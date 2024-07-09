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Taxadvisor
Налоги, взносы, пошлины

Слово пацана как принцип налогообложения

Можно ли со слов свидетеля рассчитать размер налога? Обсуждаем нашумевшее решение Верховного суда по делу, которое не то, чем кажется на первый взгляд.
Слово пацана как принцип налогообложения
Иллюстрация Вера Ревина/ Клерк

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда разрешила рассчитывать сумму налога со слов свидетеля и доначислять налоги на основании показаний, например, бывшего сотрудника. Наши дорогие эксперты считают, что таким образом создан опасный прецедент, и это обернется масштабными и очень неприятными последствиями для предпринимателей. Давайте обсудим, что же случилось, и почему юристы так забеспокоились. В студии — управляющий партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин и партнер Taxadvisor Алексей Яковлев.

Внутри выпуска:

0:00 — 2:10 — вступление

2:11 — 11:00 — фабула дела: ИП получала доходы наличными и не платила с этого налоги

11:01 — 17:05 — как налоговая рассчитывала доначисления: факт дохода подтвержден свидетельскими показаниями!

17:06 — 25:53 — спорные моменты в деле

25:54 — на сколько широко разойдется применение подхода ВС РФ и как защищаться от «недобросовестных» свидетелей

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