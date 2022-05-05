Личные фонды в России: замена иностранных трастов или способ вернуть активы?

Во-первых, обеспечить передачу активов от владельца наследникам. И, во-вторых, оставить активы внутри России. Но в новых условиях у них, похоже, появилась ещё и другие функции — это трансфер капитала и сохранность состояния.

Что же такое личные фонды? Для чего они на самом деле будут нужны? И как их использовать?

Об этом мы будем говорить с управляющим партнером юридической компании Taxadvisor Александрой Алексеевой и партнером Paragon Advice Group Александром Захаровым.

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Внутри выпуска: 0:00 — 0:54 — Приветствие.

0:55 — 7:54 — Какая сейчас обстановка с трастами и корпоративными структурами в Европе.

7:54 — 11:23 — Что такое личные фонды в РФ.

11:24 — 18:25 — Смогут ли фонды заменить КИК и трасты?

18:26 — 27:50 — Можно ли использовать фонды для возвращения активов в РФ.

27:51 — 29:59 — Сколько «стоит» личный фонд.

34:00 — Как организовать фонд на практике.

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