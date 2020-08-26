Налоговые преступления: кого, за что, как? Интервью с Денисом Саушкиным

Как обезопасить себя от уголовного преследования? Какие ошибки совершает бизнес в рамках защиты по уголовным налоговым делам? Что делать налогоплательщику, если на горизонте замаячило уголовное дело за неуплату налогов? Какие последние тенденции в уголовном праве в делах о налогах?

В гостях у GutenTax Управляющий партнер адвокатского бюро «ЗКС» Денис Саушкин. В беседе участвовали партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин и юрист Ярослав Казаков: https://www.youtube.com/watch?v=1Y4qjw_Ndr0

Внутри выпуска:

0:00 — 0:50 — приветствие

0:52 — 3:34 — налоговых дел стало больше?

3:35 — 4:18 — новый показатель эффективности у Следственного комитета, противостояние СК и Судов

4:19 — 7:06 — налоговая реконструкция в УД

7:07 — 13:45 — кого привлекают к ответственности, размер недоимки и сроки давности в новом Пленуме

13:46 — 17:35 — как быстро судебную практику начинает применять следователь

17:36 — 24:10 — как правильно исчислять сроки в уголовном деле по налогам, чтобы дело было прекращено

24:11 — 28:22 — почему никто не бьется за свои права в суде

28:23 — 30:50 — доступ к судебным решениям по УД — это проблема?

30:51 — 35:10 — расчет срока привлечения к ответственности может ухудшить положение привлекаемого лица?

36:30 — 44:22 — возмещение и рассрочка недоимки помогает прекратить УД. В какой срок можно «договориться»? Самая большая сумма возмещения

44:23 — 49:56 — уловки следователей: какие еще статьи можно встретить в УД по налогам

49:57 — 59:26 — новый налоговый КС и можно ли ст 159 УК РФ применять к УД по налогам?

59:27 — 59:39 — БЛИЦ

59:42 — 1:01:22 — последствия пандемии усилят уголовно-правовое давление на бизнес?

1:01:23 — 1:02:50 — самые распространенные ошибки бизнеса. «Решальщики» — зло

1:02:51 — 1:11:55 — как обезопасить себя от «катка» правоохранительной системы

1:11:56 — 1:15: — на сколько сейчас сильна роль адвоката и когда нужно к нему обращаться

Полезный материал:

Постановление КС РФ от 22 июля 2020 г. N 38-П — https://goo-gl.su/tp7Jfxhttps://goo-gl.su/tp7Jfx