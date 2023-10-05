Бухгалтерский учёт: на каких счетах отразить выплаты по договорам ГПХ

Расчёты с физлицами в рамках гражданско-правовых отношений отличаются от расчётов с персоналом. Расскажем, как вести бухгалтерский учёт и на каких счетах отражать выплаты по договорам ГПХ.

Бухгалтерский учёт расчётов с самозанятыми и ИП

Для учёта расчетов с самозанятыми и ИП заказчик может использовать:

счёт 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»;

счёт 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами».

Выбор счёта зависит от предмета учёта. Счёт 60 предназначен для отражения операций по приобретению ценностей, получению услуг, принятию работ, а счет 76 — для учёта расчетов по страхованию, претензиям и в других ситуациях, для которых использование счёта 60 неуместно (приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н). К счёту 76 организация может открывать субсчета, например, 76-5 «Расчёты с прочими поставщиками и подрядчиками».

На какой счёт затрат отнести вознаграждение исполнителя зависит от характера работ или услуг. Могут использоваться счета: 08, 20, 23, 25, 26, 29, 44, 91-2. Например:

Самозанятый оказывал услуги по видеомонтажу. Включите сумму его гонорара в стоимость полученного НМА через счёт 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Услуги самозанятого-лектора на обучающем семинаре для hr-специалистов учтите в составе общехозяйственных расходов по счёту 26.

Вознаграждение курьеру службы доставки магазина — как расходы на продажу (счет 44).

А если самозанятый был ведущим корпоратива — в составе прочих расходов по дебету счёта 91-2.

С помощью платформы QIWI Business компания сможет оперативно найти исполнителя под любую задачу. Сервис предлагает прозрачные условия сотрудничества и берёт на себя решение важных задач: проверку статуса самозанятого перед каждой выплатой, электронный документооборот и мобильное приложение, чтобы заказчик в любое время мог следить за подбором исполнителей и выполнением работ.

Выплату вознаграждения учитывают на счёте 51 или 50 в зависимости от формы оплаты: банковский перевод или выдача наличных из кассы предприятия.

Пример 1. Компания выплатила самозанятому вознаграждение 30 000 рублей за услуги фотографа. Бухгалтерские проводки будут выглядеть так:

Дебет Кредит Сумма, руб. Содержание операции 26 60 50 000 Начислили оплату по договору с исполнителем 60 51 50 000 Перечислили вознаграждение самозанятому

Бухгалтерский учёт расчётов с физлицами без специального налогового статуса

Для расчётов с физлицами без особого налогового статуса используют счёт 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами» и субсчета 76-5 «Расчёты с прочими поставщиками и подрядчиками» в корреспонденции со счетами затрат аналогично учёту расчётов с самозанятыми и ИП.

Если вы сотрудничаете с физлицами, которые не зарегистрированы в качестве самозанятого или ИП, то у вас есть следующие обязанности:

налогового агента — удерживать и платить налог на доходы физических лиц;

страхователя — начислять и платить страховые взносы с суммы вознаграждения.

Поэтому в бухгалтерском учёте договоров ГПХ с простыми физлицами появляются:

счёт 68 субсчёт «Расчёты по НДФЛ» — отражается сумма НДФЛ, которую удержали из гонорара НДФЛ;

счёт 69 «Страховые взносы по единому тарифу» — отражаются суммы начисленных взносов в корреспонденции со счётом затрат, на который отнесена выплата.

Пример 2. Компания заключила договор ГПХ на оказание услуг по вёрстке журнала с вознаграждением 30 000 рублей.

НДФЛ: 30 000 рублей * 13% = 3 900 рублей;

Вознаграждение к перечислению: 30 000 рублей - 3 900 рублей = 26 100 рублей;

Страховые взносы по единому тарифу: 30 000 рублей * 30% = 9 000 рублей.

В бухгалтерском учёте будут такие проводки:

Дебет Кредит Сумма, руб. Содержание операции 20 76-5 30 000 Начислили оплату по договору с исполнителем 76-5 68 «Расчёты по НДФЛ» 3 900 Удержали НДФЛ 76-5 51 26 100 Перечислили вознаграждение исполнителю за вычетом НДФЛ 20 69 «Страховые взносы по единому тарифу» 9 000 Начислили страховые взносы 68 «Расчёты по НДФЛ» 68 «ЕНС» 3 900 Удержанный НДФЛ включили в состав ЕНП 69 «Страховые взносы по единому тарифу» 68 «ЕНС» 9 000 Страховые взносы включили в состав ЕНП 68 «ЕНС» 51 12 900 НДФЛ и страховые взносы в составе ЕНП перечислили в бюджет

Если сотрудничаете с физлицами без специального налогового статуса, нужно удержать с его выплаты НДФЛ, уплатить страховые взносы и сформировать отчётность. При большом количестве внештатных исполнителей риск ошибок возрастает, вероятность пени и штрафов тоже увеличивается.

Сотрудничество с исполнителями через платформу QIWI Business позволит сократить число операций и массово проводить перечисления исполнителям. А у сервиса интеграции с учётной программой удобный и понятный интерфейс. Работая через QIWI Business, заказчик экономит время, деньги и снижает риски работы с самозанятыми.

Почему нельзя использовать счёт 70 для учёта расчетов с исполнителями по договорам ГПХ

Многие организации совершают ошибку, когда расчёты с физлицами отражают на счёте 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда».

Оплата труда — это гарантия работникам в соответствии с трудовым законодательством. Поэтому использование счёта 70 в учёте расчётов по договорам ГПХ — грубое нарушение инструкции по применению плана счетов, так как такие договора подчиняются требованиям гражданского кодекса, а не трудового.

Правило распространяется и на штатных работников, которые оказывали услуги компании по договору подряда. Все выплаты, которые выходят за границы трудовых отношений, должны учитываться на счетах 60 или 76.

За грубые ошибки в бухучете могут оштрафовать по ст. 120 НК в размере

до 30 000 рублей.

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