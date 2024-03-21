Taxadvisor
Налоговые проверки

Доказательства в налоговых проверках: как материалы уголовного дела попадут к налоговой

Нередко бывает так, что доказательства из уголовных дел или даже доказательства, добытые в ходе оперативных мероприятий, налоговые инспекторы используют в своей работе. Насколько распространена эта практика, в чем опасность такого подхода для предпринимателей, законно ли это вообще, и как можно противодействовать этому?
38 18
Доказательства в налоговых проверках: как материалы уголовного дела попадут к налоговой
Иллюстрация: Taxadvisor

В природе человека стараться делать поменьше, а получать побольше. Люди любят халяву и загребать жар чужими руками. Эти слабости не чужды и нашим любимым налоговым органам. Оказывается, нередко бывает так, что доказательства из уголовных дел или даже доказательства, добытые в ходе оперативных мероприятий, налоговые инспекторы используют в своей работе. Насколько распространена эта практика, в чем опасность такого подхода для предпринимателей, законно ли это вообще, и как можно противодействовать этому? Об этом и многом другом спросим сегодня у экспертов — это управляющий партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин и адвокат, партнер адвокатского бюро ZKS Дарья Шульгина.

Не забывайте следить за новостями в нашем telegram-канале

Внутри выпуска:

0:00—1:50 — вступление

1:51—8:21 — налоговая может получить материалы уголовного дела?

8:22—16:59 — как налоговая взаимодействует со следствием

17:00—26:11 — какие именно доказательства может получить налоговая

26:12—28:53 — как разделить налоговую и следствие

28:54—37:30 — как налоговая анализирует информацию от следствия

37:31—41:17 — сильно ли помогают налоговой такие доказательства и что говорят суды

41:18 — что делать если налоговая все-таки использует материалы следствия

Послушать можно в: Itunes, Я.Музыка, Google Podcasts, CastBox, YouTube, ВК

Не забывайте подписываться на удобной для вас платформе!

Реклама: ООО «Таксэдвизор», ИНН: 7721566571

Комментарии

2
  • happy@
    Бухгалтер

    Мало гиперссылок на все соцсети мира)) Где линкедин, фейсбук. А еще бусти и патреон

Обзоры для бухгалтера

Бухгалтерская удаленка: сколько платят, тайм-менеджмент, как не сойти с ума от клиентов. 🤹‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1647

Где и как искать себе клиентов, как распределить время, чтобы хватало не только на работу, но и на отдых, как облегчить общение с заказчиками и что поможет вести качественны бухгалтерский блог. И, главное, сколько можно зарабатывать на фрилансе.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
4

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Пользователи интернета

Власти придумают для коучей и инфоцыган наказание в КоАП и свой ОКВЭД

В Госдуме предложили наказывать блогеров, которые без аккредитаций продают образовательные информационные продукты.

10
УК РФ

Псевдоинкассаторы заработали 54+ млн рублей за счет 19 компаний. Будет суд

Следственный комитет по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении 8-ми местных жителей, которых обвиняют в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности.

27

Календарь вебинаров

13
Лучшие спикеры, новый каждый день
УСН

Налоговикам разрешили выписывать двойные штрафы за ошибочное применение УСН

ФНС в своем письме от 19 февраля 2024 г. № БВ-4-7/1786@ опубликовала обзор позиций Верховного и Конституционного судов по налоговым спорам за 4 квартал 2023 года. В документе есть интересное дело о двойных штрафах, которые начисляют, если предприниматели умышленно не направил декларацию.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
4
Расходы по налогу на прибыль

Прямые расходы в налоговом учете

Одной из частых причин разногласий с налоговиками становятся различные взгляды на состав прямых расходов и порядок, который налогоплательщики используют для их распределения.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
6
Трудовые отношения

Роструд назвал 5 весомых причин заключать трудовой договор

Сотрудники, которые работают по трудовому договору, могут рассчитывать на оплату больничных и отпусков, зачет трудового стажа и другие социальные гарантии.

4
64

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с Декларация по УСН

Декларация по УСН «доходы минус расходы» за 2023 год: когда и как сдавать, образец

Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию. 

Декларация по УСН «доходы минус расходы» за 2023 год: когда и как сдавать, образец
599
Маркировка товаров

Министр финансов: зарубежную маркировку алкоголя нужно запретить

Импортный алкоголь предложили ввозить без иностранных маркировок и уже в России устанавливать на них федеральные специальные марки.

4
69
Ипотека

Цитата дня. Про ипотеку

Вице-премьер назвал необходимый размер ставки по ипотеке.

Цитата дня. Про ипотеку
2
58
Инвестиционный вычет

💵По программе долгосрочных сбережений можно получить налоговый вычет до 60 000 руб. Эксперт: но ждать долго и можно потерять льготу

Участников ПДС за взносы в пределах 400 000 рублей могут получить инвестиционный вычет до 60 000 рублей. Это охватывает и средства, внесенные на ИИС-3.

3
225
НДФЛ

В какие сроки начислять страховые взносы на суточных разъездным работникам

Работникам с разъездным характером работы, организация обязана возмещать расходы, связанные со служебными поездками, в том числе дополнительные расходы на арену жилья вне места постоянного жительства, то есть суточные (ст.168.1 ТК).

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
7
Ликвидация бизнеса

ФНС заинтересовалась бизнесом комика Александра Реввы

Налоговики хотят ликвидировать за недостоверные сведения в ЕГРЮЛ одну из компаний, где учредителем числится Александр Ревва.

2
129

Разборы законов

1 214
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Мегамаркет

Организации и ИП на УСН 2024: как работать по-новому

С 2024 года в налоговом законодательстве заработало много поправок, часть их касается упрощенной системы налогообложения. Рассказываем, о чем нужно знать упрощенцам.

Организации и ИП на УСН 2024: как работать по-новому
169
Пользователи интернета

Финансовые организации могут заставить определять налоговое резидентство клиентов

Пользователи, которые больше полугода обращаются к интернет-сервисам финансовых организаций преимущественно из-за рубежа, начнут получать запросы о резидентстве.

5
62
Налоги, взносы, пошлины

Новые регионы перевели в федеральный бюджет около 30,5 млрд рублей налогов

Основные поступления из новых регионов пришлись на НДФЛ, который платят сотрудники бюджетных организаций.

5
91
Первая Экспертная Бухгалтерия
Высоковалифицированные специалисты

Прием на работу иностранных граждан в 2024 году: нужно ли оформлять ВКС

С марта 2024 года минимальная заработная плата для высококвалифицированных иностранных специалистов выросла до 750 000 рублей в квартал. В каких случаях это все еще оправданные затраты, а когда стоит переоформить сотрудника по другим правилам? 

Прием на работу иностранных граждан в 2024 году: нужно ли оформлять ВКС
80
Законопроекты

Будет очередной закон по «дачной амнистии»: что он легализует

Госдума приняла в первом чтении депутатский законопроект об упрощенной регистрации прав на хозяйственные постройки в рамках «дачной амнистии».

1
139
Наталия Лукина
Маркетплейсы

Как начать работать с маркетплейсами в 2024 году. На что обратить внимание селлерам и бухгалтерам

В этой статье расскажем, что нужно учитывать селлерам и бухгалтерам маркетплейсов. Какую систему налогообложения выбрать, где закупаться и что продавать в 2024 году.

Как начать работать с маркетплейсами в 2024 году. На что обратить внимание селлерам и бухгалтерам
8
88

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Страхование

5 крупных банков уличили в несоразмерности платы за страхование

Финансовый уполномоченный (финомбудсмен) обнародовал обобщенные сведения о неприемлемых практиках банков и иных финансовых организаций, выявленных в ходе рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг в IV квартале 2023 года.

115

Интересные материалы

Инвестиции

СПБ Биржа стала оператором обмена ЦФА

Торговая площадка стала вторым оператором обмена ЦФА. Первой разрешение от Центробанка получила Московская биржа.

1
56