Все об имущественных налогах: как посчитать и сколько платить

В последних выпусках мы много говорили о проблемах бизнеса, но незаметно подкралась дата, которая отзывается в душе почти каждого гражданина нашей необъятной страны — 1 декабря.

Именно этот день — последний день уплаты без пени так называемых имущественных налогов физических лиц: налог на квартиру, машину, земельный участок, загородный дом, гараж.

Есть ли что-то еще? Кто рассчитывает сумму налога, подлежащего уплате? Как узнать о своей налоговой обязанности? Какие подводные камни ждут нас в этом нелегком процессе? Об этом мы будем говорить с партнером компании «Taxadvisor» Алексеем Яковлевым и юристом компании «Taxadvisor» Ярославом Казаковым.

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Внутри выпуска:

0:00 — 0:58 — Приветствие.

0:47 — 5:00 — Как платить имущественные налоги в РФ.

5:01 — 6:23 — Когда взыскивают налоговую задолженность.

6:24- 11:27 — Кто и как рассчитывает сумму налога.

11:28 — 15:38 — Ошибки в налоговом уведомлении — как быть?

15:39 — 18:17 — Единый налоговый платеж.

18:18 — 20:50 — Есть ли льготы по имущественным налогам?

20:51 — 24:35 — Налоговый агент не полностью удержал сумму НДФЛ — ждем уведомление?

24:36 — За какой период налоговая может взыскать налог на имущество?