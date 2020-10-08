Как прогрессивная ставка 15% по НДФЛ повлияет на граждан?

В России вводится прогрессивная шкала налогообложения, т.к. ставку НДФЛ предложено поднять до 15% для людей, чей доход превышает 5 млн рублей. Кто и как будет платить по новой ставке? Какие доходы будут учитываться при расчете? Почему налогоплательщики лишены права самостоятельно уплачивать новый налог? И справедливо ли вообще новое налогообложение? Об этом Алексей Савкин беседует с партнерами юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и Алексеем Яковлевым.

Внутри выпуска:

0:00 — 0:48 — приветствие

0:49 — 3:27 — как и с кого будут взимать 15% НДФЛ

3:28 — 7:15 — как будут учитываться операции с недвижимостью

7:16 — 8:50 — чем плох текст законопроекта о повышенной ставке НДФЛ

8:51 — 13:48 — дополнительный НДФЛ точно направят на помощь тяжелобольным детям?

13:49 — 14:54 — какой порядок уплаты нового НДФЛ предлагают?

14:56 — 21:51 — как будет облагаться доходы от операций с ценными бумагами

21:52 — 24:28 — есть ли справедливость в новом регулировании?

24:29 — 26:28 — итоги и почему новый способ уплаты налогов — это плохо