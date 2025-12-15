Как войти в 2026 год с качественным планированием бюджета при его секвестировании
В части планирования бюджета ГРБС, а также финансовой деятельности подведомственных учреждений во многих органах исполнительной власти используется отраслевой информационный ресурс, позволяющий оптимизировать деятельность по работе с подведомственными учреждениями в части финансового планирования:
планирование и контроль расчета тарифов на платные услуги;
проведение аналитики по повышению рентабельности оказания платных услуг;
обоснование доходов и расходов и различной глубиной детализации;
утверждение приказов и прейскурантов на платные услуги;
формирование унифицированных штатных расписаний для подведомственных учреждений;
расчет стимулирующих выплат и KPI для руководителей учреждений;
формирование и подписание различной отчетности по национальным проектам;
формирование отчетов о выполнении государственных заданий, отчетов о результатх ЦС, расходах ЦС и т.д.;
автоматизация расчета норм материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальных услуг в сфере спорта (норм, выраженных в натуральных показателях), установленных НПА и стандартом оказания услуг;
сбор данных по планированию затрат подведомственных учреждений в разрезе услуг, КБК, ЦС и т.д.;
сбор прогнозов по доходам с подведомственных организаций в части приносящей доход деятельности;
расчет/пересчет базовых нормативов затрат на оказание услуг (работ) в рамках государственного задания;
расчет обоснований расходов и доходов учреждений;
формирование муниципальных заданий и соглашений (допсоглашений) о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания;
расчет субсидий бюджетов по натуральным нормам;
формирование соглашений (допсоглашений) о предоставлении субсидий на иные цели и ПНО;
создание карточки спортивного мероприятия;
формирование редакций календаря спортивных мероприятий;
планирование нормативных затрат на проведение спортивного мероприятия;
фактический мониторинг произведенных кассовых выплат на проведение спортивного мероприятия;
формирование и ведение реестра спортсменов, тренеров и дополнительных участников спортивных мероприятий;
и многое другое.
По словам старшего преподавателя Кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве — Белова Романа Олеговича, данная автоматизированная система позволяет осуществлять качественное планирование деятельности и уже зарекомендовала себя в учебной деятельности, используемой Финансовым университетом для подготовки высококлассных специалистов.
Плюс в том, что автоматизированный функционал доступен для пользователей за счет реализации пользовательских интерфейсов с применением веб-технологий и без необходимости установки специализированного программного обеспечения на их компьютеры. В результате автоматизации обеспечивается централизованное хранение, обработка данных и доступ к данным для всех участников процессов по планированию доходов, расходов, обоснований, расчету нормативных затрат в соответствии с методикой расчета ОИВ и т.д.
Огромнейшим преимуществом программного продукта ЭС «РАМЗЭС 2.0» является постоянное развитие функциональных модулей доступных для пользователей учреждений и органов исполнительной власти.
