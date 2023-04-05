Дробление бизнеса. Новый эпизод «Блогеры»

7 марта Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Лерчек (в миру ее зовут Валерия Чекалина) по факту уклонения от уплаты налогов на очень крупную сумму – треть миллиарда рублей. Forbes выяснил, что она не единственная. С прошлого года ФНС активно проверяет блогеров и сотрудничающих с ними агентства.
Почему вообще обратили внимание на сетевых гуру, коучей, всяких бизнес-тренеров и инфоцыган? И при чем тут старая история с дроблением бизнеса?
Об этом мы поговорили с адвокатом компании «Taxadvisor» Виктором Андреевым и юристом «Taxadvisor» Ярославом Казаковым.
Внутри выпуска:
0:00 – 1:07 – Приветствие.
1:08 – 5:43 – Почему пришли за блогерами?
5:44 – 8:50 – Что такое дробление бизнеса?
8:51 – 11:43 – Примеры дробления бизнеса.
11:44 – 18:53 – Как налоговая доказывает дробление.
18:54 – 24:23 – Наказание для «дробленщиков».
24:24 – Если уже дробился – как выйти из ситуации.
Послушать можно в:
– Itunes.
– Я.Музыка.
– YouTube.
Реклама: ООО «Таксэдвизор», ИНН: 7721566571