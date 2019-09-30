Обзор налоговых новостей, судебной практики и законопроектов (Taxadvisor Weekly №37)

Новости

Приливы амнистии капиталов не исключают отливов в уголовные дела. Реализовались опасения бизнес-сообщества, что не все агрегаты государственной машины будут работать в одном векторе. Пока Минфин стремится вернуть в Россию выведенные различными способами деньги, ФСБ изымает специальные декларации прямо из центрального аппарата ФНС. О самом существовании документа служба безопасности узнала из переписки декларанта в ICQ. Вероятнее всего, чтобы зацементировать источник получения сведений, ФСБ подкрепила свой запрос о выемке решением суда. С одной стороны, ФНС, которая явно в курсе гарантий, которые даются по амнистии, не должна была исполнять незаконное требование. Но с другой, игнорировать судебное решение - не вариант для госоргана. Исправить ситуацию мог суд, рассматривавший уголовное дело - защита декларанта просила изъять добровольно задекларированные сведения из состава доказательств. Но система судов общей юрисдикции подвела и во второй раз. Как эта ситуация отразится на желании подавать спецдекларации, покажет практика и статистика.

Уплата НДС с электронных услуг может быть не такой простой задачей, как кажется на первый взгляд. Компания трижды терпела фиаско при попытке оплатить налог "на Google": то неправильно указан период, то ИНН, то КПП. В итоге - пропуск срока уплаты стоимостью 1,6 млн. рублей в виде пени. Сделать англоязычный сервис для постановки иностранцев на учет - только пол дела. Возможно, имеет смысл продумать, как упростить задачу по перечислению НДС с электронных услуг в бюджет. К слову, если бы российских покупателей услуг на первых порах не лишали права выступать налоговым агентом, подобных проблем могло бы и не быть.

Подписывайтесь на наши обзоры и получайте их сразу на email !

Экономику может и стоит принудительно обелять, но не так быстро. Росстат и Росфинмониторинг отчитываются о сокращении теневого сектора экономики, при этом отмечая падение реальных доходов населения. Официально выплачиваемые зарплаты растут, но вместе с ними - количество работников, переходящих на статус ИП и самозанятых. Зачищается рынок обналичивания, но оставшиеся игроки поднимают стоимость своих услуг. К таким выводам приходят аналитики, оценивая успехи государства в обелении экономики. Очевидно, что деструктивный подход вытягивает много ресурсов как у тех, кто его применяет, так и у тех, в отношении кого.

Банк России наблюдает количественное и качественное изменение схем по обналичиванию. ЦБ заявил, что за первую половину 2019 года удалось снизить объем обналичиваемых денег в 2 раза. При этом отмечается, что изменилась и пропорция между самыми популярными схемами. ⅔ предприятий, нуждающихся в бумажных деньгах, используют граждан и их банковские карточки. Эта статистика говорит не только о квалификации финансовых контролеров в банках, но и о том, что в режиме реального времени понять, за что платят физическим лицам, для них сложнее всего. Системы контроля нуждаются в тонкой калибровке. В конце концов, нужно, чтобы платежи проводились вовремя, не зависая под сплошными проверками. Как бы вред экономике от контроля не оказался больше, чем само "бедствие".

Половина российских регионов не умеет пользоваться инструментами налогового федерализма. Опубликован рейтинг использования субъектами РФ предоставленных им полномочий в настройке налоговой политики. Регионы оценивались на предмет качества работы по переходу на расчет налога на имущество по кадастровой стоимости, установления коэффициентов по транспортному налогу для мощных автомобилей, расширения сектора МСП и работы с налоговой задолженностью. Топ-3 рейтинга - Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область. А вот, например, Свердловская область пользуется только половиной предложенных законом инструментов. Налог на имущество рассчитывается в регионе по старым правилам. Любопытна и корреляция с федеральным финансированием. Вопреки логике, не всегда отсутствие дотаций компенсируется максимальной утилизацией налоговых полномочий.

Судебная практика

Должна ли инспекция уменьшать недоимку по одному налогу на величину доначислений по другим, будет разбираться СКЭС. У оператора российских ГРЭС была проведена проверка, по итогам доначислили почти 700 млн. рублей налога на прибыль, имущество и НДС.

Помимо претензий по существу, компанию не устроило, что инспекция не уменьшила налоговую базу по налогу на прибыль на величину недоимки по имущественным налогам.

Компания сочла, что проверяющие подошли к проверке избирательно и не стремились выявить нереализованные налоговые резервы. Не спешите упрекать компанию за немного завышенные ожидания в отношении налоговиков. Верховный Суд посчитал, что указанный довод заслуживает внимания экономколлегии.

В то же время надеждам компании на снижение самой недоимки сбыться не суждено. Вторая часть жалобы в Верховный Суд посвящена учету расходов на премии, а это почти 1,5 млрд. рублей. Качество исследования судами данного эпизода вопросов, якобы, не вызывает. Что положение о премировании в компании имеется - это, конечно, хорошо, но вот критерий выбран неудачный: достижение ключевых показателей эффективности. А о каком наращивании производительности мы можем говорить, когда на объектах предприятия происходят аварии. Верховный Суд посчитал, что коллегии здесь анализировать нечего.

Когда нереальность работает наоборот. Привычная фактология порой может приводить к неожиданным результатам. Компания подала декларацию по НДС, а затем 5 раз ее уточняла. Акт камеральной проверки себя долго ждать не заставил - общество обвинили в организации формального документооборота с двумя контрагентами.

Вопреки ожиданиям, компания безоговорочно подтвердила, что сделки не реальны. Более того, поступившая оплата была отражена в бухучете как "невыясненные платежи". Авансами она не является, договоры, указанные в назначении платежа, не заключались, а по сему в базу по НДС суммы не включаются. Из книги продаж компания их позже также исключила.

Уже в суде выяснилось, что целью всего было искусственное увеличение оборотов по счетам. Компания даже представила суду кредитные договоры со Сбербанком, чтобы это подтвердить.

Инспекция начислила недоимку, полагая, что, раз деньги контрагентам не были возвращены, значит они приняли к вычету НДС. Пытаясь документально обосновать такое домысливание, проверяющие представили счета-фактуры, только вот их источник подтвердить не смогли. Не нашлось и договоров с теми реквизитами, которые указывались в назначении платежа.

Суд признал, что реальности в сделках нет. Равно как и налоговой цели их совершения. Решение инспекции признано незаконным, однако с победой компанию поздравлять было бы рано. Поняв перспективы спора, налоговики заявили, что подобная деятельность имеет признаки незаконной банковской. А вот с этим суд уже согласился. Вдобавок, с получением кредитов у компании в будущем тоже может быть не все гладко.

"МясновЪ" дробит кости, но не бизнес. По результатам проверки инспекция установила, что нижегородское юрлицо торговой сети продавало продукцию не только независимым покупателям, но и другим пользователям торговой марки "МясновЪ". Последние же были ИП, а оборот с ними составлял более 90% от всего объема.

Инспекция посчитала, что предприниматели аффилированы с компанией, применяют спецрежимы, а значит налицо дробление бизнеса. Суд примерил на компанию сразу несколько наборов признаков взаимозависимости, и ни один не подошел: ни нормы ст. 105.1 НК, ни положения ст. 269 НК, ни критерии ст. 53.2 ГК.

Помогли и дружные показания предпринимателей и их сотрудников. Все единым фронтом подтвердили, что ведут бизнес с компанией на паритетных началах. Оборудование и помещения не передавались, ИП обеспечивали себя сами. Использование общей торговой марки само по себе ни о чем не говорит. Права на ее использование не эксклюзивные.

Последний аргумент инспекции суд тоже не убедил. И компания, и предприниматели были клиентами одной управляющей компании, что, по мнению арбитра, не говорит о способности друг на друга влиять. С учетом всего перечисленного, решение инспекции было признано незаконным.

Международное налогообложение

Суд ЕС встал на сторону Старбакс. Между компанией группы Старбакс и Правительством Нидерладнов было заключен соглашение о ценообразовании, по которому компания получила определенные условия при налогообложении на территории Нидерландов. Комиссия ЕС попыталась оспорить данное соглашение, указав что компания получила преимущество перед другими участниками рынка. Суд отменил решение Комиссии и раскритиковал выбор метода, примененного комиссией для определения цены сделок между взаимозависимыми компаниями.

Налогоплательщику удалось доказать статус ФПД своей материнской компании. Инспекция установила, что организация выплатила дивиденды в адрес своих участников (кипрской и российской компаний) в непропорциональном размере. Проверяющих смутил и тот факт, что кипрская компания, получившая 99% всех дивидендов, перечислила деньги в Великобританию - страну резидентства уже своей материнской компании. На этом основании налоговая инспекция посчитала, что на Кипре ФПД нет, следовательно, применять нужно не 5% ставку по СИДН с Кипром, а 10 % - по СИДН с Великобританией. Суд не согласился, перечисление денежных средств в Великобританию было совершено на собственный счет самой кипрской компании. Кроме того, кипрская компания выдавала займы немецкой компании, платила налоги на Кипре, несла самостоятельные предпринимательские риски. На этом основании суд пришел к выводу, что кипрская компания обладает статусом ФПД.

Ограничение, наложенное СИДН на максимальную сумму налога, подлежащую уплате в РФ, не приводит к двойному налогообложению. Налогоплательщик выплачивал проценты по займу в адрес армянской компании. При этом налога при выплате он не удерживал, руководствуясь первоначальной редакцией СИДН между РФ и Арменией, согласно которой проценты не облагаются в РФ. Однако в новой редакции СИДН установлено, что при выплате процентов в адрес ФПД в Армении взимаемый налог в РФ не должен превышать 10 % валовой суммы процентов. По мнению российской компании, новая редакция СИДН не применима, пока компетентные органы не разработают соответствующий механизм. Апелляционный суд, отменяя решение суда первой инстанции указал, что Минфин России выпустил несколько писем, в которых разъяснил бизнесу особенности регулирования обложения процентов. Оказывается, с Арменией их нет, и нужно руководствоваться общим порядком. Апелляция отметила, что в данной ситуации не возникает двойного налогообложения, так как армянская компания может уменьшить сумму налога, подлежащего уплате в Армении, на сумму налога, удержанного в РФ.