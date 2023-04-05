Дробление бизнеса

Дробление бизнеса. Новый эпизод «Блогеры»

Обсуждаем новый виток российского сериала «Дробление бизнеса». Почему предприниматели допускают досадные ошибки и как не стать фигурантом уголовного дела.

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Дробление бизнеса. Новый эпизод «Блогеры»
Иллюстрация: Anna Shvets/pexels

7 марта Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Лерчек (в миру ее зовут Валерия Чекалина) по факту уклонения от уплаты налогов на очень крупную сумму – треть миллиарда рублей. Forbes выяснил, что она не единственная. С прошлого года ФНС активно проверяет блогеров и сотрудничающих с ними агентства.

Почему вообще обратили внимание на сетевых гуру, коучей, всяких бизнес-тренеров и инфоцыган? И при чем тут старая история с дроблением бизнеса?

Об этом мы поговорили с адвокатом компании «Taxadvisor» Виктором Андреевым и юристом «Taxadvisor» Ярославом Казаковым.

Гайд: как подписаться на подкаст?

Внутри выпуска:

  • 0:00 – 1:07 – Приветствие.

  • 1:08 – 5:43 – Почему пришли за блогерами?

  • 5:44 – 8:50 – Что такое дробление бизнеса?

  • 8:51 – 11:43 – Примеры дробления бизнеса.

  • 11:44 – 18:53 – Как налоговая доказывает дробление.

  • 18:54 – 24:23 – Наказание для «дробленщиков».

  • 24:24 – Если уже дробился – как выйти из ситуации.

Послушать можно в:

– Itunes.

– Я.Музыка.

– Google Podcasts.

– YouTube.

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