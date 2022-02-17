Методичка ФНС: кто попадёт под проверку?

Ранее в наших выпусках мы уже разбирались с тем, что налоговики считают «необоснованной налоговой выгодой», кого они признают однодневками и как заставляют добросовестные компании отвечать за грехи своих контрагентов.

Недавно эта тема получила продолжение. В СМИ попал документ, который проходит под грифом «для служебного пользования». Это так называемый регламент взаимодействия налоговых органов при отработке «разрывов».

А проще говоря, это методичка, по которой налоговики выбирают подозрительные компании и предлагают им либо доплатить в бюджет, либо иметь кучу проблем на выездной проверке. К слову говоря, это напоминает такой официальный шантаж.

Что это за регламент? Какие критерии в нем прописаны? И что это за «разрыв» такой таинственный?

Эти вопросы мы будем обсуждать с управляющим партнером юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и партнером Алексеем Яковлевым.

Внутри выпуска: 0:00 — 1:15 — Приветствие. 1:16 — 5:43 — Что такое регламент ФНС и при чем тут «разрыв». 5:44 — 9:08 — Куда нельзя заходить, чтоб не стать выгодоприобретателем схемы. 9:09 — 13:05 — Как определяется выгодоприобретатель: за что начисляют баллы. 13:06 — 15:34 — Каков статус методички. 17:03 — 21:25 — На практике используется методичка? 21:26 — Как защититься от применения методички?

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