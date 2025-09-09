Автоматизация планирования и контроля деятельности подведомственных учреждений Министерства культуры Самарской области

Финансовое планирование кажется простой задачей: составил план финансово-хозяйственной деятельности, и живи спокойно. Но на практике бюджетные и автономные учреждения часто спотыкается об одни и те же грабли. И самое неприятное, что многие из этих ошибок можно было бы предотвратить еще в самом начале планирования бюджета.

Для учредителя также есть частый просчет — бюджет нельзя просто составить и забыть о нем до конца года. Он должен изменяться и его необходимо эффективно планировать. И в данном случае проверка и корректировка ПФХД хотя бы раз в месяц помогут вам вовремя заметить, что расходы поползли вверх, а доходы — вниз, и успеть перестроиться.

С декабря 2024 года компанией «ФИНАТЕК» реализован отраслевой информационный ресурс в сфере планирования и контроля деятельности подведомственных учреждений Министерства культуры Самарской области. Таким образом, в сфере культуры Самарской области планирование и контроль деятельности подведомственных учреждений теперь осуществляются с использованием наиболее современных веб-технологий.

Министерство культуры стало первым ОГВ в Самарской области, который начал работу в РАМЗЭС 2.0. Спустя полгода, в автоматическом режиме выполняются:

расчет значений натуральных норм и базовых нормативов затрат;

расчет нормативных затрат на единицу услуги/работы;

расчет финансового обеспечения выполнения государственного задания по каждому подведомственному учреждению;

сбор прогнозов по доходам с подведомственных организаций в части приносящей доход деятельности;

расчет/пересчет базовых нормативов затрат на оказание услуг (работ) в рамках государственного задания;

расчет ресурсообеспечения — норм материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания государственной услуги в сфере культуры (норм, выраженных в натуральных показателях), установленных НПА и стандартом оказания услуги;

формирование планов финансово-хозяйственной деятельности с учетом дебиторской и кредиторской задолженности;

расчет обоснований расходов и доходов учреждений по федеральным стандартам;

формирование государственных заданий и соглашений (допсоглашений) о предоставлении субсидий;

расчет субсидий краевому бюджету из бюджетов по натуральным нормам;

формирование различных аналитических отчетов о выполнении государственных заданий, отчетов о результатах ЦС, расходах ЦС и т.д.;

Автоматизированный функционал доступен для пользователей за счет реализации пользовательских интерфейсов с применением веб-технологий и без необходимости установки специализированного программного обеспечения на их компьютеры. Для специалистов подведомственных учреждений Министерства культуры Самарской области периодически проводятся обучающие вебинары, посвященные работе в системе РАМЗЭС по наиболее сложным вопросам расчета ресурсообеспечения.

Развитием направления и адаптацией отраслевой системы в Самарской области занимается — Белов Роман Олегович, старший преподаватель Финансового университета при Правительстве России, директор по развитию ООО «ФИНАТЕК».

