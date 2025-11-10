Департамент образования Орловской области автоматизировал расчет нормативных затрат

Формирование государственного задания осуществляется с учетом результатов оценки потребности в оказании государственных услуг, осуществляемой в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Орловской области от 01.12.2015 № 527 «Об утверждении положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений Орловской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания».

Размер субсидии на исполнение государственного задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг в рамках государственного задания и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного за счет средств, выделенных учредителем, а также на уплату налогов, и затрат на выполнение государственных работ.

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг в рамках государственного задания происходит в два этапа.

Первый этап содержит расчеты затрат на общехозяйственные нужды. На втором этапе рассчитываются затраты на оказание единицы государственной услуги. Они состоят из нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги и затрат на общехозяйственные нужды.

Объем субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг рассчитывается по итогам отчетного года и на плановый период. Для расчетов на плановый период используются дополнительные данные, такие как показатель инфляции в очередном финансовом году, а также поправочные коэффициенты под лимиты, планируемые к выделению финансовым органом.

По результатам расчетов получается перечень документов, содержащий исходные данные, результаты первого этапа промежуточных расчетов нормативных затрат на оказание единицы государственных услуг, результаты второго этапа промежуточных расчетов нормативных затрат на оказание единицы государственных услуг, расчет базового норматива затрат, а также итоговый расчет объема субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг в отчетном году и плановом периоде. Для каждого пункта предусмотрена своя форма представления данных, утвержденная приказом Департамента финансов Орловской области от 23.06.2021 № 470 «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период».

До настоящего времени расчет данных нормативов производится в ручном режиме, что было достаточно трудоемко и повышало уровень ошибок из-за «человеческого фактора». Поэтому актуальная проблема привела к автоматизации процесса расчета нормативных затрат и определения размера субсидии на исполнение государственного задания для каждого конкретного учреждения.

Помимо этого, в Орловской области с помощью ЭС РАМЗЭС удалось автоматизировать электронное подписание государственных заданий, отчетов о выполнении государственных заданий, планов финансово-хозяйственной деятельности, соглашений о предоставлении субсидий на выполнение государственных заданий, соглашений о предоставлении субсидий на иные цели, отчетов о результатах предоставления целевых субсидий, бюджетных смет, изменений к бюджетным сметам и многое другое.

