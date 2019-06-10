Обзор налоговых новостей, судебной практики и законопроектов (Taxadvisor Weekly №21)

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Минфин предлагает поменять правила определения резидентства физических лиц. Он планирует ввести категорию "центра жизненных интересов" - государства, с которым лицо наиболее связано. Определить центр поможет анализ мест, где живет семья, где находятся работа и недвижимость. Кроме того Минфин считает, что критерий "183 дня" устарел. И для признания резидентом вполне достаточно находиться в России 90 дней.

ВС меняет порядок исчисления сроков давности по налоговым преступлениям. Одна из идей нового проекта постановления ВС - определить момент, с которого начинает течь срок давности по налоговым преступлениям. Правоведы и бизнес-сообщество придерживаются мнения, что преступление должно считаться оконченным в момент, когда срок уплаты наступил, но задолженность не погашена. Но по мнению ВС, срок давности должен отсчитываться со дня погашения этой задолженности. ФНС и Генеральная прокуратура полностью поддерживают проект. Однако представитель Минюста призвал не спешить и подумать о том, что, может быть, все-таки правильнее считать срок давности с момента обнаружения компетентными органами признаков преступления? Ждем итогового текста постановления. С Проектом можно ознакомиться здесь, мы сделали сравнение версий для удобства ознакомления.

Правительство вводит в ГК понятие "компьютерной программы". Проект предусматривает, что теперь к компьютерным программам относятся мобильные приложения и искусственные интеллекты, которые управляют техникой. По мнению разработчиков закона, понятие ЭВМ устарело. Новелла вводит в кодекс определения компьютерной программы, исходного текста, объектного кода, аудиовизуального отображения и базы данных. Кроме того, новый п.4 ст. 1261 законодательно закрепляет право сторон определять порядок осуществления прав в отношении еще не созданной программы.

Законопроект с обширными поправками в НКготовится к первому чтению. К принятию деклараций подключат еще и МФЦ. Введут взаимосогласительные процедуры - они позволят Минфину защищать российских плательщиков в спорах по зарубежным налогам. Статус налогового агента получат организации и ИП, производящие выплаты при купле-продаже ценных бумаг. Поправок очень много, поэтому мы сделали отдельный алерт.

В ГД внесен законопроект о введении штрафа за непредставление сведений о создании обособленного подразделения. Инициатором выступило Государственное собрание Республики Башкортостан. В пояснительной записке указано, что существующий штраф в 200 рублей - слишком слабая мера. Предлагается альтернатива: 40 000 рублей - вполне адекватно, по мнению разработчика.

Обсуждается отмена НДС на слитки драгметаллов. В Минфине считают, что такая мера позволит многократно повысить спрос россиян на золото. Якобы желание секьюритизировать накопления есть, но оно разбивается о налог. Отметим, что подобный вопрос встает не впервые. В прошлом году Минфин уже высказывал аналогичную идею, но риторика была другая. Предлагалось отменить НДС на покупку слитков не для привлечения простых граждан, а для упрощения репатриации капитала. Такая постановка задачи видится более логичной. Сам по себе НДС вряд ли можно считать барьером для россиян, желающих сберечь накопления, а вот целевой аудитории в виде владельцев иностранных активов действительно может быть не интересно ждать несколько лет, чтобы преодолеть 20% НДС при текущей доходности вложений в золото.

Судебная практика

КС РФ проверил НК и региональный закон о ПСН. Предприниматель занимался сдачей нежилых помещений в аренду в Мурманской области. Раздумывая о переходе на ПСН, он обратился в местную инспекцию с просьбой пояснить, по какому принципу будет определяться, что такое "обособленный объект", от количества которых будет считаться налоговая база. Налоговая ответила, что никакого перечня документов, в которых дается определение данному понятию, нет.

Спустя время, у бизнесмена была проведена проверка. Проверяющим не понравилось, что количество договоров аренды не равно количеству свидетельств о праве собственности - последних меньше. Следовательно, обособленных доходных объектов - больше. По сути, инспекция посчитала что один договор аренды - это один объект.

Суды трех инстанций поддержали налоговиков. Предприниматель жаловался на нормы НК о патентной системе, но в них КС нарушений не нашел. А вот закон Мурманской области признан неконституционным в обжалуемой части. Причина тому - неравенство налогообложения. По логике закона, если сдаешь площадь по одному договору аренды - это один объект, а если делишь и сдаешь нескольким арендаторам - более одного. То есть один и тот же экономический результат может облагаться налогом совершенно по-разному.

Учесть расходы на питание сотрудникам поможет коллективный договор. Компания предоставляла работникам питание. Соответствующие услуги приобретались у третьих лиц. Инспекция посчитала, что налицо безвозмездное оказание услуг, и доначислила компании НДС.

Пройдя два круга рассмотрения, дело все же получило развязку. Суд округа согласился с нижестоящими инстанциями, что решение налоговой незаконно. Прийти к такому выводу позволили 3 обстоятельства. В компании имелся коллективный договор, который вкупе с положением об оплате труда предусматривал обеспечение питанием. Компания признавала доход работников в натуральной форме и исчисляла НДФЛ. Отсутствовала цель получить экономическую выгоду - компания была обязана кормить сотрудников в силу ТК.

Ювелирный завод все-таки признан ответственным за поставщиков в цепочке. Ювелирный завод покупал золото. Основной поставщик, как выяснилось, приобретал сырье у неблагонадежных компаний, которые мало того, что не платили НДС в бюджет, но и были подконтрольными первоисточникам слитков - двум банкам, из которых произведенное самим заводом золото уходило по договорам займа. По итогам проверки, компании предложили заплатить незаконно возмещенный НДС.

Первая инстанция сочла, что компания не причастна к созданной схеме, не контролирует ее и выгоду от нее не получает. Уж с кого и надо взыскивать недоимку, так это с транзитных компаний и банков. Апелляция решение суда отменила, доказательства контроля схемы показались коллегии судей убедительными. Теперь и суд округа высказал свое мнение. Игнорировать допросы и переписку руководства завода суд не смог и оставил постановление апелляции в силе.

При замещении активов должника нужно помнить про восстановление НДС. Компанию, находящуюся в процедуре банкротства, кредиторы решили окончательно не губить, а провести замещение активов - создать новое АО.

Акции новой компании в полном объеме оплачивались имуществом должника. НДС со внесенных в оплату уставного капитала МПЗ компания приняла к вычету.

Проверяющие, конечно, порадовались, что бизнес удалось сохранить, но начать жизнь с чистого листа не получилось. Оказалось, что НДС, принятый к вычету, не был восстановлен передающей стороной. Никаких исключений для процедуры банкротства НК по данному вопросу не содержит. Но хотя бы обошлось без штрафа.

Международное налогообложение

ОЭСР подвела статистику автоматического обмена. Организация отметила, что настолько тесного взаимодействия между государствами по налоговым вопросам не наблюдалось никогда в истории. Работают почти 4500 двусторонних соглашений. Эффективность CRS впечатляет: с 2018 года 90 государств обменялись информацией о 47 миллионах счетов, открытых в офшорах, на которых лежит 5 триллионов евро. Генсек ОЭСР Анхель Гурриа считает, что это только первые плоды совместной работы стран-участниц, дальше нужно учиться качественно обрабатывать полученные данные и делать верные выводы.

Решение ФНС можно признать недействительным только если оно нарушает права налогоплательщика. Причем даже если оно прямо нарушает требования НК. Компания перечислила кипрскому акционеру дивиденды и удержала налог по ставке 5%. Проведя камеральную проверку, инспекция посчитала, что фактическое право на доход не доказано. Тем не менее Управление ФНС не нашло опровержений сабстанса кипрского акционера, доначисления сняло, а оформило это все решением об отказе в привлечении к ответственности. Им и осталась недовольна компания, но не по сути, а по формальным признакам. В Управлении ФНС решили не указывать конкретное основание для отказа в привлечении. Но компанию такое положение дел не устроило, она хотела, чтобы было написано: "за отсутствием состава". Суд отказал в удовлетворении требований плательщика. Аргументация суда была такой: права компании решением не нарушены, все обстоятельства учтены, а форма решения ФНС (утвержденная понятно кем) не обязывает указывать статью. И, как вишенка на торте: ПП ВАС №57 дает вышестоящему органу карт-бланш в части формулировки правового обоснования для отказа.