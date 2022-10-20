Ошибки налоговой или обратная сторона цифровизации

Нередко в кабинетах налогоплательщики находят непонятные пени, штрафы и новые налоги. А по приходу в налоговую слышат сакральную фразу: «Это у нас система дурканула, пишите заявление, все вернем, все поправим».

Где ошибается ФНС и какие проблемы у предпринимателей возникают из-за этого? Об этом мы спросим управляющего партнера юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин и партнера Taxadvisor Алексея Яковлева.

Внутри выпуска: 0:00 — 0:55 — Приветствие. 0:56 — 4:30 — Как часто происходят ошибки в налоговой. 3:31 — 17:14 — Системные сбои ФНС и их последствия на конкретных примерах. 17:15 — 19:31 — Что делать, если ты нашел «баг» в системе. 19:32 — Если вы пострадали от «системы», то вы можете рассчитывать на возмещение

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