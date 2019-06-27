Время забивать гвозди

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Что произошло?

На прошлой неделе Пленум Верховного суда обсудил подходы рассмотрения дел по налоговым преступлениям. На замену Пленума №64 от 28.12.2006 должен прийти новый документ, который не сулит ничего хорошего бизнесу. Если Проект примут, он будет обязательным для судов. И, безусловно, правоохранители также им будут пользоваться. В Проекте предлагается признать налоговые преступления длящимися. Т.е. "сроки давности уголовного преследования исчисляются с момента фактического прекращения виновным лицом преступной деятельности, в частности со дня добровольного погашения либо взыскания недоимки".

Что это означает для бизнеса? Фактически, предприниматель может быть привлечен к уголовной ответственности за деяния, совершенные и 15, и 20 лет назад. Т.е. как такой срок давности становится фикцией. Предлагаемая формулировка откроет широчайшие возможности для усиления давления на бизнес. И именно по тем ситуациям, когда ранее определенное поведение считалось вполне допустимым, а потом изменилась судебная практика и такие деяния стали влечь уголовные риски. Например, почти 15 лет никакого не интересовало, как выплачиваются дивиденды по пониженным налоговым ставкам в пользу иностранцев. Это создало разумные ожидания бизнеса, что-таки можно. Выплачивать на Кипр дивиденды под 5%, вместо 13%, а потом реинвестировать займами в Россию, при необходимости. На рубеже 2014 года политика поменялась и в пониженных ставках стали массово отказывать. Но ломать такие схемы начали не с 2014 года, а "заглянули", куда дотянулись руки, аж с 2010 года. Теперь такая "методология" называется эффективное налоговое администрирование.

Дальше - больше: при длящемся характере не будет работать запрет на придание обратной силы уголовному закону, ухудшающему положение бизнеса. Например, законодатель решит завтра давать за налоговые преступления не 6, а 10 лет лишения свободы. При правовом подходе такое ухудшение бы работало только на преступления, совершенные после вступления в силу закона. Но раз у нас длящийся характер, то вы "совершаете преступление" каждый день. И не важно, что реально деяние (например, занижение налоговой базы) произошло 15 лет назад. Получите десяточку и распишитесь.

Как на самом деле?

У непосвященного читателя возникнет вопрос: "а как же на самом деле?". Разберемся по порядку. Уголовная ответственность наступает по ст.199 УК РФ не просто за уклонение от уплаты налогов, а за уклонение определенными способами:

путем непредставления налоговой декларации;

путем включения в налоговую декларацию (расчет) заведомо ложных сведений.

Поскольку у каждого налога есть конкретный срок уплаты и срок подачи налоговой декларации, то налоговое преступление будет оконченным после истечения определенного срока. Преступник единожды вносит ложные данные в декларацию и подает ее. После указанного срока никаких преступных деяний не совершается, т.е. полный состав преступления не образуется никак. Все уже произошло. Срок давности начал течь. Аналогично и при неподаче декларации в срок.

Абсурдность подхода ВС РФ еще и в том, что при погашении преступником недоимки последний автоматически освобождается от ответственности. Т.е. момент окончания преступления и момент освобождения от ответственности совпадают. Судьи делают вид, что не замечают этого.

Если мы заглянем в Налоговый кодекс, то станет еще интереснее. Во-первых, неуплата налогов не является длящимся правонарушением и сроки давности конечно. Во-вторых, недоимка, по которой налоговики пропустили сроки взыскания признается безнадежной и списывается "с баланса государства". Т.е. версия с длящимся характером не вяжется никак. Ибо работают одни и теже правовые принципы. Не может налоговое правонарушение быть не длящимся в НК, и длящимся в УК. И здесь нужно обратить еще на одно планируемое изменение. ВС делает еще больший акцент на отсутствие преюдиции у решений судов, когда оспариваются доначисления налоговиков. Раньше про это упоминалось вскользь, а в Проекте очень похоже на ЦУ. Т.е. компания выиграла в арбитраже (вероятность такого всего 38%) у налоговиков. Но можно возбудить уголовное дело по тем же основаниям и посадить. Да, Дэвиду Коперфильду, есть у кого учиться. Сторонники такого подхода упорно намекают, что это необходимо в ситуациях, когда суд был коррумпирован. Но вписать такую формулировку скромно отказываются. Добавляет ли такая практика стабильности? Все зависит, с какой стороны клетки вы находитесь.

Вернемся к длящимся преступлениям. Сам ВС РФ в п.14 Пленума от 24 марта 2005 г. № 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса РФ об административных правонарушениях" отмечал, что срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушение, в отношении которого предусмотренная правовым актом обязанность не была выполнена к определенному сроку, начинает течь с момента наступления указанного срока. Поэтому отдельные заявления о том, что налоговые преступления были всегда длящимися, это, как минимум, неудачные словесные интервенции. Или серьезные проблемы с матчастью.

Продолжая новую логику ВС РФ, кража - тоже длящееся преступление. И будет окончено, когда украденное вернут потерпевшему. Также и с тяжкими телесными повреждениями. Когда потерпевший выздоровеет, если это вообще случится, тогда и преступление окончится. Очевидно, что это абсурд. Любой студент это знает и понимает. Поэтому попытка придать иное толкование по исчислению сроков давности выглядит попыткой обойти закон, но уже со стороны высшей судебной инстанции. Но ведь по Конституции РФ права и свободы человека должны быть обеспечены правосудием. Или это не точно?

Что дальше?

Нет ничего удивительного в происходящем. Мотивация вполне прослеживается. Особенно если обратить внимание на то, как эти изменения готовились ВС РФ. Во-первых, юристам давно известно о разработке нового Пленума. Но до последнего эти изменения тщательно скрывали. Во-вторых, новый Пленум не такой уж и новый. Как выяснилось, за 13 лет у ВС РФ содержательных мыслей только две: изменение сроков давности и дополнение по преюдиции. Т.е. только ради этого все и затевалось?

Из обсуждений, проходивших в ВС РФ, видно полное единодушие всех правоохранительных органов. Это тоже не удивительно. Скорее мы удивимся, если кто-то будет возражать против легализации пыток для повышения собираемости налогов. «Если из всех инструментов у тебя есть только молоток, то в каждой проблеме ты увидишь гвоздь», — говорил Марк Твен. Поэтому выбирая между моделями повышения сборов налогов, выбор падает в пользу забивания гвоздей. Поставить на рост бизнеса (не госкорпораций) так страшно? Поэтому пусть боятся те, другие?

Вообще "Концепция страха" настолько въелась в мозг, что даже глава Комитета ГД РФ по налогам и бюджету Макаров А. "оговаривается" на ПМЭФе, давая определение предпринимательской деятельности - как деятельности, осуществляемой на свой страх и риск. Нет никакого "страха" в нормах ГК РФ, есть только "риск" и ничего больше. Предпринимательство - очень хрупкий ресурс, в страхе он точно не развивается.

Принятие ВС РФ рассматриваемых изменений может стать еще одним кирпичиком для укрепления политики устрашения. Хочется верить, что принимающим окончательное решение хватит мудрости и профессионализма принять единственное верное решение - зафиксировать отсутствие длящегося характера по налоговым преступлениям. И это важно. Ибо очевидно, что мысль - обойти исчисление сроков через длящийся характер, осела в головах правоохранителей.