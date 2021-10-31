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Роль бухгалтера в бизнесе. Помощник, вредитель или супермен?

Для рубрики Бухгалтеры
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Онлайн-сервисы становятся умнее с каждым годом, искусственный интеллект проникает во все сферы — и некоторые профессии, как говорят, вот-вот умрут. Многие предрекают, что бухгалтеров заменят онлайн-помощники, то есть роботы. Так ли это? И какова роль бухгалтера в современном бизнесе? И почему руководитель часто не понимает своего бухгалтера?

Об этом мы будем говорить с нашим гостем — директором по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» Алексеем Ивановым и партнером юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным.

 

Внутри выпуска:

0:00 — 0:53 — приветствие

0:54 — 7:34 — почему бизнес не видит смысла в бухгалтере и не понимает его?

7:35 — 10:38 — налоги убили бухучет

10:39- 14:15 — каким должен быть настоящий бухгалтер?

14:16 — 20:36 — онлайн-системы не смогут полностью заменить бухгалтера

20:37 — 23:37 — нужно ли контролировать бухгалтера и как это делать?

23:38 — 27:30 — бухгалтер может мстить?

27:31 — где получить нужные «скилы» бухгалтеру

Послушать можно в:

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