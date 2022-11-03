Налоги, взносы, пошлины

Автоматические налоги. Почему работы всё больше?

Декларации по транспортному и земельному налогам отменены, налоговая считает налоги за бизнес. Но практика показывает, что издержек у бизнеса не убавилось, а скорее прибавилось. Разбираемся в причинах.

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Автоматические налоги. Почему работы всё больше?
Иллюстрация: RODNAE Productions/pexels

ФНС любит говорить о своей сервисной роли. «Мы пытаемся издержки забрать на свой борт, чтобы люди занимались своим делом, а мы своим», – так говорил еще в 2020 году на заседании Общественного совета при ФНС глава службы Даниил Егоров. Но то мы знаем, куда приводит выложенная благими намерениями дорога.

Похоже, эксперимент с отменой деклараций по транспортному и земельному налогу для компаний – именно тот случай: «хотели как лучше, а получилось как всегда».

Итак, что же произошло после отмены деклараций? Упростило ли это жизнь налогоплательщикам? И какие новые проблемы возникли после этого?

Об этом мы поговорим с управляющим партнером юридической компании «Taxadvisor» Дмитрием Костальгиным и партнером «Taxadvisor» Алексеем Яковлевым.

Гайд «Как подписаться на подкаст?»

Внутри выпуска:

  • 0:00 – 1:04 – Приветствие.
  • 0:56 – 3:20 – Декларацию отменили, а считать налоги надо?
  • 3:21 – 11:41 – Если не согласны с расчетом налоговой – какие действия.
  • 11:42 – 15:14 – А с чем сталкиваются физлица?
  • 15:15 – 18:21 – Дополнительная нагрузка на спорный механизм в 2023 году – как подготовиться?
  • 18:22 – Советы бизнесу – как реагировать на налоговые уведомления.

Послушать можно в:

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