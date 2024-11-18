РАМЗЭС обеспечил автоматизацию в сфере планирования и контроля деятельности подведомственных учреждений Камчатского края

Камчатский край стабильно входит в число наиболее активно развивающихся регионов России. Его финансовая система последовательно совершенствуется с применением новейших технологических решений. В этом векторе сделан новый шаг.

По инициативе Министерства образования Камчатского края и при поддержке ООО «ФИНАТЕК» реализован отраслевой информационный ресурс в сфере планирования и контроля деятельности подведомственных учреждений.

В сфере образования Камчатского края контроль деятельности подведомственных учреждений теперь осуществляются с использованием наиболее современных веб-технологий. В автоматическом режиме выполняются:

импорт данных, необходимых для планирования доходов, с применением веб-технологий;

сбор данных по планированию затрат подведомственных учреждений в разрезе услуг, КБК, ЦС и т.д.;

сбор прогнозов по доходам с подведомственных организаций в части приносящей доход деятельности;

формирование отчетов по штатной численности сотрудников;

расчет/пересчет базовых нормативов затрат на оказание услуг (работ) в рамках государственного задания;

расчет обоснований расходов и доходов учреждений;

формирование государственных заданий и соглашений (допсоглашений) о предоставлении субсидий;

расчет субсидий краевому бюджету из бюджетов по натуральным нормам;

формирование соглашений (допсоглашений) о предоставлении субсидий на иные цели и ПНО;

формирование отчетов о выполнении государственных заданий, отчетов о результатах ЦС, расходах ЦС и т.д.

В результате автоматизации обеспечены централизованное хранение, обработка данных и доступ к данным для всех участников процессов по планированию доходов, расходов, обоснований, расчету нормативных затрат в соответствии с методикой расчета ФОИВ и т.д.

Автоматизированный функционал доступен для пользователей за счет реализации пользовательских интерфейсов с применением веб-технологий и без необходимости установки специализированного программного обеспечения на их компьютеры.

Выполненные работы призваны повысить эффективность деятельности Министерства образования Камчатского края, краевых подведомственных учреждений, а в дальнейшем и муниципальных образований Камчатского края и, как следствие, уровень финансового благополучия региона в сфере образования.

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