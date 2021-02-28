Экономика преступления: товар – деньги - уголовный кодекс

Предпринимательство — деятельность с высоким уровнем риска. Но не только риск потерять свой бизнес, но даже риск уголовного преследования может нависнуть над предпринимателем. За что в России привлекают к уголовной ответственности? Как минимизировать риск уголовного преследования? Когда следует обратиться к эксперту и чем он может помочь?

Алексей Савкин вместе с директором Экспертно-правового центра «Финансовые расследования и судебные экспертизы», кандидатом экономических наук, Сергеем Ефимовым и партнером юридической компании Taxadvisor Алексеем Яковлевым выясняют как правильно вести бизнес, чтоб не попасть под каток уголовного дела.

Внутри выпуска:

0:00 — 0:50 — приветствие

0:51 — 3:30 — за что могут возбудить дело на предпринимателя

3:31 — 6:54 — дело Майкла Калви

6:55 — 13:40 — как часто возбуждают дело за налоговые преступления

13:41 — 18:50 — чем поможет экономическая экспертиза?

18:51 — 24:27 — как правильно считать суммы ущерба в налоговых преступлениях

24:28 — 27:49 — кого привлекает обвинение в качестве эксперта?

27:50 — в судах по налоговым преступлениям нужно бороться?