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Почему бизнес проигрывает в спорах с налоговой

Для рубрики Налоговые споры
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В генетический код многих бизнесменов заложена установка, что спорить с государством — все равно что плевать против ветра. Но что делать если претензии проверяющих органов необоснованны? Если налоговая инспекция предъявляет такие требования, которые, во-первых, неправомерные, а во-вторых, могут разрушить бизнес? Можно ли отстаивать свою позицию? И как правильно это сделать? Отвечать на эти вопросы мы будем вместе с партнером юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и адвокатом Виктором Андреевым.

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Внутри выпуска:

0:00 — 00:56 — приветствие

00:57 — 3:51 — из-за чего чаще всего спорят с налоговой

3:52 — 6:34 — как спорят с налоговой: досудебное и судебное обжалование

6:35 — 9:00 — когда налоговый спор считается выигранным?

9:01 — 11:07 — количество споров в суде падает

11:08 — 15:40 — какие ошибки допускаются в споре с налоговой

15:41 — 21:15 — как правильно спорить с налоговой

21:16 — как выбрать консультанта и чем он поможет

 

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Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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