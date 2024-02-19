Какие ошибки чаще всего допускают в документах при сотрудничестве с внештатными исполнителями

При сотрудничестве с внештатником важно правильно оформить все необходимые документы. Иначе договор с ним могут переквалифицировать в трудовой. Рассказываем, как не ошибиться в оформлении и избежать рисков при проверке налоговой.

Какие документы нужно оформить при сотрудничестве с внештатником

В стандартный комплект документов входит:

договор;

задание;

акт оказанных услуг;

счёт;

чек — если заказчик сотрудничает с плательщиком НПД.

Нужно внимательно составить документы, чтобы избежать конфликтов между заказчиками, исполнителями и контролирующими органами.

Ошибки в договоре

Заказчик и исполнитель обычно оформляют сотрудничество с помощью договора. И налоговая тоже может его проверить. При оформлении договора чаще всего встречаются такие ошибки:

В нём фигурируют трудовые термины — «зарплата», «премия», «оклад», «работодатель», «график» Так как с внештатными исполнителями заключается договор гражданско-правового характера (ГПХ), то и термины нужно использовать соответствующие: вознаграждение, заказчик, исполнитель. Иначе есть риск переквалификации отношений.

Не указали, что исполнитель — плательщик НПД.

Если заказчик сотрудничает с самозанятым, который платит НПД, то этот статус нужно указать в договоре. Иначе налоговые инспекторы могут решить, что документ оформили с физлицом, доначислят НДФЛ и страховые взносы.

Не указали ответственность для случая, когда исполнитель не передал заказчику чек или не сообщил о том, что закрыл самозанятость.

Самозанятый — плательщик НПД, после оплаты должен выпустить чек в приложении «Мой налог» и отдать его заказчику. Иначе заказчику придётся заплатить в бюджет НДФЛ и страховые взносы.

Если чека нет или самозанятый его аннулировал, налоговая будет считать эту выплату оплатой физическому лицу. Значит, заказчик автоматически станет его налоговым агентом и должен будет перечислить необходимые налоги и взносы. То же самое — если исполнитель потерял статус самозанятого, а уже потом получил оплату.

Поэтому в договоре нужно указать, что исполнитель обязан выдавать чек и сообщать заказчику в случае, если у него теперь нет статуса плательщика НПД.

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Указали условия, которые могут быть признаками трудовых отношений.

В договоре нельзя указывать условия об отпускных, декретных выплатах и компенсациях.

Внештатник не может подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, фигурировать в штатном расписании или другим способом закрепляться за структурным подразделением.

Это значит, что заказчик не может обязать исполнителя выполнять задачи в офисе компании с 9 до 18 с перерывом на обед, который также установлен в определённое время.

Если нарушить эти правила, договор также могут переквалифицировать в трудовой.

Некорректно указали предмет договора.

ГПД оформляют, если оплачивают конкретный результат работы. Например, бухгалтеру–внештатнику можно оплатить определённое число обработанных первичных документов по операциям. При этом нужно указать, что включает обработка: проверку, внесение в регистры учёта.

Если указать в документе трудовую функцию, должность исполнителя, то договор могут переквалифицировать.

Вид деятельности ИП в договоре не соответствует кодам видов деятельности, которые он заявил в ЕГРИП.

Важно, чтобы суть той услуги, которую оказывает ИП, соответствовала кодам деятельности, которые указаны в его ЕГРИП. Иначе налоговая инспекция посчитает документ договором с обычным физлицом.

Доначислить взносы и удержать НДФЛ могут и в том случае, если на момент подписания договора нужный код деятельности у предпринимателя был, но потом ИП исключил его (письмо Минфина от 22.11.2017 № 03-04-06/77155). Поэтому выписку из ЕГРИП нужно заказывать на дату каждой выплаты.

Ошибки в задании

Часто бывает, что с исполнителем сотрудничают не разово, а в течение длительного срока. Тогда результат определённой задачи в договоре указать не получится. В этом случае оформляют рамочный договор, а конкретную услугу описывают в задании.

Корректное задание подтверждает, что между заказчиком и исполнителем — именно гражданско-правовые отношения.

В заданиях встречаются следующие основные ошибки:

Есть трудовая терминология.

Здесь — как с договором: нельзя упоминать фразы и слова, которые можно отнести к трудовым отношениям.

Нет подробного описания предмета договора.

Нужно конкретно описать услуги, сроки, когда исполнитель должен их оказать, и требования, которые к ним предъявляют.

Ошибки в акте

С одной стороны, этот документ важен для сторон сотрудничества — с его помощью можно подтвердить, что работу приняли без претензий и оплатили.

С другой, и для налоговой он имеет значение, так как указывает на сдельный характер сотрудничества. Но часто при оформлении акта тоже допускают ошибки:

Нет описания и не указан объём услуг.

Чем подробнее расписали услуги, их объём и срок оказания, тем меньше риск переквалификации. ИФНС из документа должна сделать вывод, что результат сотрудничества сторон — это конкретная услуга.

Нет информации, как рассчитывается вознаграждение.

Рассчитывать его нужно из объёма услуги, а не на основании времени, которое потратил исполнитель, чтобы её оказать.

Отсутствует информация о предоплате.

Заказчик может выплатить часть вознаграждения заранее, но этот момент обязательно нужно указать в договоре. Информация о предоплате должна быть и в акте приёмки услуг, например:

«В соответствии с п. 1.5 договора Исполнителю был перечислен аванс для покрытия первоначальных затрат в сумме 15 000 рублей. Итоговый расчёт составил 50 000 рублей. Итого к оплате: 35 000 рублей.»

Есть условия и термины, которые характерны для трудового договора.

Ещё раз проверьте текст акта, чтобы исключить все возможные варианты трудовой терминологии.

Ошибки в чеке самозанятого

Привлечение самозанятых — один из наиболее популярных способов сотрудничества с внештатниками. И здесь есть важный нюанс: по закону от 27.11.2018 № 422-ФЗ самозанятый должен выдавать заказчику чеки. Чек — это первое, что видит ИФНС, и если в нём есть ошибки, инспекция может проверить и остальные документы.

Какие ошибки в чеке встречаются чаще всего:

Трудовые термины.

Опять же в чеке не должно фигурировать «окладов», «зарплат» и других подобных терминов, которые увеличивают риск переквалификации отношений в трудовые.

Неправильное наименование услуг.

В чеке также нужно указать результат услуги, а не трудовую функцию. Неправильно написать — «оплата дизайнеру». Корректно — «Оплата за дизайн буклета с каталогом продукции, 16 страниц, в том числе за подбор и цветокоррекцию иллюстраций и вёрстку макета».

В случае неправильного названия услуги налоговая может посчитать, что заказчик — налоговый агент самозанятого, ведь выплату он получил не за ту услугу, которую прописали в договоре и в акте.

Некорректные реквизиты

Важно, чтобы исполнитель указал правильные реквизиты заказчика. Иначе могут возникнуть трудности с признанием расходов на выплату в базе по налогу на прибыль или УСН «доходы минус расходы».

И ещё пару моментов, о которых важно помнить. Исполнитель должен передавать заказчику чек в сроки, которые устанавливает закон 422-ФЗ:

В момент расчёта, если заказчик выдал оплату наличными, перевёл на карту исполнителя или с помощью электронных средств платежа.

В остальных случаях самозанятый выдаёт чек до 9 числа месяца, следующего за тем, в котором произошли расчёты.

Если же чека вообще нет, то заказчик не сможет подтвердить расходы на выплату, чтобы уменьшить налоговую базу, его могут признать налоговым агентом, а договор — переквалифицировать в трудовой.

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