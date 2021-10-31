Какие налоговые формы можно отправлять из учетного сервиса

Обычно учетный сервис позволяет сдать в ФНС только базовые отчеты. Контур.Бухгалтерия и Контур.Экстерн сняли это ограничение. Сервисы провели частичную интеграцию, и теперь из бухгалтерской программы можно отправлять почти все налоговые формы в ФНС.

До сих пор Контур.Бухгалтерия готовила к отправке в ФНС отчеты, которые обязаны сдавать предприниматели и малые фирмы: бухотчетность, 6-НДФЛ, РСВ, декларации по упрощенке, НДС, налогу на прибыль и имущество. Эти отчеты система формировала на основе сведений из учета. Их нельзя было редактировать, кроме некоторых разделов, а создать и отправить отчет пользователь мог только после окончания налогового периода.

После интеграции учетного веб-сервиса Контур.Бухгалтерия и системы для отправки форм в госорганы Контур.Экстерн пользователям доступно больше возможностей. Первая — это редактирование отчетов. Бухгалтерия продолжает заполнять основные формы на основе сведений из учета, но теперь их содержание можно изменить. Второе новшество: создать отчет бухгалтер может в любое время, даже до завершения налогового периода.

И третье важное изменение: пользователи могут отправлять в ФНС множество дополнительных форм — различные запросы, уведомления, заявления и сведения, отчет о движении денежных средств, декларации по водному налогу и акцизам, отчет об изменениях капитала и многие другие формы. Их нужно самостоятельно заполнить и отправить в налоговую из сервиса. Для отправки нужен сертификат электронной подписи.

Новая возможность позволит пользователям быстрее и гибче решать свои задачи: создавать формы в нужный период, вносить в них изменения, отправлять из учетного сервиса все существующие налоговые уведомления, запросы и сведения.

В будущем Контур.Бухгалтерия и электронная cистема отчетности Контур.Экстерн планируют провести интеграцию в части форм для ФСС и ПФР.