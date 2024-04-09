Дивиденды теперь включают в таможенную стоимость товаров?

ФТС России решила включать в таможенную стоимость товаров (с которых уплачивается пошлина) еще и суммы дивидендов, которые были направлены компанией-импортером — своему учредителю. То есть фактически чистую прибыль - стали снова включать в таможенную стоимость и взимать с нее еще раз налог.
Почему в последнее время распространяется такая практика? На чем она вообще основана? Есть ли способы избежать такого двойного доначисления? Об этом спросим наших гостей — управляющего партнера юридической компании Taxadvisor Дмитрия Костальгина и партнера Taxadvisor Алексея Яковлева.
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Внутри выпуска:
0:00—1:45 — вступление
1:46—6:20 — почему и когда дивиденды начали включать в таможенную стоимость?
6:21—10:15 — как ВС РФ обосновал такую позицию
10:16—19:20 — как теперь будет складываться практика
19:21—25:20 — какая ответственность предусмотрена для импортера
25:21 — как вести себя, если такая претензия получена
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