Будни бухгалтера: атака роботов (гость Марина Снеговская, издатель Клерк.ру)

Обыватели думают, что они просто считают зарплату, некоторые вспоминают еще и про налоги. Айтишники спят и видят заменить их программами с элементами искусственного интеллекта.

Чем же сейчас занимаются бухгалтеры? Заменят ли их роботы? Насколько безопасно нанимать бухгалтера на аутсорсе?

Эти и другим вопросы мы зададим человеку, который безусловно знает все о бухгалтерах – это издатель Клерк.ру Марина Снеговская. А еще управляющий партнер юридической компании «Taxadvisor» Дмитрий Костальгин.

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Внутри выпуска: 0:00 – 1:01 – Приветствие.

1:02 – 4:40 – Мифы о бухгалтерах.

4:41 – 9:31 – Бухгалтер – доверенное лицо директора.

9:32 – 16:09 – Робот заменит бухгалтера?

16:10 – 24:43 – Средняя зарплата бухгалтеров в РФ – в чем ценность профессии.

24:44 – 27:38 – Бухгалтер на аутсорс – благо?

27:39 – Недалекое будущее профессии.

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