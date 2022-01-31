Почему налоговики стали жестче контролировать кассы и как избежать миллионных штрафов

Кассовый аппарат был изобретен почти 150 лет назад для наведения порядка в денежном обороте. Сегодня кассы стали доставлять предпринимателям немало хлопот — недавно одна московская компания получила штраф на четверть миллиарда рублей из-за неправильной регистрации касс.

Что сейчас происходит в этой сфере? Почему налоговики стали жестко контролировать кассы? Как не нарваться на неприятности?

Об этом мы будем говорить с юристами компании «Taxadvisor» Святославом Царегородцевым и Ярославом Казаковым.

Внутри выпуска: 0:00 — 1:04 — Приветствие. 1:05 — 2:44 — Почему мы говорим о кассах и кому это важно. 2:45 — 3:15 — Кто может не применять кассу? 3:16- 5:13 — Как налоговая контролирует применение кассы. 5:14 — 8:09 — Какие штрафы ждут бизнес за нарушение кассовой дисциплины. 8:10 — 11:14 — Самый крупный штраф по кассам — дело БелкаКар. 11:15 — 14:27 — Как правильно перерегистрировать кассу. 14:28 — Как можно попытаться себя обезопасить и минимизировать риски.

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