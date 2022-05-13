Отмена уголовки при погашении недоимки. Лед тронулся?

Президент поддержал бизнес и сказал, что эти проблемы надо решить. А уже в апреле на сайте Кремля появились соответствующие поручения от Президента. Насколько это облегчит давление правохранителей на бизнес? И можно ли считать, что сделан первый маленький шаг по пути либерализации законодательства? Об этом мы будем говорить с управляющим партнером адвокатского бюро «ЗКС» Денисом Саушкиным и управляющим партнером юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным.
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Внутри выпуска:
0:00 — 1:10 — Приветствие.
1:11 — 9:33 — Почему дела возбуждают даже при отсутствии недоимки?
9:34 — 13:52 — Новое регулирование может стать инструментом злоупотребления со стороны органов?
13:53 — 20:22 — Увеличат ли срок хранения документов или уменьшат срок привлечения к уголовной ответсвенности?
20:23 — Такая либерализация законодательства уже реальность?
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