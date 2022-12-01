Будни бухгалтера: атака роботов (гость Марина Снеговская, издатель Клерк.ру)

Обыватели думают, что они просто считают зарплату, некоторые вспоминают еще и про налоги. Айтишники спят и видят заменить их программами с элементами искусственного интеллекта.
Чем же сейчас занимаются бухгалтеры? Заменят ли их роботы? Насколько безопасно нанимать бухгалтера на аутсорсе?
Эти и другим вопросы мы зададим человеку, который безусловно знает все о бухгалтерах – это издатель Клерк.ру Марина Снеговская. А еще управляющий партнер юридической компании «Taxadvisor» Дмитрий Костальгин.
Чтоб не пропустить важные обновления, подписывайтесь на наш канал в телеграме.
Внутри выпуска:
- 0:00 – 1:01 – Приветствие.
- 1:02 – 4:40 – Мифы о бухгалтерах.
- 4:41 – 9:31 – Бухгалтер – доверенное лицо директора.
- 9:32 – 16:09 – Робот заменит бухгалтера?
- 16:10 – 24:43 – Средняя зарплата бухгалтеров в РФ – в чем ценность профессии.
- 24:44 – 27:38 – Бухгалтер на аутсорс – благо?
- 27:39 – Недалекое будущее профессии.
Послушать можно в: