Выгодные комиссии СБП. Как бизнесу сэкономить на эквайринге

Использование эквайринга при продаже товаров и услуг физлицам стало необходимостью. Все больше людей оплачивают покупки картами или смартфоном, доля безналичных платежей растет. Такой способ оплаты удобен покупателям и выгоден продавцам, особенно если научиться экономить на эквайринге.

Способы экономии на эквайринге

Тарифы и условия эквайринга в разных банках отличаются. За каждую операцию предприниматель платит комиссию — около 2,5%. Размер комиссии зависит от:

вида деятельности компании — например, для магазина он выше, чем для заведения общественного питания;

оборота — чем он больше, тем больший процент хочет получить банк;

наличия счета в банке-эквайере.

Несмотря на то, что эквайринг — это платный банковский сервис, совсем отказаться от него современному бизнесу не получится. Для покупателя это простой и удобный способ оплатить покупки. А для компании это защита от мошенничества и краж, поскольку они обрабатывают транзакции в электронном виде.

Чтобы сэкономить на эквайринговых услугах, обращайте внимание на:

Ставки эквайринга.

Диапазон ставок довольно широкий, поэтому сравните предложения в разных банках. Кроме самого размера комиссии, учитывайте надежность банка, стоимость расчетно-кассового обслуживания, есть ли льготы для постоянных клиентов и как предоставляют терминал для эквайринга — нужно ли его покупать или можно арендовать.

Скрытые комиссии.

Проверяйте, нет ли в договоре скрытых платежей и комиссий. Например, дополнительно может быть комиссия за зачисление денег на расчетный счет, и в итоге общие расходы окажутся выше, чем в других банках. Кроме того, размер комиссии может быть привязан к обороту по счетам.

Альтернатива эквайрингу

Наиболее выгодный для бизнеса способ приема безналичных платежей — по QR-коду через Систему быстрых платежей. В QR-коде содержатся данные о компании, названии товара и стоимости покупки.

При таком способе оплаты:

не потребуется даже терминал для приема оплат;

комиссии составляют 0,4–0,7%, что в 2–3 раза ниже, чем при обычном эквайринге — 2,5%;

деньги поступают на расчетный счет продавца сразу же, а не через несколько часов или дней.

Как подключить оплату по QR-коду?

QRService — платформа для приема СБП-платежей для бизнеса. С ней зарегистрировать компанию в СБП можно всего за несколько шагов:

1. Оставьте заявку на подключение QRТерминала одним из удобных способов:

через приложение QRService;

через систему дистанционного банковского обслуживания юрлиц;

заполните заявление в офисе банка.

2. Банк отправит сведения в СБП для регистрации клиента и передаст вам MerchantID.

Размер комиссии СБП зависит от вида деятельности. Для некоторых категорий организаций он, как правило, составляет не более 0,4%. К ним относятся:

образовательные учреждения;

медицинские учреждения;

страховые компании;

благотворительные организации;

транспортные компании;

компании ЖКУ;

ПИФы, инвестиционные фонды;

продавцы товаров повседневного спроса и др.

Комиссия за одну транзакцию, проведенную черезе СБП, не превышает 1 500 рублей.

Кому подойдет СБП

С СБП может работать практически любой бизнес. Основное условие — чтобы у продавца и покупателя были счета в банках, подключенных к системе. Особенно выгодным такой способ оплаты будет для:

Небольшого бизнеса с невысоким товарооборотом — с помощью СБП можно избавиться от кассовых разрывов, так как оплата поступает мгновенно.

Продавцов дорогих товаров — чем выше цена, тем больше экономия на эквайринге.

ИП и самозанятых — куаринг помогает избежать затрат на РКО, POS-терминал, сэкономить на комиссии.

Как начать принимать платежи по QR-коду

Предпринимателю не потребуется покупать дополнительное оборудование и обучать сотрудников. Достаточно установить на смартфон специальное приложение — например, у QRService это приложение QRManager, и можно принимать платежи.

Приложение QRManager — не просто личный кабинет владельца, который позволяет отслеживать показатели бизнеса. Его можно интегрировать с облачной онлайн-кассой АТОЛ и ОФД.ру. Благодаря такой интеграции вы сможете выдавать покупателям фискальные чеки в полном соответствии с законом 54-ФЗ.

QRManager принимает платежи не только через СБП, но и с обычной банковской карты. В приложении работает SoftPOS, и принимать любые платежи можно с помощью обычного смартфона. Правда для этого, понадобится заключить договор с банком, который предоставляет услугу SoftPOS-эквайринга.

Обратите внимание, что QR-коды бывают трех видов. Выбирайте, каким удобнее пользоваться вам:

Статический код содержит только информацию с реквизитами получателя платежа, которую нельзя отредактировать, сумма платежа покупатель вводит вручную. Такие коды удобны тем, что можно сгенерировать и разместить код в любом удобном месте и менять информацию в нем по необходимости.

Динамический QR формируется каждый раз при оплате заказа и является уникальным для каждого платежа и содержит все необходимые нередактируемые данные — сумму, назначение платежа и реквизиты продавца. Удобен для приема платежей в любом удобном месте, в том числе в магазинах, на сайте и т.д. Данный код можно отправить ссылкой через любой мессенджер или по почте для удаленной оплаты.

Кассовая ссылка. Она похожа на статический код, но перед оплатой этот код активируется из системы управления предприятием с нужной суммой и назначением платежа.

Где расположить QR-коды

Можно принимать платежи с помощью кассовых ссылок — NFC-табличек, которые размещают в прикассовой зоне, а можно создавать код через приложение и показывать его клиенту для оплаты.

После того как покупатель отсканирует код, он перейдет в банковское приложение, чтобы подтвердить платеж.

Небольшой нюанс. Не у всех покупателей есть смартфон или установленное в нем приложение банка, который подключен к СБП — хотя все крупнейшие банки с этой системой работают. Для таких клиентов стоит предусмотреть еще один вид расчета, например, наличными, который тоже можно отразить в приложении QRManager.

Как мотивировать клиентов оплачивать покупки через СБП

Не все покупатели даже со смартфонами и банковскими приложениями хотят оплачивать покупки через СБП. Иногда им проще и быстрее приложить банковскую карту к терминалу. Чтобы стимулировать их пользоваться QR-кодами, подключите программу лояльности. Вместо бонусов и кешбэка по карте покупатели получат бонусы в вашей собственной программе лояльности, подключенной к QRService.

QRService интегрирован с конструктором программ лояльности Benefitty. Из приложения QRManager можно настроить бонусную систему для любого количества торговых точек. После этого покупатель может копить и тратить баллы с первой покупки в ваших магазинах или ресторанах.

Это один из самых актуальных видов стимулирования покупателей: количество повторных обращений или покупок увеличивается на 10%, если работает бонусная система.

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