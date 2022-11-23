Будни налогового менеджера

В наших подкастах мы часто разбираем какую-то одну тему или проблему, но делаем это с точки зрения юристов-консультантов. В сегодняшнем выпуске мы попробует осветить многие насущные проблемы с другой точки зрения – именно поэтому мы пригласили опытного налогового менеджера, который ежедневно решает сложные вопросы внутри компании.

Мы поговорим и про предпроверочный анализ, и про единый налоговый платеж, и про досудебное урегулирование споров. Ну и конечно узнаем, чем вообще занимаются налоговые менеджеры – которые вроде и не бухгалтеры и не юристы.

У нас в студии руководитель налогового отдела компании Teva Антон Торопцев и управляющий партнер юридической компании «Taxadvisor» Дмитрий Костальгин.

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Внутри выпуска: 0:00 – 1:01 – Приветствие.

1:02 – 9:23 – Pillar и BEPS – международное право ушло безвозвратно?

9:24 – 15:10 – ЕНП – полезное нововведение?

15:11 – 22:06 – Предпроверочный анализ – плюсы и минусы.

22:07 – 27:00 – Досудебное урегулирование спора.

27:01 – 35:20 – Что делает в компании налоговый менеджер.

35:21 – 43:05 – Как бизнес работает с консультантами.

43:06 – Про построение сообществ.

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