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Эквайринг

Выгодные комиссии СБП. Как бизнесу сэкономить на эквайринге

Использование эквайринга при продаже товаров и услуг физлицам стало необходимостью. Все больше людей оплачивают покупки картами или смартфоном, доля безналичных платежей растет. Такой способ оплаты удобен покупателям и выгоден продавцам, особенно если научиться экономить на эквайринге.
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Выгодные комиссии СБП. Как бизнесу сэкономить на эквайринге
Иллюстрация: QRService

Способы экономии на эквайринге

Тарифы и условия эквайринга в разных банках отличаются. За каждую операцию предприниматель платит комиссию — около 2,5%. Размер комиссии зависит от:

  • вида деятельности компании — например, для магазина он выше, чем для заведения общественного питания;

  • оборота — чем он больше, тем больший процент хочет получить банк;

  • наличия счета в банке-эквайере.

Несмотря на то, что эквайринг — это платный банковский сервис, совсем отказаться от него современному бизнесу не получится. Для покупателя это простой и удобный способ оплатить покупки. А для компании это защита от мошенничества и краж, поскольку они обрабатывают транзакции в электронном виде.

Чтобы сэкономить на эквайринговых услугах, обращайте внимание на:

  • Ставки эквайринга.

Диапазон ставок довольно широкий, поэтому сравните предложения в разных банках. Кроме самого размера комиссии, учитывайте надежность банка, стоимость расчетно-кассового обслуживания, есть ли льготы для постоянных клиентов и как предоставляют терминал для эквайринга — нужно ли его покупать или можно арендовать.

  • Скрытые комиссии.

Проверяйте, нет ли в договоре скрытых платежей и комиссий. Например, дополнительно может быть комиссия за зачисление денег на расчетный счет, и в итоге общие расходы окажутся выше, чем в других банках. Кроме того, размер комиссии может быть привязан к обороту по счетам.

Альтернатива эквайрингу

Наиболее выгодный для бизнеса способ приема безналичных платежей — по QR-коду через Систему быстрых платежей. В QR-коде содержатся данные о компании, названии товара и стоимости покупки.

При таком способе оплаты:

  • не потребуется даже терминал для приема оплат;

  • комиссии составляют 0,4–0,7%, что в 2–3 раза ниже, чем при обычном эквайринге — 2,5%;

  • деньги поступают на расчетный счет продавца сразу же, а не через несколько часов или дней.

Как подключить оплату по QR-коду?

QRService — платформа для приема СБП-платежей для бизнеса. С ней зарегистрировать компанию в СБП можно всего за несколько шагов:

1. Оставьте заявку на подключение QRТерминала одним из удобных способов:

  • через приложение QRService;

  • через систему дистанционного банковского обслуживания юрлиц;

  • заполните заявление в офисе банка.

2. Банк отправит сведения в СБП для регистрации клиента и передаст вам MerchantID.

Размер комиссии СБП зависит от вида деятельности. Для некоторых категорий организаций он, как правило, составляет не более 0,4%. К ним относятся:

  • образовательные учреждения;

  • медицинские учреждения;

  • страховые компании;

  • благотворительные организации;

  • транспортные компании;

  • компании ЖКУ;

  • ПИФы, инвестиционные фонды;

  • продавцы товаров повседневного спроса и др.

Комиссия за одну транзакцию, проведенную черезе СБП, не превышает 1 500 рублей.

Кому подойдет СБП

С СБП может работать практически любой бизнес. Основное условие — чтобы у продавца и покупателя были счета в банках, подключенных к системе. Особенно выгодным такой способ оплаты будет для:

  • Небольшого бизнеса с невысоким товарооборотом — с помощью СБП можно избавиться от кассовых разрывов, так как оплата поступает мгновенно.

  • Продавцов дорогих товаров — чем выше цена, тем больше экономия на эквайринге.

  • ИП и самозанятых — куаринг помогает избежать затрат на РКО, POS-терминал, сэкономить на комиссии.

Как начать принимать платежи по QR-коду

Предпринимателю не потребуется покупать дополнительное оборудование и обучать сотрудников. Достаточно установить на смартфон специальное приложение — например, у QRService это приложение QRManager, и можно принимать платежи.

Приложение QRManager — не просто личный кабинет владельца, который позволяет отслеживать показатели бизнеса. Его можно интегрировать с облачной онлайн-кассой АТОЛ и ОФД.ру. Благодаря такой интеграции вы сможете выдавать покупателям фискальные чеки в полном соответствии с законом 54-ФЗ.

QRManager принимает платежи не только через СБП, но и с обычной банковской карты. В приложении работает SoftPOS, и принимать любые платежи можно с помощью обычного смартфона. Правда для этого, понадобится заключить договор с банком, который предоставляет услугу SoftPOS-эквайринга.

Обратите внимание, что QR-коды бывают трех видов. Выбирайте, каким удобнее пользоваться вам:

  • Статический код содержит только информацию с реквизитами получателя платежа, которую нельзя отредактировать, сумма платежа покупатель вводит вручную. Такие коды удобны тем, что можно сгенерировать и разместить код в любом удобном месте и менять информацию в нем по необходимости.

  • Динамический QR формируется каждый раз при оплате заказа и является уникальным для каждого платежа и содержит все необходимые нередактируемые данные — сумму, назначение платежа и реквизиты продавца. Удобен для приема платежей в любом удобном месте, в том числе в магазинах, на сайте и т.д. Данный код можно отправить ссылкой через любой мессенджер или по почте для удаленной оплаты.

  • Кассовая ссылка. Она похожа на статический код, но перед оплатой этот код активируется из системы управления предприятием с нужной суммой и назначением платежа. 

Где расположить QR-коды

Можно принимать платежи с помощью кассовых ссылокNFC-табличек, которые размещают в прикассовой зоне, а можно создавать код через приложение и показывать его клиенту для оплаты.

После того как покупатель отсканирует код, он перейдет в банковское приложение, чтобы подтвердить платеж.

Небольшой нюанс. Не у всех покупателей есть смартфон или установленное в нем приложение банка, который подключен к СБП — хотя все крупнейшие банки с этой системой работают. Для таких клиентов стоит предусмотреть еще один вид расчета, например, наличными, который тоже можно отразить в приложении QRManager.

Как мотивировать клиентов оплачивать покупки через СБП

Не все покупатели даже со смартфонами и банковскими приложениями хотят оплачивать покупки через СБП. Иногда им проще и быстрее приложить банковскую карту к терминалу. Чтобы стимулировать их пользоваться QR-кодами, подключите программу лояльности. Вместо бонусов и кешбэка по карте покупатели получат бонусы в вашей собственной программе лояльности, подключенной к QRService.

QRService интегрирован с конструктором программ лояльности Benefitty. Из приложения QRManager можно настроить бонусную систему для любого количества торговых точек. После этого покупатель может копить и тратить баллы с первой покупки в ваших магазинах или ресторанах.

Это один из самых актуальных видов стимулирования покупателей: количество повторных обращений или покупок увеличивается на 10%, если работает бонусная система.

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