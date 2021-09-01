Почему бизнес проигрывает в спорах с налоговой

В генетический код многих бизнесменов заложена установка, что спорить с государством — все равно что плевать против ветра. Но что делать если претензии проверяющих органов необоснованны? Если налоговая инспекция предъявляет такие требования, которые, во-первых, неправомерные, а во-вторых, могут разрушить бизнес? Можно ли отстаивать свою позицию? И как правильно это сделать? Отвечать на эти вопросы мы будем вместе с партнером юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и адвокатом Виктором Андреевым.
Внутри выпуска:
0:00 — 00:56 — приветствие
00:57 — 3:51 — из-за чего чаще всего спорят с налоговой
3:52 — 6:34 — как спорят с налоговой: досудебное и судебное обжалование
6:35 — 9:00 — когда налоговый спор считается выигранным?
9:01 — 11:07 — количество споров в суде падает
11:08 — 15:40 — какие ошибки допускаются в споре с налоговой
15:41 — 21:15 — как правильно спорить с налоговой
21:16 — как выбрать консультанта и чем он поможет