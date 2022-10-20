Налоговые проверки

Ошибки налоговой или обратная сторона цифровизации

Налоговая служба хвастается своей цифровизацией и ИТ-системами, но не всегда они работают так, как хотелось бы.

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Ошибки налоговой или обратная сторона цифровизации
Иллюстрация: Taxadvisor

Нередко в кабинетах налогоплательщики находят непонятные пени, штрафы и новые налоги. А по приходу в налоговую слышат сакральную фразу: «Это у нас система дурканула, пишите заявление, все вернем, все поправим».

Где ошибается ФНС и какие проблемы у предпринимателей возникают из-за этого? Об этом мы спросим управляющего партнера юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин и партнера Taxadvisor Алексея Яковлева.

Внутри выпуска:

0:00 — 0:55 — Приветствие.

0:56 — 4:30 — Как часто происходят ошибки в налоговой.

3:31 — 17:14 — Системные сбои ФНС и их последствия на конкретных примерах.

17:15 — 19:31 — Что делать, если ты нашел «баг» в системе.

19:32 — Если вы пострадали от «системы», то вы можете рассчитывать на возмещение

Послушать можно в:

— Itunes.

— Google Podcasts.

— Я.Музыка.

— Simplecast.

— Castbox.

— YouTube.

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