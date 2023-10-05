Бухгалтерский учёт: на каких счетах отразить выплаты по договорам ГПХ

Бухгалтерский учёт расчётов с самозанятыми и ИП
Для учёта расчетов с самозанятыми и ИП заказчик может использовать:
счёт 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»;
счёт 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами».
Выбор счёта зависит от предмета учёта. Счёт 60 предназначен для отражения операций по приобретению ценностей, получению услуг, принятию работ, а счет 76 — для учёта расчетов по страхованию, претензиям и в других ситуациях, для которых использование счёта 60 неуместно (приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н). К счёту 76 организация может открывать субсчета, например, 76-5 «Расчёты с прочими поставщиками и подрядчиками».
На какой счёт затрат отнести вознаграждение исполнителя зависит от характера работ или услуг. Могут использоваться счета: 08, 20, 23, 25, 26, 29, 44, 91-2. Например:
Самозанятый оказывал услуги по видеомонтажу. Включите сумму его гонорара в стоимость полученного НМА через счёт 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Услуги самозанятого-лектора на обучающем семинаре для hr-специалистов учтите в составе общехозяйственных расходов по счёту 26.
Вознаграждение курьеру службы доставки магазина — как расходы на продажу (счет 44).
А если самозанятый был ведущим корпоратива — в составе прочих расходов по дебету счёта 91-2.
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Выплату вознаграждения учитывают на счёте 51 или 50 в зависимости от формы оплаты: банковский перевод или выдача наличных из кассы предприятия.
Пример 1. Компания выплатила самозанятому вознаграждение 30 000 рублей за услуги фотографа. Бухгалтерские проводки будут выглядеть так:
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Содержание операции
26
60
50 000
Начислили оплату по договору с исполнителем
60
51
50 000
Перечислили вознаграждение самозанятому
Бухгалтерский учёт расчётов с физлицами без специального налогового статуса
Для расчётов с физлицами без особого налогового статуса используют счёт 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами» и субсчета 76-5 «Расчёты с прочими поставщиками и подрядчиками» в корреспонденции со счетами затрат аналогично учёту расчётов с самозанятыми и ИП.
Если вы сотрудничаете с физлицами, которые не зарегистрированы в качестве самозанятого или ИП, то у вас есть следующие обязанности:
налогового агента — удерживать и платить налог на доходы физических лиц;
страхователя — начислять и платить страховые взносы с суммы вознаграждения.
Поэтому в бухгалтерском учёте договоров ГПХ с простыми физлицами появляются:
счёт 68 субсчёт «Расчёты по НДФЛ» — отражается сумма НДФЛ, которую удержали из гонорара НДФЛ;
счёт 69 «Страховые взносы по единому тарифу» — отражаются суммы начисленных взносов в корреспонденции со счётом затрат, на который отнесена выплата.
Пример 2. Компания заключила договор ГПХ на оказание услуг по вёрстке журнала с вознаграждением 30 000 рублей.
НДФЛ: 30 000 рублей * 13% = 3 900 рублей;
Вознаграждение к перечислению: 30 000 рублей - 3 900 рублей = 26 100 рублей;
Страховые взносы по единому тарифу: 30 000 рублей * 30% = 9 000 рублей.
В бухгалтерском учёте будут такие проводки:
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Содержание операции
20
76-5
30 000
Начислили оплату по договору с исполнителем
76-5
68 «Расчёты по НДФЛ»
3 900
Удержали НДФЛ
76-5
51
26 100
Перечислили вознаграждение исполнителю за вычетом НДФЛ
20
69 «Страховые взносы по единому тарифу»
9 000
Начислили страховые взносы
68 «Расчёты по НДФЛ»
68 «ЕНС»
3 900
Удержанный НДФЛ включили в состав ЕНП
69 «Страховые взносы по единому тарифу»
68 «ЕНС»
9 000
Страховые взносы включили в состав ЕНП
68 «ЕНС»
51
12 900
НДФЛ и страховые взносы в составе ЕНП перечислили в бюджет
Если сотрудничаете с физлицами без специального налогового статуса, нужно удержать с его выплаты НДФЛ, уплатить страховые взносы и сформировать отчётность. При большом количестве внештатных исполнителей риск ошибок возрастает, вероятность пени и штрафов тоже увеличивается.
Сотрудничество с исполнителями через платформу QIWI Business позволит сократить число операций и массово проводить перечисления исполнителям. А у сервиса интеграции с учётной программой удобный и понятный интерфейс. Работая через QIWI Business, заказчик экономит время, деньги и снижает риски работы с самозанятыми.
Почему нельзя использовать счёт 70 для учёта расчетов с исполнителями по договорам ГПХ
Многие организации совершают ошибку, когда расчёты с физлицами отражают на счёте 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда».
Оплата труда — это гарантия работникам в соответствии с трудовым законодательством. Поэтому использование счёта 70 в учёте расчётов по договорам ГПХ — грубое нарушение инструкции по применению плана счетов, так как такие договора подчиняются требованиям гражданского кодекса, а не трудового.
Правило распространяется и на штатных работников, которые оказывали услуги компании по договору подряда. Все выплаты, которые выходят за границы трудовых отношений, должны учитываться на счетах 60 или 76.
За грубые ошибки в бухучете могут оштрафовать по ст. 120 НК в размере
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