Автоматические налоги. Почему работы всё больше?

ФНС любит говорить о своей сервисной роли. «Мы пытаемся издержки забрать на свой борт, чтобы люди занимались своим делом, а мы своим», – так говорил еще в 2020 году на заседании Общественного совета при ФНС глава службы Даниил Егоров. Но то мы знаем, куда приводит выложенная благими намерениями дорога.

Похоже, эксперимент с отменой деклараций по транспортному и земельному налогу для компаний – именно тот случай: «хотели как лучше, а получилось как всегда».

Итак, что же произошло после отмены деклараций? Упростило ли это жизнь налогоплательщикам? И какие новые проблемы возникли после этого?

Об этом мы поговорим с управляющим партнером юридической компании «Taxadvisor» Дмитрием Костальгиным и партнером «Taxadvisor» Алексеем Яковлевым.

Гайд «Как подписаться на подкаст?»

Внутри выпуска: 0:00 – 1:04 – Приветствие.

0:56 – 3:20 – Декларацию отменили, а считать налоги надо?

3:21 – 11:41 – Если не согласны с расчетом налоговой – какие действия.

11:42 – 15:14 – А с чем сталкиваются физлица?

15:15 – 18:21 – Дополнительная нагрузка на спорный механизм в 2023 году – как подготовиться?

18:22 – Советы бизнесу – как реагировать на налоговые уведомления.

Послушать можно в: