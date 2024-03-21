Доказательства в налоговых проверках: как материалы уголовного дела попадут к налоговой

В природе человека стараться делать поменьше, а получать побольше. Люди любят халяву и загребать жар чужими руками. Эти слабости не чужды и нашим любимым налоговым органам. Оказывается, нередко бывает так, что доказательства из уголовных дел или даже доказательства, добытые в ходе оперативных мероприятий, налоговые инспекторы используют в своей работе. Насколько распространена эта практика, в чем опасность такого подхода для предпринимателей, законно ли это вообще, и как можно противодействовать этому? Об этом и многом другом спросим сегодня у экспертов — это управляющий партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин и адвокат, партнер адвокатского бюро ZKS Дарья Шульгина.
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Внутри выпуска:
0:00—1:50 — вступление
1:51—8:21 — налоговая может получить материалы уголовного дела?
8:22—16:59 — как налоговая взаимодействует со следствием
17:00—26:11 — какие именно доказательства может получить налоговая
26:12—28:53 — как разделить налоговую и следствие
28:54—37:30 — как налоговая анализирует информацию от следствия
37:31—41:17 — сильно ли помогают налоговой такие доказательства и что говорят суды
41:18 — что делать если налоговая все-таки использует материалы следствия
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Комментарии2
Мало гиперссылок на все соцсети мира)) Где линкедин, фейсбук. А еще бусти и патреон
не придирайтесь)