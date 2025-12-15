Как войти в 2026 год с качественным планированием бюджета при его секвестировании

В 2026 году многие органы исполнительной власти столкнутся с сокращением расходов бюджета и остро встает вопрос о том, как обеспечить деятельность подведомственных учреждений при дефиците бюджета, но при этом обеспечить эффективность их деятельности. Многим уже известно о существующем решении, позволяющем сэкономить бюджетные средства и качественно планировать свою деятельность.

В части планирования бюджета ГРБС, а также финансовой деятельности подведомственных учреждений во многих органах исполнительной власти используется отраслевой информационный ресурс, позволяющий оптимизировать деятельность по работе с подведомственными учреждениями в части финансового планирования:

планирование и контроль расчета тарифов на платные услуги;

проведение аналитики по повышению рентабельности оказания платных услуг;

обоснование доходов и расходов и различной глубиной детализации;

утверждение приказов и прейскурантов на платные услуги;

формирование унифицированных штатных расписаний для подведомственных учреждений;

расчет стимулирующих выплат и KPI для руководителей учреждений;

формирование и подписание различной отчетности по национальным проектам;

формирование отчетов о выполнении государственных заданий, отчетов о результатх ЦС, расходах ЦС и т.д.;

автоматизация расчета норм материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальных услуг в сфере спорта (норм, выраженных в натуральных показателях), установленных НПА и стандартом оказания услуг;

сбор данных по планированию затрат подведомственных учреждений в разрезе услуг, КБК, ЦС и т.д.;

сбор прогнозов по доходам с подведомственных организаций в части приносящей доход деятельности;

расчет/пересчет базовых нормативов затрат на оказание услуг (работ) в рамках государственного задания;

расчет обоснований расходов и доходов учреждений;

формирование муниципальных заданий и соглашений (допсоглашений) о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания;

расчет субсидий бюджетов по натуральным нормам;

формирование соглашений (допсоглашений) о предоставлении субсидий на иные цели и ПНО;

создание карточки спортивного мероприятия;

формирование редакций календаря спортивных мероприятий;

планирование нормативных затрат на проведение спортивного мероприятия;

фактический мониторинг произведенных кассовых выплат на проведение спортивного мероприятия;

формирование и ведение реестра спортсменов, тренеров и дополнительных участников спортивных мероприятий;

и многое другое.

По словам старшего преподавателя Кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве — Белова Романа Олеговича, данная автоматизированная система позволяет осуществлять качественное планирование деятельности и уже зарекомендовала себя в учебной деятельности, используемой Финансовым университетом для подготовки высококлассных специалистов.

Плюс в том, что автоматизированный функционал доступен для пользователей за счет реализации пользовательских интерфейсов с применением веб-технологий и без необходимости установки специализированного программного обеспечения на их компьютеры. В результате автоматизации обеспечивается централизованное хранение, обработка данных и доступ к данным для всех участников процессов по планированию доходов, расходов, обоснований, расчету нормативных затрат в соответствии с методикой расчета ОИВ и т.д.

Огромнейшим преимуществом программного продукта ЭС «РАМЗЭС 2.0» является постоянное развитие функциональных модулей доступных для пользователей учреждений и органов исполнительной власти.

