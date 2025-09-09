Автоматизация планирования и контроля деятельности подведомственных учреждений Министерства культуры Самарской области
Для учредителя также есть частый просчет — бюджет нельзя просто составить и забыть о нем до конца года. Он должен изменяться и его необходимо эффективно планировать. И в данном случае проверка и корректировка ПФХД хотя бы раз в месяц помогут вам вовремя заметить, что расходы поползли вверх, а доходы — вниз, и успеть перестроиться.
С декабря 2024 года компанией «ФИНАТЕК» реализован отраслевой информационный ресурс в сфере планирования и контроля деятельности подведомственных учреждений Министерства культуры Самарской области. Таким образом, в сфере культуры Самарской области планирование и контроль деятельности подведомственных учреждений теперь осуществляются с использованием наиболее современных веб-технологий.
Министерство культуры стало первым ОГВ в Самарской области, который начал работу в РАМЗЭС 2.0. Спустя полгода, в автоматическом режиме выполняются:
расчет значений натуральных норм и базовых нормативов затрат;
расчет нормативных затрат на единицу услуги/работы;
расчет финансового обеспечения выполнения государственного задания по каждому подведомственному учреждению;
сбор прогнозов по доходам с подведомственных организаций в части приносящей доход деятельности;
расчет/пересчет базовых нормативов затрат на оказание услуг (работ) в рамках государственного задания;
расчет ресурсообеспечения — норм материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания государственной услуги в сфере культуры (норм, выраженных в натуральных показателях), установленных НПА и стандартом оказания услуги;
формирование планов финансово-хозяйственной деятельности с учетом дебиторской и кредиторской задолженности;
расчет обоснований расходов и доходов учреждений по федеральным стандартам;
формирование государственных заданий и соглашений (допсоглашений) о предоставлении субсидий;
расчет субсидий краевому бюджету из бюджетов по натуральным нормам;
формирование различных аналитических отчетов о выполнении государственных заданий, отчетов о результатах ЦС, расходах ЦС и т.д.;
Автоматизированный функционал доступен для пользователей за счет реализации пользовательских интерфейсов с применением веб-технологий и без необходимости установки специализированного программного обеспечения на их компьютеры. Для специалистов подведомственных учреждений Министерства культуры Самарской области периодически проводятся обучающие вебинары, посвященные работе в системе РАМЗЭС по наиболее сложным вопросам расчета ресурсообеспечения.
Развитием направления и адаптацией отраслевой системы в Самарской области занимается — Белов Роман Олегович, старший преподаватель Финансового университета при Правительстве России, директор по развитию ООО «ФИНАТЕК».
РАМЗЭС 2.0 — разумное финансовое планирование
