100 выпуск. Юбилей подкаста о налогах «GutenTax»

Говорим не о налогах, а о команде подкаста!

Сегодня у нас праздник — позади целых 100 подкастов.

Три с лишним года назад мы решили сделать для вас, дорогие слушатели, налоговую сферу проще и понятнее.

Мы стали расшифровывать, что написано в законах и других нормативных актах. Мы старались переводить с юридического языка на человеческий разного рода законодательные инициативы, письма ФНС, решения судебных инстанций и других органов власти.

Рассказывали, как действовать в сложных ситуациях, к чему готовиться, как избежать проблем. И мы надеемся, что тем самым мы облегчили вам жизнь.

Каждый выпуск — это труд многих людей. Это наши эксперты, это продюсер, звукооператоры, монтажеры. И сегодня мы решили поговорить не о налогах, а о нас.

Мы хотим поближе познакомить вас с некоторыми людьми, которые сделали эти 100 выпусков.

Это выпуск про нас, про «внутреннюю кухню» нашего подкаста и нашей команды. И мы очень хотим, чтоб вы — наши дорогие слушатели — отметили это радостное событие вместе с нами.

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