Taxadvisor

Время забивать гвозди

165

Это оригинал колонки, вышедшей на РБК. Версию РБК можно почитать здесь.

Что произошло?

На прошлой неделе Пленум Верховного суда обсудил подходы рассмотрения дел по налоговым преступлениям. На замену Пленума №64 от 28.12.2006 должен прийти новый документ, который не сулит ничего хорошего бизнесу. Если Проект примут, он будет обязательным для судов. И, безусловно, правоохранители также им будут пользоваться. В Проекте предлагается признать налоговые преступления длящимися. Т.е. "сроки давности уголовного преследования исчисляются с момента фактического прекращения виновным лицом преступной деятельности, в частности со дня добровольного погашения либо взыскания недоимки".

Что это означает для бизнеса? Фактически, предприниматель может быть привлечен к уголовной ответственности за деяния, совершенные и 15, и 20 лет назад. Т.е. как такой срок давности становится фикцией. Предлагаемая формулировка откроет широчайшие возможности для усиления давления на бизнес. И именно по тем ситуациям, когда ранее определенное поведение считалось вполне допустимым, а потом изменилась судебная практика и такие деяния стали влечь уголовные риски. Например, почти 15 лет никакого не интересовало, как выплачиваются дивиденды по пониженным налоговым ставкам в пользу иностранцев. Это создало разумные ожидания бизнеса, что-таки можно. Выплачивать на Кипр дивиденды под 5%, вместо 13%, а потом реинвестировать займами в Россию, при необходимости. На рубеже 2014 года политика поменялась и в пониженных ставках стали массово отказывать. Но ломать такие схемы начали не с 2014 года, а "заглянули", куда дотянулись руки, аж с 2010 года. Теперь такая "методология" называется эффективное налоговое администрирование.

Дальше - больше: при длящемся характере не будет работать запрет на придание обратной силы уголовному закону, ухудшающему положение бизнеса. Например, законодатель решит завтра давать за налоговые преступления не 6, а 10 лет лишения свободы. При правовом подходе такое ухудшение бы работало только на преступления, совершенные после вступления в силу закона. Но раз у нас длящийся характер, то вы "совершаете преступление" каждый день. И не важно, что реально деяние (например, занижение налоговой базы) произошло 15 лет назад. Получите десяточку и распишитесь.

Как на самом деле?

У непосвященного читателя возникнет вопрос: "а как же на самом деле?". Разберемся по порядку. Уголовная ответственность наступает по ст.199 УК РФ не просто за уклонение от уплаты налогов, а за уклонение определенными способами:

  • путем непредставления налоговой декларации;
  • путем включения в налоговую декларацию (расчет) заведомо ложных сведений.

Поскольку у каждого налога есть конкретный срок уплаты и срок подачи налоговой декларации, то налоговое преступление будет оконченным после истечения определенного срока. Преступник единожды вносит ложные данные в декларацию и подает ее. После указанного срока никаких преступных деяний не совершается, т.е. полный состав преступления не образуется никак. Все уже произошло. Срок давности начал течь. Аналогично и при неподаче декларации в срок.

Абсурдность подхода ВС РФ еще и в том, что при погашении преступником недоимки последний автоматически освобождается от ответственности. Т.е. момент окончания преступления и момент освобождения от ответственности совпадают. Судьи делают вид, что не замечают этого.

Если мы заглянем в Налоговый кодекс, то станет еще интереснее. Во-первых, неуплата налогов не является длящимся правонарушением и сроки давности конечно. Во-вторых, недоимка, по которой налоговики пропустили сроки взыскания признается безнадежной и списывается "с баланса государства". Т.е. версия с длящимся характером не вяжется никак. Ибо работают одни и теже правовые принципы. Не может налоговое правонарушение быть не длящимся в НК, и длящимся в УК. И здесь нужно обратить еще на одно планируемое изменение. ВС делает еще больший акцент на отсутствие преюдиции у решений судов, когда оспариваются доначисления налоговиков. Раньше про это упоминалось вскользь, а в Проекте очень похоже на ЦУ. Т.е. компания выиграла в арбитраже (вероятность такого всего 38%) у налоговиков. Но можно возбудить уголовное дело по тем же основаниям и посадить. Да, Дэвиду Коперфильду, есть у кого учиться. Сторонники такого подхода упорно намекают, что это необходимо в ситуациях, когда суд был коррумпирован. Но вписать такую формулировку скромно отказываются. Добавляет ли такая практика стабильности? Все зависит, с какой стороны клетки вы находитесь.

Вернемся к длящимся преступлениям. Сам ВС РФ в п.14 Пленума от 24 марта 2005 г. № 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса РФ об административных правонарушениях" отмечал, что срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушение, в отношении которого предусмотренная правовым актом обязанность не была выполнена к определенному сроку, начинает течь с момента наступления указанного срока. Поэтому отдельные заявления о том, что налоговые преступления были всегда длящимися, это, как минимум, неудачные словесные интервенции. Или серьезные проблемы с матчастью.

Продолжая новую логику ВС РФ, кража - тоже длящееся преступление. И будет окончено, когда украденное вернут потерпевшему. Также и с тяжкими телесными повреждениями. Когда потерпевший выздоровеет, если это вообще случится, тогда и преступление окончится. Очевидно, что это абсурд. Любой студент это знает и понимает. Поэтому попытка придать иное толкование по исчислению сроков давности выглядит попыткой обойти закон, но уже со стороны высшей судебной инстанции. Но ведь по Конституции РФ права и свободы человека должны быть обеспечены правосудием. Или это не точно?

Что дальше?

Нет ничего удивительного в происходящем. Мотивация вполне прослеживается. Особенно если обратить внимание на то, как эти изменения готовились ВС РФ. Во-первых, юристам давно известно о разработке нового Пленума. Но до последнего эти изменения тщательно скрывали. Во-вторых, новый Пленум не такой уж и новый. Как выяснилось, за 13 лет у ВС РФ содержательных мыслей только две: изменение сроков давности и дополнение по преюдиции. Т.е. только ради этого все и затевалось?

Из обсуждений, проходивших в ВС РФ, видно полное единодушие всех правоохранительных органов. Это тоже не удивительно. Скорее мы удивимся, если кто-то будет возражать против легализации пыток для повышения собираемости налогов. «Если из всех инструментов у тебя есть только молоток, то в каждой проблеме ты увидишь гвоздь», — говорил Марк Твен. Поэтому выбирая между моделями повышения сборов налогов, выбор падает в пользу забивания гвоздей. Поставить на рост бизнеса (не госкорпораций) так страшно? Поэтому пусть боятся те, другие?

Вообще "Концепция страха" настолько въелась в мозг, что даже глава Комитета ГД РФ по налогам и бюджету Макаров А. "оговаривается" на ПМЭФе, давая определение предпринимательской деятельности - как деятельности, осуществляемой на свой страх и риск. Нет никакого "страха" в нормах ГК РФ, есть только "риск" и ничего больше. Предпринимательство - очень хрупкий ресурс, в страхе он точно не развивается.

Принятие ВС РФ рассматриваемых изменений может стать еще одним кирпичиком для укрепления политики устрашения. Хочется верить, что принимающим окончательное решение хватит мудрости и профессионализма принять единственное верное решение - зафиксировать отсутствие длящегося характера по налоговым преступлениям. И это важно. Ибо очевидно, что мысль - обойти исчисление сроков через длящийся характер, осела в головах правоохранителей.