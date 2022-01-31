Почему налоговики стали жестче контролировать кассы и как избежать миллионных штрафов

Кассовый аппарат был изобретен почти 150 лет назад для наведения порядка в денежном обороте. Сегодня кассы стали доставлять предпринимателям немало хлопот — недавно одна московская компания получила штраф на четверть миллиарда рублей из-за неправильной регистрации касс.
Что сейчас происходит в этой сфере? Почему налоговики стали жестко контролировать кассы? Как не нарваться на неприятности?
Об этом мы будем говорить с юристами компании «Taxadvisor» Святославом Царегородцевым и Ярославом Казаковым.
Внутри выпуска:
0:00 — 1:04 — Приветствие.
1:05 — 2:44 — Почему мы говорим о кассах и кому это важно.
2:45 — 3:15 — Кто может не применять кассу?
3:16- 5:13 — Как налоговая контролирует применение кассы.
5:14 — 8:09 — Какие штрафы ждут бизнес за нарушение кассовой дисциплины.
8:10 — 11:14 — Самый крупный штраф по кассам — дело БелкаКар.
11:15 — 14:27 — Как правильно перерегистрировать кассу.
14:28 — Как можно попытаться себя обезопасить и минимизировать риски.
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