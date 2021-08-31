Вмененное налоговое наказание: ФНС хочет блокировать активы компаний до окончания проверки

В прессе началось обсуждение новой инициативы Минфина и ФНС: разрешить налоговикам блокировать имущество налогоплательщика уже в начале выездной проверки, а не после ее завершения как сейчас. Обоснование такое: проверки растягиваются – и за это время недобросовестные налогоплательщики успевают скрыть или вывести имущество. Идея (законопроект еще не опубликован) вызывает вопросы и первый из них: налоговикам недостаточно имеющихся полномочий? Они уже могут:

блокировать средства на счетах и запрещать отчуждать имущество по итогам проверки;

взыскивать долги компании с взаимозависимых лиц, в том числе, со структур ее бенефициаров - физических лиц;

получать право залога на имущество налогоплательщика по его налоговым долгам;

передавать материалы правоохранительным органам для возбуждения уголовного дела по специальному составу – сокрытие имущества, за счет которого должно производиться взыскание (ст. 199.2 УК).

Налоговики возразят – но ведь весь этот арсенал можно задействовать лишь после окончания проверки. И это совершенно правильное ограничение, потому что только проверка, которая проводится по четко описанным в законе правилам, покажет было нарушение или нет. Так почему же нужно отказывать от этого принципа?

Да, все это требует некоторых усилий от налоговых органов, но разве задача закона подыгрывать им, а не устанавливать баланс интересов частной и публичной стороны? А если ФНС действительно не хватает имеющихся инструментов, то хотелось бы вместе с законопроектом увидеть статистику их использования.

Предполагается, что решение о блокировке будет приниматься на основании риск-ориентированного подхода, то есть предпроверочного анализа. А у налогоплательщика будет право оспорить такое решение в суде. Но между правом и возможностью – часто бездна. Чтобы оспорить блокировку или вывести из-под ареста часть имущества, нужно ознакомиться с материалами предпроверочного анализа. Сомневаюсь, что доступ к ним будет открыт, а не закрыт с формулировкой – это «материалы ДСП», как это происходит на практике сейчас.

Возникает вопрос и компенсации потерь налогоплательщиков. Сейчас, если налоговые органы заблокировали деньги на счете без законных на то оснований – можно потребовать от них процентов по ставке ЦБ. Даже если такая возможность будет предусмотрена новым законопроектом, это жалкое утешение. Чтобы убить бизнес достаточно от пары недель до месяца, чтобы он не мог распоряжаться активами.

По сути, превентивная блокировка операций с имуществом – это наказание до установления вины, повышение издержек бизнеса (например, на гарантии ради снятия ареста) и способ давления – заплати налоги и распоряжайся спокойно. Ведь проверка может тянуться очень долго, часто ее сроки срывают сами налоговики, а суды не считают это существенным нарушением.

В такой ситуации – когда и вина заранее установлена налоговиками, и сумма ущерба им известна, да еще и заморожена – проверка становится лишней формальностью. А провозглашенная Налоговым кодексом презумпция невиновности – пустой декларацией: формально обеспечительные меря не есть наказание, но фактически для многих они станут санкцией.

Можно представить, как в случае принятия проекта, станут проходить в органах ФНС «комиссии по разрывам». Речь идет о встречах с налогоплательщиками, на которых их побуждают «добровольно» скорректировать налоговые обязательства и доплатить в бюджет. Работа этих комиссий, кстати, никак не регламентирована в Налоговом кодексе, но они активно подменяют официальные мероприятия контроля. Скоро, видимо, приглашенные на комиссию услышат: «Не подадите уточненную декларацию, назначим внеплановую налоговую проверку и заблокируем имущество, хотите?» И как будут реагировать налогоплательщики, если, например, их ждет арест недвижимости накануне сделки с ней? Весьма вероятно, поспешат доплатить в бюджет. Может быть, ради этого все и затевается?

Алексей Яковлев, Партнер юридической компании Taxadvisor