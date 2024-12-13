Роман Речкин: предпроверочный анализ — абсолютное зло?

Обсуждаем практику того, чего нет в Налоговом кодексе. Как живет бизнес в новых реалиях налогового контроля.

Сколько существует наш подкаст, через один выпуск наши уважаемые эксперты нелестно высказываются о процедуре предпроверочного анализа.

У слушателей могло сложиться мнение, что это какое-то абсолютное зло, от которого нет спасения. Но есть и другое мнение — может быть, это вполне нормальная процедура, которая позволяет получить объективную обратную связь от налоговой инспекции и урегулировать все спорые моменты?

Сегодня будем это выяснять и разбираться, что такое предпроверочный анализ, как с ним жить, и можно ли его использовать во благо.

Помогать нам в этом будут наши эксперты. Это Роман Речкин, партнер юридической компании Intellect, и управляющий партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин.

Внутри выпуска:

0:00–2:11 — Вступление.

2:12–05:01 — Что такое предпроверочный анализ?

05:02–12:35 — В чем проблема предпроверочного анализа?

12:36–17:20 — Как давать документы во время предпроверочного анализа?

17:21–23:28 — Стоит ли внести предпроверочный анализ в НК?

23:29–30:50 — Есть ли плюсы у предпроверочного анализа?

30:51–50:51 — Как и к кому приходят с анализом и как меняется процесс?

50:52 — Что делать, если к вам пришли с предпроверочным анализом?

Послушать можно в: Itunes, Я.Музыка, YouTube, ВК.

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