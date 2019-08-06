Обзор налоговых новостей, судебной практики и законопроектов (Taxadvisor Weekly №29)

Новости

МЭР предлагает установить срок годности для регуляторных требований. Планируется, что любые обязательные требования к бизнесу будут внесены в общедоступный реестр и по умолчанию действовать только 5 лет. МЭР обещает, что проект будет внесен в ГД в уже октябре, а пока его изучают бизнес-объединения и эксперты. Будущий проект содержит много отсылочных норм, что предполагает принятие иных ФЗ для раскрытия содержания. Сами требования будут разделены на три группы, в зависимости от тяжести наказания за их нарушение. Авторы также обещают ввести процедуру отмены нормативных актов, принятых еще в СССР.

Новая волна обсуждений налогового регулирования криптовалют началась среди юристов. Специально по этому вопросу была создана комиссия, разрабатывающая рекомендации. Заместитель директора ИЗИСП указал, что для целей бухгалтерского учета криптовалют нужно установить для них эквивалент в денежном выражении. Например, правила пересчета актива в доллары/рубли или разработать свою систему кросс-курсов. Комиссия также одобрила идею не взимать НДС и НДФЛ при совершении сделок. Высказывали и более глубокие идеи, например, применение патентной системы для майнеров-ИП, которые должны пройти предварительную аккредитацию.

Национальный совет финансового рынка предлагает создать реестр потенциальных отмывателей денег.Это значит, что в единую базу будут собраны клиенты, которым банки когда-либо отказывали в обслуживании из-за подозрительных операций. В реестре можно будет увидеть, какие банки и по каким причинам блокировали счета клиентам. По словам инициаторов, создание реестра поможет выявить подозрительных лиц.

Закон о льготах для резидентов ТОР и СПВ подписан Президентом и опубликован. У него интересная история: Правительство внесло проект с поправками к ст.284.4 НК РФ. Документ состоял из 4 страниц, пояснения и ФЭО были сделаны только для них. Депутаты ГД решили чуть-чуть его подправить перед принятием. Поэтому законопроект дополнили нормами о безвозмездной передаче имущества, НДФЛ при списании безнадежной задолженности и продаже единственного жилья, о налоге на прибыль для музеев, театров и библиотек, об изменениях для инвестиционных вычетов - и это только половина изменений из 21 страницы. От ТОРов остались "рожки да ножки". Зато приняли явно не конституционную льготу в виде ставки 0% по налогу на прибыль для государственных музеев, театров и библиотек. Такие же, но частные заведения, такой чести не удостоились.

ЦБ упростит эмиссию и раскрытие информации.Регулятор планирует утвердить новые правила: теперь отчитываться можно будет по всей группе компаний в целом, а не по каждому отдельному юридическому лицу. Отчет эмитента нужно будет раскрывать 2 раза в год, а не 4, как раньше. Сократят также перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию. ЦБ считает, что новые правила помогут оградиться от лишнего "информационного шума" и значительно упростят жизнь компаниям.

ФНС сможет проводить контрольные закупки у букмекеров, казино и организаторов лотерей. Схема такая: ежедневно три сотрудника ФНС будут делать по три ставки. В основном - через виртуальные кошельки. Критерии отбора счастливчиков служба не называет. В случае, если сотрудники по результатам проверки выявят нарушителей, организатора внесут в специальный перечень. Это значит, что все переводы денег на его счет будут заблокированы банками. Увеличится ли профицит бюджета, и сколько раз сотрудники ФНС сорвут джекпот? Делаем ставки!

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Судебная практика

КС не нашел проблемы в возложении ответственности за снос здания на муниципалитеты.Поводом для обращения администрации муниципального округа стало то, что дом гражданина снесли, а компенсацию за снос СОЮ решили возложить на органы МСУ. Заявитель настаивал на том, что его финансовые ресурсы малы и поэтому требовать компенсацию за его счет несправедливо. КС указал, что данный факт не может являться основанием для отказа в защите права гражданина на возмещение вреда. Камнем преткновения стало то, что гражданин получил земельный участок еще в СССР, а после многочисленных реформ, изменений форм собственности и формирования статуса МСУ ответственность после сноса здания легла на плечи администрации округа. КС не увидел противоречия в правилах правопреемства между органами власти, но предложил законодателю подумать о перераспределении ответственности и частично переложить ее на ОГВ.

Судья Гаджиев высказал особое мнение относительно распределения обязанностей по возмещению ущерба. По его мнению, причиной спора стало то, что по вине законодателя нормы распределения риска между уровнями власти отсутствуют. С одной стороны, законодатель предусмотрел обязанность органов МСУ уведомить собственников участков, расположенных в определенных зонах, которые будут созданы после вступления в силу изменений в ЗК. С другой - норма, которая обязывает уведомить владельцев участков в зонах, созданных до момента вступления в силу закона, отсутствует. Вопрос, который должен был рассмотреть КС - это не вопрос о правопреемстве и статусе МСУ, и не вопрос о том, кто виноват. Здесь основная проблема - кто должен нести риск того, что ущерб будет причинен? Ни одна из инстанций даже не попыталась понять, зачем нужны были такие изменения в законодательстве. И вот итог: ошибочное толкование нормы права, ссылки на неактуальную судебную практику в актах и непонимание того, как применять новые правовые конструкции.

Первое правило дополнительного соглашения: оно не может увеличить доход за периоды до его заключения. Две компании заключили лицензионный договор. И все вроде бы шло хорошо, но в 2015 году они решили увеличить размер роялти, причем как на текущий год, так и на два предыдущих. Инспекция сразу заподозрила неладное, ведь доходы в прошлых годах были значительно ниже, а теперь уплате подлежала вдвое большая сумма. Суд выявил, что НК и вправду не предусматривает порядок перерасчета налоговой базы при изменении размера лицензионных платежей. Но если копнуть глубже и посмотреть в ГК, то становится понятно, что изменение размера роялти влечет изменение налоговых обязательств в том периоде, в котором такое изменение произошло. Поэтому нет никакой недоимки за прошлые периоды.

Еще одним из эпизодов стала переквалификация поставки в беспроцентный заем. Инспекция выявила, что плательщик перечислял авансовые платежи зависимой компании по договору поставки. Затем (за ненадобностью) он оказывался от сделки в одностороннем порядке, а поставщик каждый раз возвращал денежные средства. Причем предоплата вносилась за счет кредитных договоров, проценты по которым учитывались как расходы по налогу на прибыль. Суд с переквалификацией согласился, но дохода в нем не обнаружил, впрочем как и налоговой выгоды.

Суд напомнил про место налоговой задолженности в реестре кредиторов. По результатам выездной проверки инспекция привлекла компанию к ответственности. Налогоплательщик не растерялся и инициировал процедуру банкротства, почти сразу после окончания проверки. Инспекция не стала с этим мириться, а пошла дальше: поспособствовала возбуждению уголовного дела за уклонение от уплаты. На тот момент приставы уже успели направить инкассо в банк, где были открыты счета компании. Итог был такой: задолженность перед бюджетом погашена, уголовное дело - прекращено, поскольку ущерб бюджету возмещен. Все хорошее когда-нибудь заканчивается.

Но арбитражный управляющий обнаружил несправедливость и обратился в суд, ибо требование ФНС по погашению задолженности было исполнено с нарушением очередности. Первая инстанция не увидела проблем, поскольку спасение человека от уголовного преследования - это благородно и не нарушает ст.10 ГК.

Апелляция и кассация с таким подходом не согласились. ФНС знала о наличии других кредиторов, поведение руководителя не подпадает под критерии разумного и добросовестного осуществления прав. Более того, применению подлежит п.1 ст. 61.3 Закона о банкротстве, а перечисление денежных средств в бюджет - сделка с предпочтением, в результате которой пострадали другие кредиторы.

Законсервировал - признал объект ОС. У налогоплательщика возник спор с налоговой инспекцией относительно обложения налогом на имущество автодороги, ограждения и площадки для хранения материалов. Налогоплательщик настаивал, что эти объекты не являются ОС, так как невозможно определить их характеристики, т.е. фактически они не существуют. Суд, признавая позицию инспекции правомерной, указал, что налогоплательщик сначала сдавал объекты в аренду, а потом и вовсе реализовал их. Кроме того, налогоплательщик издал указ о консервации указанных объектов, чем подтвердил их статус как ОС.

Отклонение цены в сделке на 42% не является многократным. Налоговая инспекция отказала налогоплательщику в учете операций с контрагентами, признав последних "техническими". Основанием для такого вывода, в том числе, явилось то, что цена по сделкам приобретения у контрагентов была на 42% выше, чем по сделкам, если бы они совершали напрямую у импортера. Суд проанализировал спорные сделки: доля покупаемых товаров у спорных контрагентов была небольшой, в сравнении с основной массой покупаемых товаров. Контрагенты были реальными действующими компаниями, у них есть сотрудники, они ведут активную деятельность, платят аренду и занимаются хранением и доставкой товаров в розничные магазины налогоплательщика.

Поэтому суд отказался признать такое отклонение как многократное для целей применения правил ННВ. На этом основании все претензии налоговиков были сняты.

Не каждый управляющий является сотрудником. Обществом (проверяемый налогоплательщик) был заключен договор управления с аффилированным индивидуальным предпринимателем, которая фактически стала ЕИО Общества. Налоговая инспекция посчитала, что деятельность ИП фактически являлась трудовой, а следовательно, налогоплательщик не удерживал НДФЛ и страховые взносы с выплат, осуществленных в адрес ИП. Суд указал, что для признания отношений трудовыми необходимо соблюдения ряда требований трудового законодательства: наличие трудового распорядка; выплат при наступлении временной нетрудоспособности и случаев травматизма; отдельное рабочее место.

При отсутствии таких положений, а также при соблюдении требований предусмотренных положениями статьи 54.1 НК РФ, суд не принял доводы налоговой инспекции и удовлетворил требования налогоплательщика.

Международное налогообложение

Минфин гарантирует защиту прав налогоплательщиков при 3-ем этапе амнистии капиталов. Ведомство подтвердило, что при перечислении всех средств со счетов и вкладов в иностранных банках на счет в РФ и последующая подача спец декларации, с указанием таких счетов и зарубежных вкладов, позволит налогоплательщику получить необходимую гарантию своих прав.

МЭР планирует упростить процесс переезда иностранной компании в РФ. Законопроект предполагает предлагает исключить требование ‎об обязательном членстве государства, в котором зарегистрировано юрлицо, в ФАФТ или МАНИВЭЛ, для его редомициляции.

Документы от иностранных компетентных органов, подтверждающие статус ФПД, не дают 100% защиты. Налоговая инспекция установила, что банк неправомерно не удержал налог при выплате процентов по депозитам и кредитам в адрес иностранных банков, которые не являлись ФПД. По мнению налоговой инспекции иностранные банки не являлись ФПД, так как денежные средства, размещенные в российском банке привлекались от казахского банка.

Суд поддержал налоговую в этом споре, при этом полностью проигнорировал информацию, представленную налогоплательщиком и полученную от иностранных компетентных органов, которая подтверждала, что иностранные банки являлись ФПД. Кроме того, суд отклонил аргумент банка, настаивающего на применении пониженной ставке по СИДН с Казахстаном. Суд указал, что однозначно не было установлено, что казахский банк является фактическим получателем дохода, поэтому налогоплательщику в этом требовании было отказано.

Налог у источника "приклеился" к лизингу. Налогоплательщик-лизингополучатель перечислял лизинговые платежи в адрес белорусской компании, не удерживая налог у источника, полагая что указанные платежи являются прибылью белорусской компании. Налоговая инспекция не согласилась с такой трактовкой природы лизинговых платежей и отметила, что данные выплаты согласно СИДН РФ и Беларуси подпадают под "другие" виды доходов, которые подлежат обложению налогом у источника.

Суд поддержал позицию налоговой инспекции и сослался на дело «ГалоПолимер КировоЧепецк», в котором ВС РФ рассматривал такой же вопрос в отношении СИДН РФ и Канады. Кроме того, суд отметил, что налогоплательщиком не были представлены документы, подтверждающие статус белорусской компании как ФПД.