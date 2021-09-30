Движимое или недвижимое: налог на инвестиции шагает по стране

Коллизий при определении недвижимого имущества сейчас много как никогда. И ладно если это был бы просто вопрос «для юристов», но он приносит предпринимателям массу реальных проблем и многомиллионные налоговые доначисления. Итак, почему же столько споров вокруг определения недвижимого имущества? Почему всё без разбору признают «недвижкой»? И что с этим делать? На эти темы мы будем говорить с партнерами юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и Алексеем Яковлевым.
Внутри выпуска:
0:00 — 1:06 — приветствие
01:07 — 4:12 — зачем и как отделять недвижимое имущество от движимого
4:13 — 7:40 — зачем нужно вообще разделять эти понятия
7:41 — 11:28 — зачем вообще движимость исключили из объекта налогообложения
11:29 — 21:35 — куда идет практика в вопросе движимое/недвижимое: дело Лесозавода, дело Минеральной воды
21:36 — 25:44 — как отбить движимость у налоговой
25:45 — планируется ли изменить ситуации на законодательном уровне