. Если же сумма сделки больше 10 тысяч рублей, то договор обязателен.

В договоре с самозанятым не должно быть признаков трудовых отношений: сторонами сделки выступают «заказчик» и «исполнитель», а не «работодатель» и «работник». Предметом договора будет конкретная работа или услуга, которую самозанятый выполняет без подчинения внутреннему распорядку заказчика. Главное для самозанятого – в полном объеме и вовремя выполнить работу (оказать услугу).

В договоре нужно прописать, что исполнитель является плательщиком налога на профессиональный доход, а также обязанность предоставлять закрывающие документы (акты и чеки) в соответствующие сроки.

Важно обезопасить себя и заранее в договоре обозначить спорные моменты.

Например, если исполнитель не уведомит заказчика о снятии с учета или не предоставит чек в течение трех рабочих дней, то обязан компенсировать расходы заказчика.

Безопасное проведение выплат самозанятым

Закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ обязывает банки проверять на законность все проводимые операции с расчетным счетом. Переводы же физическим лицам без последующих операций по уплате НДФЛ и страховых взносов могут показаться подозрительными банку. Банк вправе приостановить такую операцию и потребовать пояснить ее законность, предоставить документы.

Поэтому важно особое внимание уделить оформлению платежного поручения при переводе вознаграждения самозанятому.

В назначении платежа нужно указать вид работ или услуг, за которые производится оплата физлицу, а также реквизиты документов (договора, акта, счета).

Например, «Оплата самозанятому согласно выставленному счету № 5 от 1 марта 2023 года за маркетинговые услуги по договору от 02.03.2023 № 17».

После проведения оплаты заказчик должен получить чек от самозанятого. Чек служит доказательством успешной сделки, а также на его основе заказчик может учесть сумму вознаграждения в расходах при расчете налогооблагаемой базы.

Оптимальное решение для бизнеса заключается в автоматизации всех этапов сотрудничества с внештатным персоналом – от поиска до закрывающих документов. Поможет в этом сервис для расчетов с самозанятыми QIWI Bussiness.

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