Слово пацана как принцип налогообложения

Сбой при отправке отчетности в ФНС: последствия и рекомендации

Сдавать налоговую и бухгалтерскую отчетность в установленные сроки — одна из обязанностей каждого предпринимателя. Однако сроки могут быть не соблюдены не только по вине налогоплательщика, но и по причинам, не зависящим от него. В этом случае у бизнесмена есть шанс избежать штрафов за просрочку представления документов. О том, в каких случаях это возможно, расскажем в нашей статье.