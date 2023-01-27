Семь основных изменений для бухгалтера с 2023 года

Социальный фонд России: ПФР и ФСС объединились

1 января 2023 года после объединения ФСС и ПФР появился Социальный фонд – СФР (законы от 14.07.2022 № 236-ФЗ, № 237-ФЗ).

Важно! Напрямую СФР администрирует только взносы на травматизм. Для них действуют те же правила расчета, тарифы и сроки уплаты, что и в 2022 году (закон от 19.12.2022 № 517-ФЗ). Остальные взносы уплачиваются в ФНС через единый налоговый счет.

Порядок начисления страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ существенно изменился:

Единая база. Страховщики установили единую предельную базу для исчисления страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ. В 2023 году – 1 917 000 рублей нарастающим итогом (постановление Правительства от 25.11.2022 № 2143). Единый тариф. Для взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ ввели единый тариф – 30% в пределах единой базы и 15,1% свыше нее. Пониженные тарифы для малого бизнеса, компаний из сферы ИТ и других льготных категорий сохранили. Особенности для работников по гражданско-правовым договорам (ГПХ). Теперь лица, заключившие ГПХ, будут получать больничные и декретные пособия. Но для этого в 2022 году за человека должно быть уплачено не менее 4 833,72 рублей страховых взносов на ВНиМ (ст. 2 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, письмо Минтруда от 05.08.2022 № 17-1/В-103).

Важно! Страхователи обязаны платить все страховые взносы и за работников по ГПХ, и за временно пребывающих иностранцев. Тариф тот же, что и для остальных сотрудников (ст. 425 НК).

Еще одно значительное изменение из-за образования СФР – новый порядок сдачи отчетности: СЗВ-М, СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3, СИоЗП для бюджетников и расчет 4-ФСС отменили. Теперь все работодатели-страхователи отчитываются так:

В ИФНС ежемесячно сдают персонифицированные сведения о застрахованных лицах и ежеквартально расчет по страховым взносам. В СФР отправляют ЕФС-1. Этот отчет состоит из двух разделов и девяти подразделов: сведения в каждом подразделе заменяют формы СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3, СИоЗП и 4-ФСС (постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п). У каждого подраздела формы своя периодичность сдачи.

Срок сдачи всех отчетов единый – до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

ЕНП – новый порядок уплаты налогов

Переход на единый налоговый платеж состоялся с 1 января 2023 (закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

ЕНП – это единый налоговый платеж, новая система уплаты налогов, сборов, авансов, страховых взносов и штрафных санкций.

Организации и ИП перечисляют большую часть налогов одним платежным поручением. У ЕНП один получатель – Тульская межрегиональная ФНС – и один КБК 18201061201010000510.

Как только деньги поступают на счет, налоговики их распределяют в следующей последовательности: недоимки → текущие платежи → пени → проценты → штрафы (п. 8 ст. 45 НК). Информацию для зачета инспекция получает от налогоплательщика: из деклараций, расчетов, уведомлений об исчисленных суммах.

Важно! Если платите налог до подачи отчетов или без них (к примеру, НДФЛ, страховые взносы, транспортный и земельный налоги), сначала нужно отправить уведомление об исчисленном налоге, и только потом платить ЕНП (приказ ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Уведомление отправляют не позднее 25 числа месяца оплаты, а перечисляют деньги – не позднее 28 числа. Именно из уведомления налоговики узнают сумму, которую нужно зачесть.

Подробности – в специальной рубрике журнала Экстерна «Все про единый налоговый счет».

НДФЛ: как теперь посчитать подоходный налог налоговым агентам

Удерживать НДФЛ придется чаще. С 2023 года подоходный налог нужно удержать при выплате любого дохода, в том числе аванса (ст. 223 НК). Последний день расчетного месяца больше не признается датой получения дохода.

НДФЛ можно перечислять один раз в месяц или после каждой выплаты дохода. Но не забывайте про уведомления: если хотите заплатить заранее, проинформируйте налоговиков об исчисленном подоходном налоге.

Запомните новые сроки уплаты НДФЛ: НДФЛ удержан с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего – платеж до 28 числа текущего месяца;

НДФЛ удержан с 1 по 22 января – платеж до 28 января;

НДФЛ удержан с 23 по 31 декабря – платеж до последнего рабочего дня в году.

Чтобы не запутаться в датах расчетов с бюджетом, можно обновить порядок расчетов и сроки выплаты аванса.

Следуйте нашей инструкции и для перехода на новый порядок работы с поправками на ЕНП.

УСН: обновили лимиты и обязали платить налог через ЕНП

Упрощенцам увеличили лимиты доходов. Чтобы сохранить право на УСН, нельзя превышать ограничение в 251,4 млн рублей. А если доход превысит 188,55 млн рублей, плательщику придется считать налог по повышенным ставкам.

Платить налог упрощенцам тоже придется по-новому. Ведь налог УСН с 2023 года тоже перечисляют в составе ЕНП. Новые сроки сдачи отчетности и уплаты налогов на УСН – в таблице (п. 7 ст. 346.21, п. 1 ст. 346.23 НК).

Что нужно сделать упрощенцам Когда это нужно сделать Организациям – сдать декларацию по УСН До 25 марта. В 2023 году надо отчитаться до 27 марта, поскольку 25 выпадает на субботу Организациям – заплатить налог на УСН за год До 28 марта ИП – сдать декларацию по УСН До 25 апреля ИП – заплатить налог на УСН за год До 28 апреля Заплатить авансовый платеж До 28 числа после отчетного периода. В 2023 году: за 1 квартал – до 28 апреля;

за полугодие – до 28 июля;

за 9 месяцев – до 30 октября (28 выпадает на субботу)

Подробности – в статье «Все изменения по УСН с 2023 года».

АУСН: кому можно на нем работать и когда начинать

Автоматизированная упрощенная система налогообложения – это облегченный вариант обычной УСН. На ней могут работать только организации и предприниматели, зарегистрированные в Москве и Московской области, Калужской области и Татарстане (закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

На АУСН можно перейти в течение 30 дней после регистрации бизнеса или со следующего года. Для работы на этом режиме нужно соблюдать строгие ограничения:

доход – не больше 60 миллионов рублей ;

численность сотрудников за налоговый период (месяц) – не больше 5 человек ;

нельзя иметь филиалы и обособленные подразделения;

нельзя совмещать АУСН с другими режимами налогообложения.

Ставки на АУСН:

для объекта «доходы» – 8%; для объекта «доходы минус расходы» – 20% и 3% минимальный налог.

При этом не нужно платить страховые взносы за сотрудников и ИП. Единственный обязательный платеж по страхованию – фиксированный взнос на травматизм – всего 2 217 рублей в году за всю компанию, а не за каждого работника (постановление Правительства от 25.11.2022 № 2146).

Подробности – в статье «Новый налоговый режим АУСН: как он устроен и заменит ли бухгалтера».

МРОТ и прожиточный минимум тоже изменили: что нужно учесть в работе

С 1 января 2023 года МРОТ увеличили до 16 242 рублей. Это федеральное значение, на усмотрение местных властей региональный минимум может быть больше (ст. 133.1 ТК). Проверяйте значения на 2023 год на сайте городской или районной администрации.

Если зарплата сотрудника ниже минимальной, ее нужно пересчитать с января 2023 года и доплатить до МРОТ.

Подробности – в статье «Индексация зарплаты в 2023 году: порядок, процент, документы».

Кроме того, МРОТ нужен при расчете пособий по временной нетрудоспособности.

Прожиточный минимум тоже увеличили (закон от 05.12.2022 № 466-ФЗ). С 1 января 2023 года действуют показатели:

на душу населения – 14 375 рублей;

трудоспособные граждане – 15 669 рублей ;

пенсионеры – 12 363 рубля;

дети – 13 944 рубля.

Бизнес освободили от проверок: можно ли расслабится и не ждать инспекторов

В 2023 году мораторий на неналоговые проверки продолжает действовать для большинства организаций и ИП. Плановые проверки будут проводить только для предприятий с категорией чрезвычайно высокого и высокого риска (постановление Правительства от 01.10.2022 № 1743).

Если ваша компания не относится к опасным производственным объектам II класса опасности и гидротехническими сооружениями II класса, проверять не будут. Это касается проверок:

по закону о государственном надзоре и муниципальном контроле от 31.07.2020 № 248-ФЗ;

по закону о защите прав юридических лиц и предпринимателей от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Представителей бизнеса исключат из плана проверок по этим законам. Но учтите, что плановые налоговые проверки никто не отменял.

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