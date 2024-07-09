Слово пацана как принцип налогообложения

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда разрешила рассчитывать сумму налога со слов свидетеля и доначислять налоги на основании показаний, например, бывшего сотрудника. Наши дорогие эксперты считают, что таким образом создан опасный прецедент, и это обернется масштабными и очень неприятными последствиями для предпринимателей. Давайте обсудим, что же случилось, и почему юристы так забеспокоились. В студии — управляющий партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин и партнер Taxadvisor Алексей Яковлев.
Внутри выпуска:
0:00 — 2:10 — вступление
2:11 — 11:00 — фабула дела: ИП получала доходы наличными и не платила с этого налоги
11:01 — 17:05 — как налоговая рассчитывала доначисления: факт дохода подтвержден свидетельскими показаниями!
17:06 — 25:53 — спорные моменты в деле
25:54 — на сколько широко разойдется применение подхода ВС РФ и как защищаться от «недобросовестных» свидетелей
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