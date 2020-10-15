Индульгенция или отсрочка? За что заплатят 5 млн. руб. владельцы КИК

Президент в июне предложил новый порядок по уплате налогов за контролируемую иностранную компанию. Суть в следующем — можно заплатить 5 млн рублей и не подавать отчетность по таким организациям. Но так ли это на самом деле?

Нам в GutenTax удалось ознакомиться с новым законопроектом.

Вместе с партнером Paragon Advice Group Александром Захаровым и партнером юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгиным Алексей Савкин пытается разобраться, кому может быть интересен новый режим, а также отвечают на вопрос — 5 млн позволит вообще не платить налоги в России?

Запись подкаста от 07.10.2020

Внутри выпуска:

0:00 — 0:55 — приветствие

0:56 — 4:56 — что такое КИК и для чего она нужна

4:57 — 7:15 — как сейчас платят налоги владельцы КИК

7:16 — 8:46 — что предлагают изменить в регулировании КИК

8:47 — 12:49 — заплатил 5 млн и больше ничего не должен?

12:50 — 14:40 — платеж составляет не 5 млн и это совсем не индульгенция, а отсрочка

14:41 — 16:06 — зачем этот платеж, если это не индульгенция

16:07 — 20:40 — новая ответственность: штрафы в 5 млн рублей за несообщение участия и за непредоставление документов по запросу

20:41 — 23:35 — новый платеж — право или обязанность?

23:36 — 30:22 — стоит ли покупать такую отсрочку?

30:23 — 31:08 — итоги