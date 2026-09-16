Министерство здравоохранения Луганской Народной Республики внедрило централизованное управление ПФХД на базе «РАМЗЭС 2.0»

Министерство здравоохранения Луганской Народной Республики сегодня – это сложнейший управленческий механизм, отвечающий за сотни медицинских организаций по всему региону. Каждая из них ежегодно формирует и согласовывает свой план финансово-хозяйственной деятельности (документ, от которого зависит финансирование на весь предстоящий период). И если раньше этот процесс представлял собой бесконечный обмен таблицами, бесчисленные уточнения и многоступенчатые согласования, то теперь всё изменилось. Компанией «ФИНАТЕК» на базе электронного сервиса «РАМЗЭС 2.0» внедрено централизованное управление ПФХД для Министерства здравоохранения ЛНР, и с 2026 года работа с планами всей подведомственной сети выведена на принципиально новый уровень.

Для самого Министерства это, по сути, обретение полноценного управленческого «пульта», где вся финансовая картина отрасли видна здесь и сейчас, без задержек и табличной сборки. Раньше сотрудники ведомства тратили львиную долю времени на сбор данных и сверку цифр по многочисленным таблицам от каждого учреждения. Теперь всё это происходит автоматически, так как в «РАМЗЭС 2.0» заложены алгоритмы расчета нормативных затрат на единицу медицинской услуги (работы) и формирования ресурсного обеспечения на их основе. Система позволяет формировать планы ФХД с полными расчётами-обоснованиями в соответствии с Приказом Минфина России от 31.08.2018 № 186н, причём не для одного учреждения, а сразу для всех подведомственных организаций, с возможностью сводного планирования и контроля на уровне Министерства.

При этом электронный сервис также обеспечивает подготовку данных для выгрузки на bus.gov.ru

Для Министерства это стало серьёзным подспорьем, ведь больше не нужно требовать от учреждений однотипных отчётов и заниматься перепроверкой каждой цифры. Вся необходимая информация стекается в единую базу, автоматически группируется, и ведомство в любой момент может получить сводную информацию по всей отрасли, а также детализированные данные по каждому конкретному учреждению. Процесс согласования ПФХД, который раньше затягивался на недели из-за бесконечных правок и пересылок таблиц, теперь проходит в течение нескольких минут.

Практические результаты внедрения уже ощутили и сотрудники Министерства, и подведомственные учреждения. Как показывает опыт других регионов, использующих аналогичные решения, экономия трудозатрат на одного специалиста только на этапе подготовки и согласования планов достигает до 20 и более часов в месяц. В масштабах Министерства здравоохранения ЛНР, где в системе работает множество учреждений, этот эффект многократно умножается. Специалисты перестают тратить время на рутинные расчёты и сверки, а сосредотачиваются на аналитике и принятии управленческих решений. Экономия рабочего времени позволяет решать те же самые задачи быстрее, качественнее и с меньшими бюджетными потерями.

Специалистами «ФИНАТЕК» выполнена типовая настройка сервиса в соответствии с утверждёнными требованиями к формированию ПФХД, при этом все индивидуальные вопросы, возникающие у Министерства как главного распорядителя, решались в рабочем порядке при взаимодействии с разработчиком. Обучение пользователей уже проведено – состоялась серия специализированных вебинаров, где были детально разобраны все функциональные возможности системы, и сейчас сотрудники как самого Министерства, так и подведомственных учреждений успешно ведут планово-финансовую работу в «РАМЗЭС 2.0». Переход на централизованное планирование ПФХД стал для Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики не просто техническим обновлением, а стратегическим шагом в сторону прозрачного, управляемого и эффективного бюджетирования.

РАМЗЭС 2.0 — разумное финансовое планирование Электронный сервис автоматизации финансового планирования в государственном секторе Узнать больше

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