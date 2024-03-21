Доказательства в налоговых проверках: как материалы уголовного дела попадут к налоговой

Нередко бывает так, что доказательства из уголовных дел или даже доказательства, добытые в ходе оперативных мероприятий, налоговые инспекторы используют в своей работе. Насколько распространена эта практика, в чем опасность такого подхода для предпринимателей, законно ли это вообще, и как можно противодействовать этому?

В природе человека стараться делать поменьше, а получать побольше. Люди любят халяву и загребать жар чужими руками. Эти слабости не чужды и нашим любимым налоговым органам. Оказывается, нередко бывает так, что доказательства из уголовных дел или даже доказательства, добытые в ходе оперативных мероприятий, налоговые инспекторы используют в своей работе. Насколько распространена эта практика, в чем опасность такого подхода для предпринимателей, законно ли это вообще, и как можно противодействовать этому? Об этом и многом другом спросим сегодня у экспертов — это управляющий партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин и адвокат, партнер адвокатского бюро ZKS Дарья Шульгина.

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Внутри выпуска: 0:00—1:50 — вступление 1:51—8:21 — налоговая может получить материалы уголовного дела? 8:22—16:59 — как налоговая взаимодействует со следствием 17:00—26:11 — какие именно доказательства может получить налоговая 26:12—28:53 — как разделить налоговую и следствие 28:54—37:30 — как налоговая анализирует информацию от следствия 37:31—41:17 — сильно ли помогают налоговой такие доказательства и что говорят суды 41:18 — что делать если налоговая все-таки использует материалы следствия

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