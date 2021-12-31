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Взыскание налогов с гражданина без суда реально?

Для рубрики Исполнительное производство
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Гарантированное Конституцией и самим здравым смыслом право на собственность — это фундамент каждого нормального государства. Но вот недавно председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предложил взыскивать налоги с граждан без суда. Сейчас это запрещено.

К чему приведёт такое внесудебное списание? И что вообще означает такое предложение? Это просто разумная попытка снизить нагрузку на уставших от исков на 1 000 рублей судей? Или это серьезное ограничение прав граждан?

Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с партнерами юридической компании «Taxadvisor» Дмитрием Костальгиным и Алексеем Яковлевым.

Внутри выпуска:
  • 0:00 — 0:58 — Приветствие.
  • 0:59 — 3:00 — Что предлагает Вячеслав Лебедев.
  • 3:01 — 11:15 — Кого коснется инициатива.
  • 11:16- 18:34 — Как это предложение соотносится с Конституцией.
  • 18:35 — 22:01 — Есть ли такие механизмы в иностранной юрисдикции?
  • 22:08 — Есть ли риск социальной напряженности после реализации и что делать?

Послушать можно в:

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