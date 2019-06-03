Обзор налоговых новостей, судебной практики и законопроектов (Taxadvisor Weekly №20)

Новости

Панама отказывается передавать сведения в Россию. И по этой причине Генпрокуратура не может возбуждать уголовные дела в отношении российских граждан из "Панамского досье". Иных способов расследовать дела - ведомство не видит. Удивительно, но налоговым органам вполне удается использовать такую информацию - читайте в нашем обзоре.

ЦБ впервые признал блокировки счетов самозанятых. Чтобы избежать проблемы в будущем, банкам рекомендуется учитывать наличие у лица статуса самозанятого. ФНС уже отмечала, что блокировка счетов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, но отсутствующих в ЕГРИП, вызовет вопросы у банков. ЦБ поддержал службу и также рекомендовал банкам вносить информацию о статусе самозанятого в досье клиента.

МЭР все же запретит продажу сведений из ЕГРН. Так ведомство планирует бороться с сайтами-перепродавцами сведений. Однако есть и альтернативное мнение, что сервисы Росреестра неудобные и кривые, да и новый порядок ограничит независимые расследования.

МЭР парирует тем, что собственник может запросить в Росреестре выписку о лицах, интересующихся его объектами. "Перепродавец" же о таком не сообщает. Для контроля вводятся внушительные штрафы от 50 до 600 тыс. руб. за распространение сведений за плату.

ФНС запустила свой реестр клининговых компаний. Несмотря на призывы Премьера отказаться от заимствования иностранных слов, ФНС назвала ноу-хау реестром фасилити-операторов. А нужен он затем, чтобы видел все налоговые показатели образцовых компаний. Чтобы попасть в список, компании должны подписать этическую хартию, согласиться с раскрытием налоговой тайны, иметь удельный вычет по НДС не более 35% и применять ОСН. Если вдруг вас посетили мысли про ограничение конкуренции, то гоните их прочь. Это называется эффективное налоговое администрирование.

Закон об амнистии 3.0 подписан и введен в действие. Амнистия начнется 1 июня 2019 и продлится до 29 февраля 2020. Но поскольку начало действия амнистии выпало на субботу, начало приема деклараций перенесли на 3 июня. В рамках третьего этапа декларанты должны не просто заявить о наличии счетов и активов, но и фактически вернуть их в Россию. Как будет работать амнистия? Ответ в обзоре.

Судебная практика

СКЭС ВС протестирует налоговый эстоппель на примере уведомления об УСН. С 2006 года компания работала на УСН. Право на ее применение она утратила уже в следующем году, так как единственным участником была организация.

Несмотря на нарушение, компания не перешла на общую систему налогообложения. В середине 2012 года состав учредителей изменился, и компания вновь обрела право применять УСН, но уже со следующего налогового периода. Инспекцию не устроило, что о своем "переходе" компания ее не уведомила, и просто продолжала подавать УСН-декларации. Результат - доначисление НДС и налога на прибыль за 3 года.

Компания же настаивала на том, что декларации по УСН принимались, вопросов к ним не было. Иначе говоря, налоговая своими действиями подтвердила право компании применять УСН.

Дело уже на втором круге рассмотрения, и теперь в проблеме будет разбираться ВС РФ.

Безнадежные долги по векселям можно списывать в расходы. Компания в далеком 2005 году проводила сложные корпоративные процедуры с целью перераспределения долей между участниками. Чтобы участник мог оплатить дополнительно эмитированные акции, компания купила у него векселя, но так и не получила по ним исполнения.

Спор с налоговой возник из-за того, что стоимость векселей компания отразила во внереализационных расходах спустя почти 10 лет.

Инспекция настаивала на том, что общество было осведомлено о финансовом положении векселедателя и о том, что переданные в оплату деньги были выведены. Коль скоро намерения взыскивать спорную сумму, которая, к слову, превышает 1 млрд. рублей, не было, то и расходы компании не обоснованы.

Суд с проверяющими не согласился. С момента покупки векселей было проведено 4 выездных проверки, и ни одна мнимости сделки не выявила.

Обязание внести правки в регистры не нарушает права налогоплательщиков. В отношении компании было введено конкурсное производство. Тем не менее, продукция выпускалась и поставлялась заказчикам. На реализацию начислялся НДС, а входящий принимался к вычету.

Проведя проверку, инспекция решила позаботиться о компании: убрала и НДС с реализации, и вычеты - компания не учла, что продажа продукции, произведенной во время конкурсного производства НДС не облагается. Компании такая забота оказалась не нужна, а суды первой и апелляционной инстанции и вовсе усмотрели здесь нарушение прав. Требование внести изменение в бухгалтерские документы может быть связано с дополнительными расходами, а если о случившемся узнают покупатели, они могут потребовать возврата суммы НДС.

В кассации же прочитали НК по-другому. Операции действительно налогом не облагаются, а решение налоговиков права компании не нарушает, ведь ничего доплатить ее не попросили.

Чтобы зачесть переплату, она должна образоваться до срока уплаты налога. Бизнесмен подал уточненные декларации по НДС. За второй квартал корректировал сумму единожды, за четвертый - трижды. Во всех случаях отражался налог к доплате. К удивлению предпринимателя, он получил штраф по ст.122 НК РФ.

По мнению суда и инспекции, отразить налог к доплате мало. Чтобы избежать штрафа, нужно было уплатить налог до подачи уточненки.

Не стоит удивляться техничному игнорированию судами п.19 Пленума ВАС РФ №57 - за просрочку уплаты налога нет штрафа. Это достаточно устоявшаяся тенденция, бизнесу объясняют, что добросовестное поведение не дает никаких преимуществ.

ВС РФ дал новую квалификацию обслуживающих производств. У завода был цех, производящий тепловую энергию для основного производства. Часть энергии реализовывалось на сторону (менее 12% от всего объема). Убыток по цеха завод учел в общей базе по налогу на прибыль. Инспекция посчитала, что здесь работает ст.275.1 НК, а Завод не подтвердил обычный уровень себестоимости. Т.е. убыток нельзя признать.

ВС РФ неожиданно обратился к Постановлению о затратах №552 (действовало до введения 25 Главы) и дал интересное толкование. Основополагающим критерием для отнесения деятельности, указанной в ст.275.1 НК, является направленность понесенных в рамках этой деятельности затрат на удовлетворение социальных, бытовых и культурных нужд граждан (работников и жителей) за счет выделенного Заводом на эти цели финансирования.

Спорный цех является вспомогательным, а не обслуживающим подразделением.

Международное налогообложение

ОЭСР рассказала о вызовах цифровой экономики для налогов. 129 стран выразили готовность вместе подумать, как реагировать на изменяющуюся мировую экономику, а конкретнее - на цифровизацию. На съезде G20 будет обсуждаться новая программа ОЭСР, в которой ставится проблема распределения налоговой базы между странами в условиях размытия границ бизнеса. Признается, что текущий инструментарий не успевает за экономикой.

В Tax Justice определили ущерб мировой экономике от офшоров. Аналитики подсчитали, что ежегодно в налоговых гаванях теряется $500 млрд. налогов. Основной вклад в эту цифру делает, как ни странно, не Россия, а Великобритания, в чьем подданстве находится большинство офшоров. В рейтинге за 2018 год приводится перечень низконалоговых юрисдикций, и 13 из 64 отвечают перед Королевой. Также указывается и на определенное двуличие стран-участниц ОЭСР: у некоторых минимальная ставка налога на прибыль составляет 16%, в то время как в среднем по миру - 24%. Интересно еще одно наблюдение TJ - "финансовое проклятие". Это когда компании реального сектора экономики оказываются в менее выгодном положении по сравнению с финансистами в налоговой сфере.

Албания подписала MLI и стала 88-ой юрисдикцией, присоединившейся к Конвенции. Как следует из обновленного документа о статусе Конвенции, согласие на ее подписание выразили еще некоторые страны. Например, Тайланд, Алжир и Оман.

Минфин предлагает снизить ставку НДФЛ для нерезидентов до 13%. Антон Силуанов сообщил, что в Правительстве активно изучают вопрос об уравнивании ставки НДФЛ резидентов и нерезидентов. Подробности и сроки пока не сообщаются, но судя по настроениям Минфина, соответствующие поправки в скором времени появятся в НК.