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Почему налоговики стали жестче контролировать кассы и как избежать миллионных штрафов

Для рубрики Онлайн-кассы
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Кассовый аппарат был изобретен почти 150 лет назад для наведения порядка в денежном обороте. Сегодня кассы стали доставлять предпринимателям немало хлопот — недавно одна московская компания получила штраф на четверть миллиарда рублей из-за неправильной регистрации касс.

Что сейчас происходит в этой сфере? Почему налоговики стали жестко контролировать кассы? Как не нарваться на неприятности?

Об этом мы будем говорить с юристами компании «Taxadvisor» Святославом Царегородцевым и Ярославом Казаковым.

Внутри выпуска:

0:00 — 1:04 — Приветствие.

1:05 — 2:44 — Почему мы говорим о кассах и кому это важно.

2:45 — 3:15 — Кто может не применять кассу?

3:16- 5:13 — Как налоговая контролирует применение кассы.

5:14 — 8:09 — Какие штрафы ждут бизнес за нарушение кассовой дисциплины.

8:10 — 11:14 — Самый крупный штраф по кассам — дело БелкаКар.

11:15 — 14:27 — Как правильно перерегистрировать кассу.

14:28 — Как можно попытаться себя обезопасить и минимизировать риски.

Послушать можно в:

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