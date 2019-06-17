Taxadvisor Weekly №22 - обзор налоговых новостей, судебной практики и законопроектов

Новости

Госдума не поддержала идею введения углеродного налога. Ранее Анатолий Чубайс выразил необходимость дополнительно стимулировать снижение вредных выбросов в атмосферу. Он призвал посчитать объем наносимого вреда. Исходя из этого, ввести ставку налога, а потом постепенно ее повышать. ГД и РСПП выступили против. Во-первых, такой налог противоречит политике снижения фискальной нагрузки. А во-вторых - снизит темпы развития промышленности. От себя добавим, что Дмитрий Анатольевич тоже обещал не вводить новые налоги.

ФТС взялась за увеличение сумм залога. Данные, которые приводит казначейство, показывают, что на 1 мая 2019 года сумма залогов в 16 раз больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Сейчас на счетах службы около 2,4 млрд обеспечительных рублей. Казалось бы, зачем они ФТС? Участники ВЭД считают, что запрашиваемые суммы неразумны и мешают деятельности. Экспертам кажется, что ФТС преследует какие-то свои цели и обеспечивает внутренние показатели. Один из руководителей региональной службы уже жаловался в Администрацию Президента на то, что иногда им приходится искать "нестандартные решения" для выполнения KPI.

Снятие денежных средств с карты иностранного банка попадет под усиленный контроль ЦБ. С 27 июня обязательному контролю будут подлежать снятия наличных с карт, выпущенных банками государств, входящих в секретный перечень. Список таких государств будет согласовываться с ЦБ и с некоторой периодичностью направляться банкам. Публичный доступ к документу будет закрыт.

За 2018 штрафы по итогам проверок бизнеса пополнили бюджет на 179 млрд рублей. Уполномоченный по правам предпринимателей заявил, что штрафы оказывают серьезную нагрузку на бизнес. И это при том, что к административной ответственности в прошлом году были привлечены около 25% всех российских компаний. В любом случае, нагрузка действительно серьезная, и по охвату, и по суммам. Посмотрим, примет ли Правительство эти доводы при планировании реформы контрольно-надзорной деятельности.

Банки добровольно сняли блокировку счетов 12 тысяч клиентов. ЦБ запустил механизм по обжалованию блокировок счетов. На первом этапе клиент должен обратиться с жалобой в сам банк. И если последний отказал в удовлетворении требований, жалоба поступает на рассмотрение комиссии ЦБ. С момента запуска арбитражного механизма удалось реабилитировать 12 тысяч клиентов: это около 90% от числа всех, кто обратился. Еще треть оставшихся от блокировок спасла комиссия ЦБ. Видимо скандал настолько задел финансовый сектор, что некоторые банки вообще отрицают наличие блокировок.

Судебная практика

ВС РФ проанализирует правильность отнесения цеха к недвижимости. У лесозавода была проведена выездная проверка. По ее результатам был доначислен, среди прочего, налог на имущество - инспекция посчитала, что компания неправомерно отнесла цех по производству древесных гранул к движимому имуществу и применила льготу на модернизацию.

Суды частично отменили решение инспекции, ключевой вопрос был решен не в пользу компании - цех признан недвижимым имуществом.

ВС РФ, передавая дело на рассмотрение в профильную коллегию, посчитал, что доводы компании подлежат более глубокому анализу: лесозавод отметил, что спорный цех не подпадает под критерии недвижимости и учитывается по самостоятельному коду ОКОФ.

Если исправляется выявленная проверкой ошибка, к ответственности за нее привлекать нельзя. Компания подала уточненную декларацию по НДС. Проведя проверку, инспекция обнаружила ряд недочетов в первичной документации по одному из контрагентов. Отказав в вычетах, проверяющие все же признали, что подписание счетов-фактур неуполномоченным лицом не является царицей доказательств, и поэтому не стали привлекать компанию к ответственности.

Позже компания подала еще одну уточненную декларацию за тот же период - исключила вычеты по спорному контрагенту и доплатила НДС в тот же день.

Инспекция, проводя проверку уже этой декларации, сочла такой поступок признанием вины в совершении правонарушения: якобы компания знала о проблемах с контрагентом еще до подачи первой уточненной декларации. Суд решил, что проверяющие не правы.

Исправление ошибки, которая привела к недоимке, не должно рассматриваться как раскаяние. Вдобавок, одни и те же обстоятельства, сначала послужили основанием для отказа в привлечении к ответственности, а затем - для наложения штрафа.

На аварийное оборудование для электростанций льгота по налогу на имущество не применяется. Филиал компании занимается производством электроэнергии на плотине. Для обеспечения нормального функционирования и обслуживания турбин, были установлены ремонтные и аварийно-ремонтные затворы. К этим основным средствам применялась пониженная ставка налога на имущество - компания считала, что оборудование неразрывно связано с производственным процессом и линиями электропередачи.

Инспекция иначе посмотрела на применимость льготы к спорному оборудованию. Была использована стандартная для подобной категории дел аргументация - к линиям электропередачи генерирующее оборудование не относится. Также не пошли на пользу показания свидетелей. Начальник технической службы указал, что и в процессе производства затворы могут не участвовать. Любопытный комментарий, если учитывать, что в аварии на этой ГЭС, случившейся в 2009 году, спорные затворы очень пригодились. Суды первой и апелляционной инстанции согласились с инспекцией, что льгота применению в данном случае не подлежит.

С покупки НИР, которые потом уходят иностранным клиентам, вычеты заявить нельзя. Компания работала партнерами из Китая, Болгарии и Ирана. Одним из направлений сотрудничества были научные исследования в области атомной энергетики, результаты которых впоследствии направлялись непосредственно на зарубежные АЭС. Своими силами компания провести исследования не могла, поэтому заказывала их у российских научных центров. НДС с этих услуг принимался к вычету.

Инспекция посчитала, что требования 172 статьи НК не соблюдены. Услуги приобретались, чтобы выполнить обязательства перед иностранными контрагентами, которые в России присутствия не имеют. Вдобавок, в декларациях по НДС компания отражала оказанные ей услуги как не подлежащие налогообложению по признаку места реализации. Суды трех инстанций поддержали проверяющих - права на вычет нет.

Стоимость спецоборудования можно сразу списывать в расходах. НИИ заключил госконтракт на проведение исследования. Для исполнения обязательств было приобретено дорогое оборудование - самолет и беспилотный вертолетный комплекс.

Руководствуясь целями, для которых покупалась техника, и принятыми правилами бухучета, компания отнесла воздушные суда к специальному оборудованию. Это позволило ей единовременно списать стоимость в расходах.

Проверяющие посчитали, что компания нарушила принцип равномерности отражения доходов и расходов: нужно было уменьшать базу равными долями в течение 3 лет - именно столько действовал договор.

Суд с логикой инспекции не согласился. К спецоборудованию самолет и беспилотник отнесены правомерно. В контракте четко обозначалось, на каком этапе производятся какие расходы, и за что производится оплата.

Международное налогообложение

ОЭСР обновила руководство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. ОЭСР описывает характер деятельности по отмыванию денег и финансированию терроризма, для того чтобы налоговые инспекторы могли помогать следователям в борьбе с этой деятельностью, а также предоставляет руководство по выявлению процесса отмывания денег и финансирования терроризма при проведении обычных налоговых проверок.

Россия и ЕС создадут группу по переходу на расчеты в рублях и евро. В Министерстве финансов отметили, что в ближайшее время Россия и ЕС создадут группу по переходу на расчеты в рублях и евро. Москва и Брюссель считают, что такое решение снизит риски для европейского и российского бизнеса.

Семь раз согласуй цену - один заплати. Налогоплательщик приобрел долю в российской организации у иностранного продавца. Через несколько месяцев после сделки, дополнительным соглашением к договору стоимость первоначальной сделки была увеличена и налогоплательщик доплатил продавцу разницу. Налоговая инспекция посчитала, что вторая оплата является выплатой в пользу иностранной организации, подлежащей налогообложению налогом у источника выплаты. Суд, признавая подход налоговой правомерным, указал, что сделка по приобретению доли была завершена после первой выплаты. Вторая выплата является самостоятельной сделкой, по которой встречные обязательства у иностранной компании отсутствуют.

Не забывайте проверять контрагентов на "жизнь". Налогоплательщик получил займы от иностранных компаний. Налоговая инспекция в ходе проверки установила, что заимодавцы были ликвидированы, выплаты в адрес заимодавцев не производились, и отказала налогоплательщику в учете процентов по займам. Суд указал, что правоотношение является заемным не в силу соответствия определенным формальным критериям, а исходя из фактического отношения сторон к данному правоотношению именно как к займу. На этом основании налогоплательщику было отказано в учет процентов и курсовых разниц.