Дробление бизнеса. Новый эпизод «Блогеры»

7 марта Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Лерчек (в миру ее зовут Валерия Чекалина) по факту уклонения от уплаты налогов на очень крупную сумму – треть миллиарда рублей. Forbes выяснил, что она не единственная. С прошлого года ФНС активно проверяет блогеров и сотрудничающих с ними агентства.

Почему вообще обратили внимание на сетевых гуру, коучей, всяких бизнес-тренеров и инфоцыган? И при чем тут старая история с дроблением бизнеса?

Об этом мы поговорили с адвокатом компании «Taxadvisor» Виктором Андреевым и юристом «Taxadvisor» Ярославом Казаковым.

Внутри выпуска: 0:00 – 1:07 – Приветствие.

1:08 – 5:43 – Почему пришли за блогерами?

5:44 – 8:50 – Что такое дробление бизнеса?

8:51 – 11:43 – Примеры дробления бизнеса.

11:44 – 18:53 – Как налоговая доказывает дробление.

18:54 – 24:23 – Наказание для «дробленщиков».

24:24 – Если уже дробился – как выйти из ситуации.

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